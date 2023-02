Rudina – Emisioni 11 Shkurt 2023

Shpërndaje







20:10 11/02/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Iliriana Basha, Genci Fuga, Romina Selenica, Etelina Nikolla, Gezim Meta, Arlind Dema

Cili është sekreti i jetëgjatësisë së një martese?/I shkruajta ‘të dua’ me buzëkuq në pasqyrë

Krizat në çift/ Cilat janë shkaqet dhe sekreti për t’i tejkaluar

Çfarë të dhuroni këtë Shën Valentin? Ja disa ide të dhuratave

“E kemi nisur duke u zënë”, historia 20-vjeçare e dashurisë mes Ilirjana dhe Altin Bashës. Ia “rrëmbeu” zemrën me një shfaqje

Jemi pak ditë para festës së të dashuruarve e ndaj këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan u fol për sekretet e të pasurit marrëdhënie të shëndetshme dashurore. Një prej të ftuarave, kostumografja Ilirjana Basha ka treguar se ajo shpesh i bën surpriza të vogla bashkëshortit për të mbajtur gjallë marrëdhënien e tyre.

Gjithashtu ajo ka ndarë edhe se si ka nisur historia e saj tashmë 20-vjeçare me regjisorin e njohur Altin Basha. Sipas saj ata në fillim vetëm ziheshin, por kur ka mësuar se ai kishte vënë në skenë shfaqjen “Monologjet e vaginës”, filloi ta shikonte me një tjetër sy regjisorin…

Ilirjana Basha: Ne e kemi nis duke u zënë. Nuk e kemi fulluar marrëdhënien duke u dashur. Jemi zënë një muaj rresht nuk e duronim dot njëri tjetrin.

Rudina Magjistari: Po pastaj çfarë ndodhi?

Ilirjana Basha: Në fakt ai erdhi të punonte në Prishtinë në shfaqje dhe unë rastisa që punoja me kostumet. Nuk merreshim vesh, më dukej shumë mendjemadh, madje talleshim në atë kohë, para 20 viteve, në Kosovë i quanim rebela të Shqipërisë e thonim “erdhi ky të na mësojë ça është teatri”. Rastësisht në një ditë të qetë tonën, ne kemi qenë te holli i teatrit dhe ai përmendi se kishte punuar në një shfaqje, e thotë që kishte vënë në skenë “Monologjet e vaginës”, ngela sepse ai ishte një prej teksteve që unë duke qenë me një prejardhje aktiviste, feministe, thash çne ky këtë tekst komplet feminist për të drejtat e grave dhe aty filloi ma ndryshoi mendimin.

Rudina Magjistari: Pra fillove ta shikosh ndryshe, prit se paska diçka me vlerë te ky djalë nuk qenka aq kot sa e kisha menduar deri më tani. Po pastaj?

Ilirjana Basha: Pastaj u lidhëm, vendosëm të jetonim në Tiranë. Nuk ishte e lehtë për mua se nuk isha vajzë e re, unë isha 29-30 vjeçe dhe për mua të lija gjithçka e të vija këtu t’ja filloja nga zero ishte goxha e vështirë. Por i kam thënë që në fillim Altinit, kjo është e mira e marrëdhënies sonë, që në fillim bëmë disa marrëveshje. Unë i kam thënë, “Unë po vij për ty, nuk kam asnjë njeri këtu, as shoqëri as familje, as punë as karrierë asgjë. Gjithçka po e filloj nga zero për ty dhe ti do bësh disa gjëra që për mua nuk janë shumë të pranueshme apo të toleruesh. Një nga ato që për mua është shumë e rëndësishme që të mos ndodhi është tradhëtia”. Kemi diskutuar që në rast se ti nesër do duash dikë tjetër ose do dashurohesh, të lutem të ma thuash nuk ka rëndësi nëse jemi vetëm jemi me një fëmijë, jemi me dy apo me 5, por kjo marrëdhënie merr fund. E në fakt në 20 vite Altini më ka qendruar besnik në këtë kërkesë timen, njësoj si unë atij. Edhe ai ka pasur kërkesat e veta ndaj meje, jemi munduar të gjejmë balance sepse të fy jemi natyra të forta e nuk mund të ishte marrëdhënie e lehtë. Jemi mësuar me peshore tërhiq njëri-tërhiq tjetri.

I shkruajti “të dua” në pasqyrë, Romina Selenica rrëfen për momentin e veçantë: Kalova gjithë natën zgjuar

Dashuria dhe sekretet e një marrëdhënie të lumtur ishin tema e diskutuar këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku një nga të ftuarat e emisionit ka treguar se si pas disa kohësh që jetonin një marrëdhënie dashurie vendosi të surprizonte partnerin e saj.

