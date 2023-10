Rudina – Emisioni 11 Tetor 2023

Shpërndaje







19:53 11/10/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Pajtim Struga, Elisa Struga, Arbër Kodra, Rosela Gjylbegu dhe Jeri Lalaj

“Tirona Napolon”/ Koncerti recital i Pajtim Strugës, këtë herë bashkë me vajzën, Elisa

Do ta nisim këtë program sot me një lajm të bukur ku na ndajnë vetëm 3 ditë nga një recital që do të mbahet me 14 tetor në Pallatin e Kongreseve nga Pajtim Struga. Ky do të jetë koncerti i tij i dytë reciatal, që këtë herë vjen me emrin “Tirona Napolon”.

Pajtim Struga nuk do të jetë vetëm në skenën, ai do të shoqërohet nga grupi West Side Family si dhe vajza e tij, Elisa Struga e cila po ndjek rrugën e babait të saj në muzikë.

Kujtojmë që vetëm para 1 viti së bashku me vajzën sollën edhe duetin e tyre të parë babë e bijë, këngën “Du fustonin”, por gjithashtu premtojnë edhe surpriza në këtë koncert të dy.

“Tirona Napolon”, Pajtim Struga dhe vajza e tij Elisa ndajnë detajet e koncertit recital

“Tirona Napolon”, koncerti i dytë recital i Pajtim Strugës vjen më 14 Tetor në Pallatin e Kongreseve. Përveçse një rikthim i bukur në skenë dhe nostalgjisë për këngët e Tiranës, Pajtimi do të shoqërohet edhe nga vajza e tij, Elisa.

Të ftuar në “Rudina” në Tv Klan për një intervistë të përbashkët, babë e bijë ndajnë disa detaje për koncertin e së shtunës.

Pajtim Struga: “Tirona Napolon” e kam quajtur sepse Tirona është e artë.

Rudina Magjistari: Ah, ka lidhje me gjelin e floririt, jo me Napolonin, kush kërcën Napolonin. Apo të dyja bashkë?

Pajtim Struga: Atë më mirë ta tregojmë ditën e koncertit.

Rudina Magjistari: Po e bukur kjo që e ke krahasuar Tironën me napolonat e arit të dikurshëm. E vogël, e bukur.

Pajtim Struga: Dikur dasmat e tironsave me napolon ari janë bërë.

Nga të ftuarit specialë të mbrëmjes do të jenë edhe grupi “West Side Family”.

Pajtim Struga: Janë ftuar edhe grupi, Landi me Mirin. Edhe ata kanë pjesën e vet.

Elisa Struga: Që do këndojnë të dy bashkë këngët e reja që kanë.

Pajtim Struga: Pastaj edhe Elisa do këndojë tre këngë.

Elisa Struga: Kohën time.

Rudina Magjistari: Këngë të tuat?

Elisa Struga: Po.

“Queer film marathon Tirana”/ Filma që konsiderohen tabu për t’u shfaqur

Në këtë pjesë do të flasim për edicionin e 4-të të “Queer film marathon Tirana”, një prodhim ky i “Open mind spectrum Albania”, një festival i cili organizon një program për filma që kanë në përmbajtjen e tyre histori guximi si dhe për të krijuar një hapsirë të re kulturore.



“Queer film marathon Tirana” bën bashkë filma dhe shfaqje të ndryshme nga e gjithë bota, një festival i cili do të zhvillohet këtë vit në Tiranë nga data 17 tetor deri më 4 nëntor.



Ky është festivali i vetëm me temë LGBTQI+ në Shqipëri, drejtuar nga Arbër Kodra, vjen këtë vit me të ftuar specialë dhe partnerë nga disa shtete evropiane.

Një brunch me ëmbëlsira në Tiranë nga pastiçieri i njohur, Salvator de Riso

Një brunch me ëmbëlsira në Tiranë nga pastiçieri më i famshëm në botë! Do të flasim pikërisht në këtë pjesë të tretë për pastiçierin Italian Salvatore de Riso i cili organizoi një të dielë, besoj për të pranishmit që patën mundësi të shijonin ëmbëlsirat e tij, shumë të shijshme në Tiranë, pikërisht me 2 tetor.

Sot do të kemi në studio Për të folur për këtë pasticier të njohur në gjithë botën, jo vetëm në Itali, Jeri Lalaj, e cila edhe e ka organizuar eventin.

/tvklan.al