Rudina – Emisioni 14 Dhjetor 2022

19:28 14/12/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuar: Gentian Zenelaj, Mario Butsi, Entela Koja Spahivogli, Rania Kovaçi

Ngjyra e vitit 2023: ”Viva Magenta”, e kuqe e gëzuar

Maria Callas, jeta e trazuar e divës së muzikës operistike

“Futi një tip larve në stomak për t’u dobësuar”, Rania Kovaçi tregon për jetën e çuditshme të Maria Callas

Maria Kallas, një nga këngëtaret më të famshme lirike që bota ka njohur ndonjëherë do të ishte 99 vjeçe nëse do të ishte gjallë. Për të na zbuluar më shumë rreth jetës, krijimtarisë artistike, karrierës dhe historisë së saj sentimentale ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan Rania Kovaçi, një njohëse shumë e mirë e jetës së Maria Callas.

Ajo ka zbuluar detaje shumë interesante të kësaj këngëtareje shumë të admiruar në kohën e saj, një prej të cilave ishte edhe mënyra se si u dobës në një formë të menjëhershme duke vendosur në stomakun e saj një lloj bakteri, i cili më vonë filloi edhe të gërryente organet e saj të brendshme.

Rania Kovaçi: Më vonë ajo ishte një vajzë shumë e paveshur, shumë e pambajtur, por rasti e gjen kur ajo takohet me Meneghinin, me burrin e saj të parë, një milanez industrialist, kur ajo ndryshon të gjithë mënyrën e veshjes.

Rudina Magjistari:Po ajo e kishte filluar një karrierë si këngëtare?

Rania Kovaçi: Patjetër, se ai ishte fans i saj. E takon në një opera.

Rudina Magjistari: Kur themi ishte e paveshur, domethënë nuk kishte diamante, se ajo pretendonte të kishte këtë stil, se ajo ishte shumë ‘fashioniste’ nga natyra.

Rania Kovaçi: Ashtu është. Pastaj u bë shumë ‘fashioniste’, fillimisht ajo nuk kishte shumë mundësi, por e kuptonte modën.

Rudina Magjistari: Nuk kishte mundësi se kërkonte shumë, se ajo ishte në skenë në maj të karrierës.

Rania Kovaçi: Po të shikosh fotografitë si ka qenë e veshur dhe se si bëhet më vonë, kur kthehet në një ikonë të modës, sepse Meneghini i dha shumë dorë dhe e futi në modën italiane. Ajo filloi të ndryshonte deri te grimi, sytë i ndryshoi, flokët, modelin e veshjes. Bëri edhe atë dobësimin e saj drastik i cili i ndikoi më vonë shumë në humbjen e zërit. Se ajo filloi ta humbte shumë herët zërin.

Rudina Magjistari: Domethënë ajo bëri diçka për të humbur peshë. Pati një ndryshim drastik në pamje. Çfarë ndodhi, është mësuar e vërteta?

Rania Kovaçi: E vërteta është se aj vendosi një si larvë brenda në stomakun e saj.

Rudina Magjistari: Pra një bakter?

Rania Kovaçi: Një lloj bakteri e vendosi dhe ai bakteri u bë aq i rrezikshëm sa filloi të gërryente edhe organet e saj.

Rudina Magjistari: Kjo është çmenduri.

Rania Kovaçi: Çmenduri është.

Gentian Zenelaj dhe Mario Butsi sjellin kafe Turkano për familjet shqiptare

“U bëra miu i eksperimentit, ndërsa Mario shkencëtari”, Gentian Zenelaj tregon si iu fut biznesit

Gentian Zenelaj aktori shumë i dashur i publikut, tashmë ka nisur edhe një angazhim të ri, ai i është futur botës së biznesit, duke sjellë së bashku me mikun e tij Mario Butsi një kafe turke.

Të dy ishin të ftuar për të prezantuar për herë të parë këtë biznes të tyrin në emisionin “Rudina” në Tv Klan. Aktori i humorit ka treguar se gjithçka nisi në kohën e covid-it, në kohën kur të gjithë ishin të mbyllur në shtëpi dhe vetëm ai kishte fatin të shijonte kafen nga duart e Marios.

Rudina Magjistari: Si lindi ideja për të krijuar një biznes të tillë dhe për të sjellë kafe turke?

Gentian Zenelaj: Për ata që nuk e dinë, unë me Marion kemi një shoqëri prej 10 vitesh. Unë jam një amator i thekur i kafes. Çdo ditë këto 10 vitet e fundit të jetës sime, çdo ditë 2 kafet e para të mëngjesit unë i pi me Marion. Jemi shokë të vjetër. Mario më ka treguar rrugën e mrekullueshme të kafes, aromat tendencat, orgjiniat e ndryshme dhe unë e dashuroja kafen, por sigurisht edhe pasionin me të cilin Mario fliste për kafen. Ishin ditët e vështira të Covid-it kur në rrugë kishin dalë tanket dhe mitralozët që të mos dilnin njerëzit dhe unë e Mario kishim realisht një laborator kafe dhe filluam të pinim kafe fshehurazi. Mario u bë shkencëtari, unë u bëra miu i eksperimentit. Mario ka prodhuar kafe pa fund, sa unë thosha “sa keq o Mario” që njerëzit nëpër shtëpi nuk po pinë dot një kafe kaq të mirë. Aty na lindi ideja për të bërë një kafe turke dhe unë sigurisht meritat ja jap komplet mjeshtrit të kafes Marios se tashmë dihet që Mario është një ekspert i mirëfilltë i kafes./tvklan.al