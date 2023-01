Rudina – Emisioni 12 Janar 2023

20:02 12/01/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuarit: Enkelejd Çaça, Enida Bozheku, Flavio Qarri, Silvana Bushati, Altin Prenga, Fatjon Troshku

Mund të shihet me sy të lirë, si ta sodisni kometën që rikthehet pas 50 mijë vitesh

NASA ka njoftuar se përgjatë netëve të Janarit spektakli qiellor i një komete do të mund të shihet me sy të lirë. Kometa rikthehet pas 50 mijë vjetësh dhe të gjithë do të mund ta shohim.

Për të na sqaruar më shumë mbi të si dhe mënyrën si mund ta kundrojmë kometën, profesori i Universitetit Politeknik, Enkelejd Çaça shpjegon me fjalë më të thjeshta për “Rudina” në Tv Klan.

Enkelejd Çaça: Është një kometë si gjithë kometat e tjera. Praktikisht kometat janë trupa qiellorë që orbitojnë, rrotullohen rreth Diellit dhe janë të përbërë zakonisht nga akull, ujë i ngrirë dhe gazra në gjendje të ngrirë, madje në rastin e kësaj komete, ngjyra e kësaj komete është përcaktuar pikërisht nga karboni dyatomik, prandaj ka atë ngjyrë pak a shumë si jeshile, po themi. Është një objekt që rikthehet pas 50 mijë vjetësh që do të thotë duke pasur një orbitë eliptike, është një elips orbita e çdo trupi qiellor në fakt, jo vetëm e kometave, por me një jashtëqendërsi jashtëzakonisht të madhe që e detyron atë ose më saktë e kthen atë 1 herë në 50 mijë vite në perihel, që është pika më e afërt me Diellin dhe faktikisht sot është pika më e afërt me Diellin. Domethënë ndodhet në perihel, është 100.000.000 km nga Dielli në këtë moment që po flasim. Në datën 1 Shkurt do të kalojë në perigjej, që është pika më e afërt me tokën që do të jetë rreth 40.000.000 km.

Profesori konfirmon se kometa do të jetë e dukshme dhe për ta parë mjaftojnë edhe mjete të thjeshta, por duhet të keni parasysh një këshillë të rëndësishme.

Enkelejd Çaça: Kometa do të jetë e dukshme me sy të lirë sepse do të arrijë një magnitudë të rendit 6. Duhet të kemi parasysh që magnituda, sa më e madhe të jetë magnituda, aq më i vogël është objekti. Në astrofizikë dhe në astronomi, numri i magnitudës, sa më shumë të rritet, aq më i vogël është objekti. Yjet janë të ndarë me magnitudë nga -1.3 që është Siriusi deri në yjet më të dobët me magnitudë 6. Në fakt ajo do të duket, edhe afër rrethit polar, por do të jetë pak a shumë si të them, si një grimcë pluhuri, jo si një yll, nuk do të jetë shumë e shndritshme si kometë. Por do të shihet me sy të lirë.

Rudina Magjistari: Me çfarë duhet të pajisemi ne që të mund ta shohim? Përveç teleskopëve, të cilët jo të gjithë kanë mundësi t’i sigurojnë.

Enkelejd Çaça: Xhama zmadhues nuk ju këshilloj, por mjaftojnë edhe një palë dylbi. Përveç faktit që shihet me sy të lirë, por problemi më i madh është ndriçimi që ekziston në qytetet tona dhe e bën të pamundur praktikisht ose shumë të vështirë identifikimin dhe vrojtimin e këtyre objekteve. Gjëja e parë është që duhet të largohemi në zonat me dritë.