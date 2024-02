Rudina – Emisioni 10 Shkurt 2024

10/02/2024

Të dashur miq, jemi sërish bashkë edhe këtë të shtunë për të folur mbi udhëtimët, që kaq shumë i duam. Në një botë ku lista e gjërave të rëndësishme rritet gjithmonë e më shumë, është e lehtë të harrosh se sa të rëndësishme janë udhëtimet, e sidomos ato në çift, ku çdo moment mund të jetë një aventurë e re. Dashuria është kryefjala e këtij muaji, e ndaj në këtë të shtunë, tema që kemi është pikërisht kjo: “Udhëtimi më romantik i jetës sime”.

Të ftuar: Daklea Shtylla, Ilir Harxhi, Silvana Bushati, Ariola Isufaj, Sezer Arslan

Udhëtimi më romantik i jetës sime/ Kujtime, Histori personale

Shkoi në Barcelonë për të festuar ditëlindjen, Silvana Bushati: Përfunduam në spital me serum

Udhëtimi i volejbollistes, Silvana Bushati, ndonëse përfundoi me serume në spitalet e Barcelonës, ajo e quan si një ndër më të bukurit e jetës së saj.

E ftuar këtë të shtunë në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, Bushati u shpreh se atje kishte shkuar me shoqërinë dhe bashkëshortin, për të festuar ditëlindjen.

E mesa duket, këta të fundit kishin pirë aq shumë, saqë nuk kishte njeri që t’i nxirrte përjashta. Volejbollistja tha se ishte e vetmja që nuk pinte alkool, ndaj iu desh të bënte infermieren për të tjerët.

Silvana Bushati: Këtu jemi në Barcelonë. Kjo është ditëlindja ime dhe unë e kujtoj si një moment shumë të bukur, por edhe një tmerr sepse gjithë të ftuarit… zakonisht ditëlindjet unë i bëj me nga shumë njerëz, kam qejf të jem shumë plot.

Rudina Magjistari: E si e bëre? I more në Barcelonë të gjithë me vete?

Silvana Bushati: Po. Jemi një grup shoqërie, se unë shoqërinë pak a shumë e kam që në kopsht, atë grup shoqërie jemi edhe sot, të gjithë me fëmijë, të martuar. Të gjithë, përveç meje, që unë s’kam pirë kurrë alkool, ishin tapë. Edhe po ta shikoje momentin, disa foto nuk ishin mirë për ekranin, i kishe të gjithë të ulur në stola dhe nuk kishte njeri që t’i nxirrte jashtë. Gjithë natën ditëlindja ime përfundoi në spital, në serum.

Rudina Magjistari: Ti i shërbeje, ti bëje infermieren sepse ti ishe e vetmja… ti kishe ditëlindjen dhe e vetmja që s’kishe pirë ndërkohë.

Silvana Bushati: Unë s’piva asgjë dhe isha në shërbim të të gjithëve dhe këtë moment e mbaj si një ndër momentet më të bukura të jetës time.

Rudina Magjistari: Paska qenë ditëlindje e veçantë e jotja besoj, s’të ka ndodhur herë tjetër ta kalosh ditëlindjen kështu.

Silvana Bushati: Nuk do ketë asnjëherë si ajo ditëlindje ma merr mendja. /tvklan.al

Propozimi për martesë i Silvana Bushatit ndodhi në stadium: Ishim shumë të vegjël

Volejbollistja Silvana Bushati, e ftuar këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka treguar momentin kur bashkëshorti i ka propozuar për martesë. Momenti special, ndodhi gjatë ndeshjes Inter-Juventur.

Në atë kohë ata ishin vetëm adoleshent, por dashurinë e kishin shumë të madhe. Ajo u shpreh se atëherë kishte shumë fiksim të zotëronte diçka me kryq dhe bashkëshorti, duke kursyer, ia bëri të mundur këtë gjë me unazën që simbolizoi bashkimin e tyre.

