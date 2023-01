Rudina – Emisioni 11 Janar 2023

19:42 11/01/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Xhieldo Hyseni, Aishe Stari,Haxhi Rama, Driada Dervishi, Rovena Rozhani

“Ishte hera e parë që dëgjoja zërin e tij”, drejtoresha e TKOB: Do vijë momenti që publiku do ta njohë

Xhieldo Hyseni ka fituar çmimin kryesor në konkursin prestigjioz “Aslico” në Itali, ku trofeu iu dorëzua nga presidenti i La Scala-s. Kjo arritje shënon një gur të rëndësishëm në karrierën e tij që nuk është vetëm një krenari personale, por edhe për institucionin ku Hyseni bën pjesë, Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ndaj, vetë drejtoresha e TKOB i ka përcjellë një përshëndetje me anë të një videomesazhi pasditen e së mërkurës në “Rudina” në Tv Klan.

Abigail Voshtina: Urimet e mia për Xhieldon të cilin e mbaj mend akoma kur sapo erdhi nga Universiteti i lartë o Arteve, nuk e kishte mbaruar akoma, me këtë rol, rolin Sarastro. Ishte hera e parë që dëgjoja zërin e tij, një zë i mrekullueshëm. Sot përveç teatrit të Tiranës e njeh dhe do ta njohë gjithë Italia e Veriut. Është vetëm fillimi i karrierës së tij, unë mendoj që ia kam thënë gjithmonë, për mendimin tim roli i tij kryesor do jetë Filippo II nga opera e Verdit. Dhe sigurisht nuk është mosha e tij, por do vijë një moment që gjithë publiku do ta njohë dhe do të të kujtojë me këtë rol. Ia uroj me gjithë shpirt!/tvklan.al