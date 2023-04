Rudina – Emisioni 13 Prill 2023

20:01 13/04/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Aurel Thëllimi, Ulpiana Lama, Mërgim Aliu

Kujt i thotë “Digje” Aurel Thëllimi në videoklipin e ri dhe surprizat e verë 2023

Live nga Bangkoku me ambasadoren e Kosovës në Tajlandë, Ulpiana Lama

Festivali i ujit, Tajlanda feston vitin e ri 2566 sipas kalendarit budist

Ulpiana Lama, e cila është e ngarkuar me detyrat e funksionit të ambasadores së Kosovës në Tajlandë, shpërndau para pak ditësh një video në rrjetet sociale ku uroi një festë lokale. Festa, e quajtur Songkran është një traditë shekullore në Tajlandë e cila lidhet fort me besimin budist. Me anë të një lidhjeje Skype në “Rudina” në Tv Klan, Ulpiana shpjegon simbolin e kësaj feste gjatë së cilës tajlandezët luajnë me ujë.

Ulpiana Lama: Muaji Prill është muaji më i nxehtë në Tajlandë. Temperaturat tani janë diku te 40 gradë por ndihen si 50 gradë. Por po ashtu përkon edhe me vitin e ri budist apo tajlandez, viti 2566 në Tajlandë sipas kalendarit budist. Ky festival i ujit e bën më të butë festimin e vitit. Natyrisht që nuk mund të punohet në temperatura të tilla dhe muaji Prill është i mbushur me pushime në Tajlandë siç kemi ne për shembull muajin Gusht që është muaji ku është madje edhe e pasjellshme të dërgosh e-mail sepse nuk përgjigjet njeri, kudo në Europë është kështu.

Rudina Magjistari: Gjatë Prillit.

Ulpiana Lama: Muaji Prill është tepër i nxehtë, është viti i ri budist dhe është një festë shumë e bukur sepse ju mund ta shihni në rrjetet sociale, në Google gjithashtu ku festohen vazhdimisht video, njerëzit dalin nëpër rrugë, gjuajnë njëri-tjetrin me ujë, spërkatin njëri-tjetrin me ujë dhe ana e errët e kësaj feste është që numri më i madh i aksidenteve rrugore ndodhin gjatë kësaj jave.

Është java vdekjeprurëse dhe mesazhi që unë kam regjistruar në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Tajlandës është për të përçuar këtë mesazh. Po në rregull, është një javë feste, është një muaj feste, Songkrani është një festë që kalohet me familjen, me njerëzit e dashur, por shijojeni shpirtin e Songkranit pa dramën, pa tragjedinë që mund të lindë nga festimet.