Silvana Bushati: Unë jam tifoze e Italisë. Ne kemi shkuar për të parë Inter Milan dhe këtë unazën këtu, unë po e them përpara , tani si objekt, kjo këtu… ne ishim adoleshent 16-vjeç dhe llogarit ekonomia e dy të rinjve si ishte. Unë e kisha shumë fiksim diçka me kryq, ne nuk kishim lekë. Dhe kur shkuam për të parë Inter-Juventus, në ndeshje e sipër më nxjerr këtë unazën edhe thotë: “Do martohemi bashkë?”. Aty ishte një si tip…

Rudina Magjistari: Aaa, të ka ardhur propozimi aty.

Silvana Bushati: Por ishim shumë të vegjël. Këtë e kujtoj si një dhuratë. 2-3 muaj kishte mbledhur të gjitha kursimet e veta, duke i dhënë familja për shkollë, për të blerë këtë unazë. /tvklan.al

I zuri pandemia në Spanjë, Daklea Shtylla rrëfen përjetimin e tmerrshëm: Aeroporti u rrethua me tanke…

Këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar sipërmarrësja sociale, Daklea Shtylla, e cila ka rrëfyer një nga udhëtimet më të tmerrshme që ajo ka përjetuar ndonjëherë.

Shtylla kishte shkuar me bashkëshortin e vet në Spanjë, në ishullin e Tenerifes, kur krejt papritur pandemia ra kudo nëpër botë.

Momenti kur ata ndodheshin në aeroport, i cili ishte rrethuar nga tanke, ishte më i vështiri, pasi morën lajmin që nuk mund të hipnin dot në avion. Në këtë moment ata duhet të mendonin se ku të “fusnin kokën”, ndërkohë që hotelet dhe “Airbnb”-it ishin mbyllur.

Daklea Shtylla: Atje ne shkuam për të qëndruar një javë. Tre ditët e para patëm mundësi të shikonim ato vende që i kishim planifikuar për të parë, pastaj u mbyllëm dhe unë kam përjetuar një situatë të tmerrshme. Sepse në momentin që do të merrnim avionin për t’u kthyer, ne na thanë… ja, aty është aeroporti i Tenerifes dhe aeroporti ishte mizë lisi. Domethënë, ku ishte korona atje edhe ku ishte situata ku ti duhej të ruheshe apo maskat, ndërkohë që të gjithë njerëzit donin të largoheshin. Ekipi na thotë: “Ju nuk hipni dot në avion! Ju do qëndroni këtu sepse qeveria gjermane ka nxjerrë urdhër, që kush nuk është shtetas gjerman, nuk hyn në gjermani”. Aeroporti u rrethua me tanke, filloi shi, karikues mjaftueshëm nuk kisha në telefon. Dhe ndërkohë që ti duhet të sistemoheshe, hotelet u mbyllën, “Airbnb” nuk kishe. Kalon një stjuardesë edhe i them: “Të lutem, mos di ndonjë person që jep shtëpi me qira?” edhe ajo thotë: “Po, njoh një”. Zonja ishte në Angli dhe kishte në pronësi disa apartamente dhe na dha mundësinë që të shkonim e të strehoheshim në shtëpi, por ndërkohë çdo gjë ishte alert, sepse ti nuk e dije sa kohë do qëndroje.

Në apartament kishim probleme me internetin. Nuk dëgjoje dhe nuk shihje asnjë komshi, asnjë derë të hapej. Rrugët ishin bosh, një situatë zombi. Ne kemi qëndruar atje deri në datën 28 mars. Pra, ne kemi qëndruar atje plot 2 javë, më shumë se sa kishim planifikuar. Mbaj mend ambasadorin tonë në Spanjë, me të cilin komunikonim dhe i thoshim: “Si i bëhet?” Tani, ai thoshte: “Shiko Daklea, unë Ambasadën e përballë, një qendër shëndetësore që gjithë kohës kam parë makina të bardha dhe gjithë këto kohë shoh makina të zeza. Kështu që unë vi ju marrë, po ku do shkoni?” Aty dy javë ne thamë: çfarë nuk pret nga jeta. Ne ishim të dy bashkë, në mes të asgjësë. Mund të ndodhte edhe që të sëmureshim, mund të ndodhte edhe të ndërronim jetë në atë apartament, por ishim bashkë. /tvklan.al