Edhe pse kishin kohë që jetonin një romancë mes tyre, mjekja Romina Selenica dhe sipërmarrësi Anduel Çekrezi ende nuk i kishin thënë “të dua” njëri-tjetrit, ndaj Romina vendosi t’ia shkruante këto fjalë në pasqyrën e tualetit. Ajo ka treguar se ka ndejtur gjithë natën pa gjumë në pritje që partneri i saj të shkonte në tualet e ta shikonte, pasi nuk e dinte se si ai do të reagonte.

Romina Selenica: Mbaj mend momentin e parë që thamë “të dua”, më saktë ja thash unë e para. Ishte shkrimi te pasqyra e tualetit, me buzëkuq i shkruaj të dua dhe shtrihem në krevat me zemrën që më rrihteduke menduar po ky si do më thotë a më do edhe ky.

Rudina Magjistari: Domethënë ju kishit një histori?

Romina Selenica: Po ne kishim një histori në distancë, 5 vite distancë, me vajtje ardhje.

Rudina Magjistari: Pra po pëlqeheshit, po e jetonit një histori dashurie, por ende nuk kishit thënë të dua, pra ende nuk ishit bindur.

Romina Selenica: Jo ka ardhur gradualisht , fjala të dua ka qenë pas një problematike të parë, pas një situate të vështirë që kaluam të dy. Mënyra se si menaxhuam një situatë të vështirë kuptova që për mua ai ishte shpatulla ku gjeja qetësinë. Pra për mua ai njeri nuk është dashuria me fluturat në stomak, emocioni nuk kalon mbetet prezent, por nëse ti shtrihesh në darkë dhe thua kjo është shpatulla ku unë dua të fle ose kjo është siguria që unë kam, është e sigurt që jetëgjatësia jonë është shumë e madhe.

Rudina Magjistari: Pra i shkruajte të dua në pasqyrë dhe pastaj po prisje me emocion, çfarë ndodhi?

Romina Selenica: Unë u shtriva dhe po shpresoja të çohej natën për në tualet. Do ti ai nuk u çua, u çua në mëngjes dhe unë kalova gjithë natën zgjuar që të prisja që ai ta lexonte. Dhe mendova do ma shkruaj në pasqyrë. Ky shkoi në tualet, shtrihet duke menduar se unë po flija. Dhe unë shkova në tualet për të parë nëse kishte shkruar. Ndërkohë nuk gjej asgjë, mërzitem shtrihem e ky më thotë me gjysmë zëri, edhe unë moj edhe unë.

“Do i bëjmë fëmijët në mes të detit…”, Romina Selenica rrëfen për “zënkën e inatit” me bashkëshortin

Ndonjëherë në dashuri mbajmë disa inate të kota dhe vendosim të mos komunikojmë me partnerin, por dialogun dhe zënkën e kemi të gjithën në mendjen tonë kjo normalisht sjell edhe një krizë në marrëdhënie.

Një histori të tillë zënke ka ndarë edhe mjekja Romina Selenica pasditen e kësaj të shtune në emisionin “Rudina” në Tv Klan. Ajo ka rrëfyer se nga frika e një diskutim, për pak sa nuk morinjë vendim të nxituar.

Romina Selenica: Ishte momenti para se unë të vendosja që do kthehem në Shqipëri. Kisha 14 vite jashtë dhe e kisha ndërtuar një jetë. bashkëshorti kishte 6 muiaj që nuk e përmendte idenë se çfarë do bëjmë, se specializimin e mbarove a do kthehesh? Dhe unë kisha frikë t’ia bëja pyetjen “çfarë do bëhet me ne, do kthehem unë, do vish ti te unë” dhe zënka filloi se pse i nuk më thoshte hajde në Shqipëri. Nuk ia kisha bërë kurrë këtë pyetje, deri sa nëj ditë unë vendos, duke mos komunikuar.

I them “unë kam fituar një punë në një qytet tjetër e do transferohem, me nje kontratë të përhershme”. Ky thotë; “me një kontratë të përhershme? Po ne si do jetojmë? Do i bëjmë fëmijët në mes të detit?!”. Ndërkohë unë kisha 3-4 muaj që merrja vendime në bazë të “inatit” që pse nuk më pyet “a do kthehesh?”. Nga ana tjetër ai thoshte që “Nuk dua të detyroj të kthehesh. Jeta është e jotja dhe unë nuk dua të më thuash erdha për ty, por erdha për dashurinë tonë dhe ëpr të ndërtuar një jetë”. Aty u bë bilanc që unë mund të jetoja kudo, se profesioni i mjekut është kudo.

Rudina Megjistari: Domethënë ti pretendoje që të kërkonte ai të kthehesh?

Romina Selenica: Po ndërkohë ai kishte qenë më i zgjuar se unë, se nuk ma kishte kërkuar, por kishte bërë çdo gjë që unë të kthehesha në Shqipëri sepse e kishte ndërtuar vetë klinikën e gjithë gjërat e tjera./tvklan.al