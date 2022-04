Rudina – Emisioni 13 Prill 2022

18:56 13/04/2022

Arben Derhemi me vajzen ne ekran/ “Babai i Darlin, roli im me i rendesishem”.

Një nga personat më të afërt dhe më të dashur për Arben Derhemin është aktori ikonë shqiptar, Robert Ndrenika. Prej vitesh gëzojnë një miqësi të begatë, të vërtetë. Nisur nga komentimi i një fotoje me të, të shfaqur në “Rudina” në Tv Klan, Arben Derhemi zbulon disa detaje mbi aktorin dhe lidhjen mes tyre.

Arben Derhemi: Këtu është ditëlindja e Darlit. Berti këtu ka ardhur vetëm për miqësinë që kemi sepse ka qenë pas operacionit, bajpasit, ishte një moment pak delikat për të. Për mua është një miqësi e vërtetë sepse nuk ka asnjë bazë interesi, njohjeje, farefisnore, thjesht është një miqësi e cila është formuar dhe konsoliduar gjatë kohëve që kemi punuar me njëri-tjetrin. Na ka ngjitur shumë miqësia me njëri-tjetrin, e kemi dashur shumë njëri-tjetrin.

Rudina Magjistari: Na thuaj diçka nga karakteri i Robert Ndrenikës që ne nuk e dimë se del shumë pak në ekran, intervista, na zbulo diçka ti që e njeh më nga afër.

Arben Derhemi: Është një njeri i jashtëzakonshëm, që ka qejf gjatë gjithë kohës të bëjë humor, i rezervuar në kuptimin e mirë të fjalës për të mos dalë gjithmonë në televizione të ndryshme, ma ka mësuar dhe mua këtë sepse “kur nuk ke çfarë thua, më mirë mos dil” më thotë herë pas here. Kur nuk ke një gjë të re, përsërit veten. Berti, përveç të tjerave është edhe shumë inteligjent dhe gjatë kohës që rri me të, mëson shumë për jetën.

Një miqësi shumë e bukur që herë pas here edhe na është dashur të heqim baltë nga historitë shqiptare, baltë nga njëri-tjetri sepse nuk mund të hedhësh baltë mbi një njeri si ai. Nuk është vetëm çështje që është ikonë, është edhe si njeri ikonë, jo vetëm si aktor. Megjithatë, ndodh rëndom./tvklan.al

Mini ekspozite e rralle ne studio, Ilir Ciko: Si i fotografoj shpendet ne fluturim.

Në këtë pjesë të programit do të kemi të ftuar një personazh mjaft interesant, të cilin e kemi

parë gjithnjë në studio televizive si ekspert ekonomie, por këtë herë do të zbulojmë një

dimension tërësisht ndryshe të tij; atë të fotografit, dhe specifikisht fotografit të shpendëve apo

insekteve në vendin tonë. Në studio kemi realizuar një mini-ekspozitë me fotogafitë e

shkrepura prej tij, ndërkohë që e presim në studio!

Tendencat e thojnve pranvere 2022, ja disa ide per te qene ne trend.

Thonjtë i bëjnë duart akoma më të bukura. Nëse ato janë të rregullta dhe të kuruara pamja jonë

duket edhe më perfekte. Por çdo sezon dalin modele të reja të cilat bëhen trend i momentit. Në

këtë pjesë të dytw do të flasim për tendencat e pranverës, se cilat janë ngjyrat dhe forma që

duhet të kemi në thonjtë tanë.