Rudina – Emisioni 13 Qershor 2023

20:31 13/06/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuar: Elva Margariti, Denisa Kele, Tomi Kallanxhi

Festivali Folklorik i Gjirokastrës/Ministrja Elva Margariti flet për risitë e edicionit të 11

L’ Orchestra Italianna e Renzo Arbore vjen në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës

Më 24 Qershor nis Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës i cili do të sjellë aktivitete, koncerte dhe ngjarje të shumta kulturore. Ministrja e Kulturës, Elva Margariti teksa rendit në “Rudina” në Tv Klan të gjitha veprimtaritë që do të mund të shohim, ndan edhe një lajm të bukur. Dita e fundit e festivalit do të sjellë në qytetin e gurtë grupin muzikor të Renzo Arbore.

Elva Margariti: Përtej ditës më pas, dedikuar për diasporën, do të kemi arbëreshët, do të kemi shqiptarët tanë që jetojnë në SHBA, në Zvicër, në Francë dhe do të kulmojmë në ditën e fundit së bashku me L’ Orchestra Italianna e Renzo Arbore e cila i bashkohet edhe festivalit.

Rudina Magjistari: Do të jetë edhe Renzo Arbore?

Elva Margariti: Renzo Arbore nuk është në gjendje shëndetësore të mirë për të mund të përballuar një udhëtim, por na dërgon të gjithë falenderimet e tij dhe është shumë i kënaqur që Shqipëria ka arritur ta mbajë gjallë këtë traditë gjejmë ato urat e bukura të komunikimit përmes traditës dhe autentikes për t’u lidhur, pse jo, edhe me vendet e tjera.

