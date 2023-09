Rudina – Emisioni 11 Shtator 2023

20:33 11/09/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Arlinda Dudaj, Hajredin Toça, Meri Shehu

Udhëtimi im i jashtëzakonshëm në Amerikën e Jugut të “realizmit magjik”

Në pjesën e parë të programit për ditën e sotme do të ndalemi tek një mikeshë e programit,e cila ka bërë një udhëtim vërtet magjik këtë verë. Një udhëtim që do të thotë shumë për të, jo vetëm për profesionin e saj si botuese. Ajo ka qenë pikërisht në disa vende të Amerikës së jugut, prej ku dhe ka lindur një zhaner i rëndësishëm e shumë i bukur letrar, bëhet fjalë pikërisht për ‘realizmin magjik’.

E në fakt sa përmendim këtë zhaner menjëherë mendja na shkon tek romanet e Gabriel García Márquez si “100 vjet vetmi”, apo tek Isabelle Allende dhe “Shtëpia e shpirtrave” të cilat janë vetëm disa nga autorët më të spikatur të këtij zhanri në Amerikën e Jugut.

“All the light we cannot see”/ Çelet në Tiranë ekspozita e Ali Osekut

“All the light we cannot see” (Të gjithë dritat që nuk mund të shohim) u titullua ekspozita me veprat e piktorit të njohur shqiptar bashkëkohor, Ali Oseku, pasditen e 7 shtatorit në një event të bukur me miq dhe artdashës nga Harabel Contemporary, të kuruara nga Ajola Xoxa.

Në mungesë të tij, në çeljen e kësaj ekspozite ishte vajza e tij, Ajsel Oseku. Për të gjithë ata që duan të shijojnë nga afër këtë ekspozitë, do të qëndrojë e çelur deri më 9 tetor.

“All the light we cannot see” (Të gjitha dritat që nuk mund të shohim) u titullua ekspozita me veprat e piktorit të njohur shqiptar bashkëkohor, Ali Oseku, pasditen e 7 Shtatorit në një event të bukur me miq dhe artdashës nga “Harabel Contemporary”, të kuruara nga Ajola Xoxa.

Në një intervistë për emisionin “Rudina” në Tv Klan, Ajola Xoxa thotë se pikturat që kanë përzgjedhur nga Ali Oseku janë kryesisht të gjitha të reja.

Ajola Xoxa: Kjo është një ekspozitë që e kemi pritur dhe e kemi kërkuar për shumë kohë. Ali Oseku është një nga piktorët më të rëndësishëm të pikturës bashkëkohore shqiptare, paçka se ai është rreth 80 vjeç. Ai mbetet një nga bashkëkohorët e përjetshëm. Ajo që është më e bukur në pikturën e tij, është kërkimi dhe gjetja e bukurisë në gjërat e thjeshta fare. Ai gjen bukuri në një fushë me grurë, ai gjen bukuri në disa pemë, gjethet e së cilës përkunden nga era, ai gjen bukuri tek gruaja e tij, tek prindërit e tij. Ekspozita do të zgjasë për 6 javë, kështu që do të mbyllet në gjysëm të Tetorit. Pikturat që kemi përzgjedhur janë kryesisht të gjitha të reja. Janë shumë pak nga repertori i vjetër i tij.

Në mungesë të tij, në çeljen e kësaj ekspozite ishte vajza e tij, Ajsel Oseku.

Për të gjithë ata që duan të shijojnë nga afër këtë ekspozitë, do të qëndrojë e çelur deri në 9 Tetor.

Cili është fruti më popullor në botë?/ Ja renditja

Në pjesën e dytë të programit për ditën e sotme do të ndalemi tek frutat, të cilat janë mjaft të shëndetshme dhe nuk duhet të mungojnë kurrë në tavolinat tona. Por duket se disa fruta janë më të preferuara dhe më të konsumuara se të tjerat. Sot do të ndalemi në 5 fruta të cilat duket se janë më të kërkuarat dhe përse jo të ndalemi pak edhe tek vetitë e tyre. Për të folur më gjatë rreth kësaj teme kemi të ftuar në studio sot agronomin e njohur Hajredin Toça.

Horoskopi/ Sa yje marrin shenjat këtë javë

Në pjesën e tretë të programit do të kemi të ftuar si çdo të hënë mikeshën tonë astrologen, Meri Shehu. E cila do të na tregojë përmes yjeve sesi do të shkojë java për çdo shenjë të horoskopit.

Virgjëresha më e favorizuar, Meri Shehu ndan yjet e javës për çdo shenjë të horoskopit

Jeni kureshtarë të dini se si pritet të jetë java për shenjën tuaj të horoskopit?

Epo, kureshtjen tuaj do ta shuajë astrologia Meri Shehu, e cila në emisionin “Rudina” në Tv Klan ka treguar përmes yjeve sesi do të shkojë java për çdo shenjë të horoskopit.

