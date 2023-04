Rudina – Emisioni 12 Prill 2023

19:30 12/04/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

15 vite dashuri, Alban Kondi dhe Eneida Zalli, në pritje të djalit të dytë

Drejtoresha Abigeila Voshtina: Akademia teatrale, për artistët e ardhshëm të skenës

Ku të shkojmë në fundjavë? Destinacione që nuk duhen humbur në Shqipëri

Te ftuar: Alban Kondi, Eneida Zalli, Abigeila Voshtina, Alma Spathara

Premtimet e martesës, Alban Kondi dhe Eneida Zalli tregojnë ç’ka ndodhur me to

Dasma e Alban Kondit dhe Eneida Zallit është realizuar në syrin e publikut gjatë garës së “Lufta e Nuseve” në Tv Klan. Teksa në “Rudina” transmetohet një fragment nga dita e tyre e veçantë, moderatorja i kujton edhe premtimin që këngëtari i ka bërë asokohe bashkëshortes së tij. Por nga përgjigjjet e tyre, rezulton që çifti ka dalë barazim sepse asnjëri nuk e ka mbajtur premtimin ndaj tjetrit.

Rudina Magjistari: I ke bërë një kërkesë Albanit aty që të lërë cigaren më duket. Çfarë ka ndodhur?

Alban Kondi: Ou, ma ke bërë? S’e mbaj mend.

Rudina Magjistari: E ke mbajtur apo jo premtimin?

Alban Kondi: E lashë por e fillova prapë.

Eneida Zalli: Koronën s’e përballoi dot. E la nja një vit kur u sëmur, pastaj erdhi korona dhe aty nuk e përballoi dot gjithë atë stres dhe e rifilloi. Edhe unë i kisha bërë një premtim që unë do mësoj të gatuaj, unë s’mësova kështu që…

Sërish prindër të një djali, Albani dhe Eneida: Nuk ndalemi derisa…

Alban Kondi dhe Eneida Zalli janë vetëm pak javë larg takimit me djalin e tyre të dytë që do të vijë në jetë. Në intervistën e tyre për “Rudina” në Tv Klan ata tregojnë se nuk janë ende të sigurt për emrin, por ndërkohë kanë menduar për të zgjeruar edhe më tepër familjen.

Eneida u shpreh se tashmë ka marrë mësimet nga shtatzënia e parë dhe ishte komenti i Albanit ai që zbuloi planin e madh. Mesa duket kjo është edhe një dëshirë e djalit të tyre të parë, Floranit, i cili u lumturua kur mori vesh se do të ketë një vëlla.

Eneida Zalli: Mua më ka mësuar që të mos e vras mendjen për asgjë, mos të frikësohem, mos të filloj të mendoj çfarë mund të shkojë keq sepse nuk më ka shërbyer për asgjë, praktikisht. Me shtatzëninë e parë, me Floranin isha pak…si e trembur, në thonjëza po themi, merrja ato analizat dhe i shqyrtoja një më një dhe thoja pse më ka dalë kjo, pse më ka dalë kjo, kurse kësaj radhe kam qenë komplet e qetë, rehat, nuk e kam vrarë mendjen fare.

Rudina Magjistari: Në fakt kështu ndodh me mamatë, të gjitha këtë tregojnë që me shtatzëninë e parë gjithmonë shqetësohen shumë ndërkohë që në të dytën thonë që merren shumë lehtë.

Eneida Zalli: Kam qenë shumë herë më e qetë, nuk e kam vrarë mendjen, çfarëdo që të ndodhë do e zgjidhim në momentin që do ndodhë.

Alban Kondi: Unë jam kurioz si do jetë te i treti.

Rudina Magjistari: Pra planet qenkan për një familje të madhe me ç’po kuptoj.

Alban Kondi: Po me qejf po, patjetër.

Eneida Zalli: Qejf kemi një familje të madhe, më shumë që Florani të ketë motra, vëllezër sepse ne jemi rritur me shumë kushërinj, unë jam rritur me shumë kushërinj dhe do doja që dhe ai të kishte sa më shumë bashkëmoshatarë, familjarë.

Rudina Magjistari: U gëzua ai kur e mori vesh?

Eneida Zalli: Shumë. Ai kishte kohë që po e kërkonte, donte vëlla specifikisht, kishte kërkuar vëlla. Ne ishim të sigurt që do ishte gocë.

Rudina Magjistari: Kur i thatë që do bëhet me vëlla si ka qenë momenti, ma përshkruani pak.

Eneida Zalli: Kishim filmuar ekon dhe rrahjet e zemrës dhe i them unë Floran, shikoje një çikë këtë videon. “Një beb?”, tha se e dinte si dukej. Po, i thashë unë. “Po i kujt është, i joti?”, tha. Po, i thashë, i imi. Ishin fillimet dhe sigurisht që s’kishte bark. “Po ku e ke, këtu?”, po këtu i thashë dhe u ul më puthte dhe më përqafonte barkun. Ishte shumë e bukur.

Çifti shtoi se është këmbëngulës për të pasur një vajzë në familje dhe do të tentojë derisa t’i realizohet dëshira.

Në pritje të fëmijës së dytë, Alban Kondi dhe Eneida Zalli: 15 vite më parë nisi si diçka jo serioze…

Alban Kondi, anëtari i grupit “Produkt 28” dhe bashkëshortja e tij, Eneida Zalli janë në pritje të fëmijës së dytë. Pas Floranit, në familjen e tyre do të vijë sërish një djalë. Në intervistën e tyre të përbashkët në “Rudina” në Tv Klan, ata kthehen 15 vite pas, në fillimet e marrëdhënies së tyre të cilën asokohe nuk e mendonin se do lindte një histori të vërtetë dashurie.

Eneida Zalli: Unë isha studente në një fakultet tjetër dhe Albani në një fakultet tjetër. Kishim unë një shoqe, ky një shok që kishin punët e tyre bashkë dhe unë shoqëroja shoqen, ky shoqëronte shokun dhe padashje aty filluam u ngatërruam edhe ne duke shkuar nëpër shkollat e njëri-tjetrit.

Rudina Magjistari: Filluat të pëlqeheshit ashtu me njëri-tjetrin.

Eneida Zalli: Nisi si diçka normalisht kështu e lezetshme, jo me idenë që do ishte diçka shumë serioze, por ja ku jemi 15 vjet më pas.

Eneida mendon se çelësi i jetëgjatësisë së marrëdhënies së tyre është të qenurit shokë të ngushtë.

Eneida Zalli: Jemi akoma shumë shokë të ngushtë, që nga fillimet tona kemi qenë shumë shokë përveçse partnerë të dashur e me radhë. Vazhdojmë të jemi akoma shumë shokë të ngushtë dhe them që kjo ka qenë një ndër gjërat që na ka mbajtur kaq gjatë dhe vazhdon të na mbajë kaq gjatë dhe të lidhur me njëri-tjetrin./tvklan.al