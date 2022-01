Rudina – Emisioni 11 Janar 2022

Shpërndaje







19:53 11/01/2022

Krist Aliaj Dragot, “princi” në kërkim të dashurisë në televizion.

Në këtë pjesë të parë do të kemi të ftuar një personazh mjaft simpatik, kontravers si babai I tij, por edhe me një pasion të madh për artin. Ka spikatur që në fillim me stilin e tij të veçantë por dhe me humorin që e karakterizon. Bëhet fjalë për Krist Aliaj Dragot, djalin e artistit të njohur Robert Aliaj, I cili është një nga protagonistët e programit dating shoë në Tv Klan, “Love Story”. Princi në kërkim të dashurisë, sot vjen të na rrëfejë eksperiencën më të re si “fronist” në këtë program, por edhe shumë më shumë për jetën e tij…

Detox nga rrjetet sociale/ A jetohet dot sot pa Instagram.

Në këtë pjesë të dytë do të flasim për një temë interesantë që të gjithë e gjejmë veten. Bëhet fjalë për rrjetet sociale. Sa të lidhur jemi ne me rrjetet sociale, sa kohë na marrin ato në përditshmërinë tonë dhe si mund të shkëputemi prej tyre për njëfarë kohe duke e konsideruar dhe si një « detox » që mund t’i bëjmë vetes duke i lënë paksa mënjanë pa i përdorur.