Dashi – 2 YJE

Do të jetë një javë e lodhshme duke u marrë vetëm me punën, me punën, me punën. Hëna e re në datën 14 jep një çlirim pune dhe Mërkuri në datën 15 jep një çlirim pune, por ka shumë antagonizëm Dashi pasi Marsi në Peshore vijon me antagonizimin e vet. Dashi ka probleme ekonomike.

Demi – 3 YJE

Demët janë në një pozicion më komod përsa i përket dashurisë, fushës së krijimtarisë. Mund të kemi dhe debate akoma në lidhje me punën dhe madje do të vazhdojnë edhe 2 muaj debatet, por pak a shumë këtë periudhë qetësohen dhe relaksohen në dëshirat e tyre. Atë që duan, e arrijnë, e zotërojnë.

Binjakët – 2 YJE

Çlirohen në datën 14 nga Hëna e re në çështjet familjare, fillojnë një veprimtari, por sikur e fillon nga e para çdo gjë ka lodhjen e vet. Çlirohen dhe nga Mërkuri i kundërt që është dhe planeti i tyre, kështu që shumë plane dhe projekte fillojnë dhe ecin mirë. Në dashuri fillojnë me atë kokëfortësinë e tyre që të zotërojnë dhe bëhen më zotërues. Supozohet se kjo javë të japë lajme pozitive për Binjakët.

Gaforrja 4 YJE

Do të vazhdojë mirë ekonomikisht kësaj jave. I është çliruar Afërdita nga ana e kundërt dhe nuk do t’i japë më këto presionet ekonomike. Të shikojmë Kometën çfarë po bën tani në çështjet ekonomike. Çlirimi i disa projekteve dhe planeve të Gaforreve, Hëna e re dhe Mërkuri që nuk do të jetë më i kundërt, tregon se strategjia e tyre do të jetë më e qartë, më e saktë dhe pa pengesa.

Luani – 2 YJE

Kometa kalon nga Luanët, por këta do të marrin 2 yje. Nuk e di se çfarë lajmesh të rëndësishme presin. Jeta e tyre mund të ndryshojë fuqishëm, mund të ketë filluar të ndryshojë që para 2-3 mujash. Mbase e kanë kuptuar, por do të vazhdojë edhe 2-3 muaj të tjerë në këtë efekte ndryshimesh. Po çliriohen ekonomikisht, por ky çlirim shqoërohet me shpenzime të tepërta, por ka një çlirim deri diku.

Virgjëresha – 5 YJE

Ju duhej një kometë afër tokës që të çlironte disi më shumë energji Virgjëreshe. Kështu që shumë Virgjëresha çlirohen, Hëna e re në shenjën e tyre dhe Mërkuri i kundërt, bën që Virgjëreshat të çlirohen nga pengesat dhe nga disa struktura. Ngelen prapaskenat sërish për Virgjëreshën.

Peshorja – 3 YJE

Marsi në shenjën e tyre është shumë i fuqishëm dhe shumë dominant. Jep veprimtari, por ngelet në prapaskenë puna dhe një veprimtari mbrapa shpine e bashkëpunëtorëve apo e aleatëve. Kujdes shëndetin Virgjëreshët!

Akrepi – 4 YJE

Akrepët çlirohen në jetën sociale dhe emri i tyre merr më shumë famë, veprimtari, njohje dhe rikthime të mira në punë ose largime nga keqkuptimet e mundshme që mund të kenë ndodhur. Por sërish, pas shpine Akrepët kanë Marsin që vijon dhe i godet.

Shigjetari – 3 YJE

Shigjetarët çlirohen në një problematikë pune. Ka një rrëmujë aty, por pas datës 15 çlirohet kjo rrëumjë dhe vijnë përpara plane dhe projekte shumë pozitive dhe në dashuri vijojn të ecin mirë. Madje komunikojnë dhe me jashtë.

Bricjapi – 3 YJE

Bricjapët shenjë e tokës, ecin mirë me çlirimin e Virgjëreshës nga Mërkuri i kundërt dhe Hëna e re në Virgjëreshë ju jep projekte për jashtë, komunikime, hapen punët, puset e rezervat. Në dashuri, fillojnë dhe ecin mirë e madje marrin dhe një pronësi në zotërim.

Ujori – 3 YJE

Janë një nga shenjat që favorizohen më shumë nga kontaktet me jashtë, por u çlirohet ana ekonomike e bllokuar, apo pengesa dhe vonesat në ekonomi dhe shumë Ujorë do ta shijojnë këtë periudhë në dashuri dhe në çift.

Peshqit – 4 YJE

Janë paksa të keqkuptuar dhe vazhdojnë të hutohen me Neptunin, nuk i shikojnë mirë gjërat. Me pak përqëndrim, shumë Peshq do të rrregullojnë disa gabime në këtë periudhë, ose fjalët që kanë thënë apo vendimet e gabuara që kanë marrë. Peshqit fillojnë dhe futen në një projekt pas datës 14-15 gjithmonë.

