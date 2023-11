Rudina – Emisioni 14 Nëntor 2023

20:11 14/11/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuar: Blendi Fevziu, Frosina Bollo

Libri i tij më i ri “Takimet e mia me…” ka marrë vëmendje të madhe, nisur dhe nga kopertina shumë interesante. Gazetari i njohur Blendi Fevziu ka dhënë më shumë detaje sa i takon këtij libri këtë të Martë te “Rudina” në Tv Klan. Ajo që na bie në sy të gjithëve është fakti se në këtë libër do të mund të lexojmë për 35 burra me peshë përgjatë viteve në vend, e vetëm 4 gra.

Fevziu e shpjegon këtë duke theksuar se “për fat të keq historia e Shqipërisë është dominuar nga meshkujt” dhe se “vendi ynë është “i vështirë për gratë”.

-Ajo që vumë re është se janë në dominancë figurat mashkullore dhe shumë pak ato femërore.

Blendi Fevziu: Sepse historia e Shqipërisë është dominuar nga meshkujt, për fatin tonë të keq. Edhe unë e kisha këtë shqetësim, u mundova të gjej, nuk është se kishte…

-Këtu është mbretëresha Geraldinë, Nënë Tereza, Liri Belishova…

Blendi Fevziu: Drita Kosturi…

-4 gra! Pra, mes 39 figurave vetëm 4 janë gra.

Blendi Fevziu: Kjo është një prej fatkeqësive të Shqipërisë, reflekton…

-Historinë e kanë bërë burrat?

Blendi Fevziu: Jo vetëm në Shqipëri, edhe në vendet e tjera të botës, por në Shqipëri roli i gruas ka qenë fare minor. Mund të ishin dhe gra që kishin një peshë edhe në pjesën tjetër të shoqërisë. Shoqëria shqiptare ka qenë dhe për fat të keq mbetet mashkullore, s’dua ta them prapë se e kam thënë shumë herë, mbetet shumë mashkullore. Ky është një vend shumë i vështirë për gratë dhe shumë më i thjeshtë për burrat në raport me gratë.

-Megjithatë duket sikur situata po ndryshon.

Blendi Fevziu: Ka balancë, por prapë për një grua karriera është shumë herë më e vështirë se për një burrë.

-Duhet ende shumë…

Blendi Fevziu: Shumë më tepër! Në një shoqëri që nuk e pranon në të njëjtën mënyrë një grua siç e pranon një burrë, është një shoqëri që nuk është emancipuar sa duhet, s’dua të përdor fjalën primitive që ka përdorur Maks Velo në takimin e fundit që kemi patur.

Pjesë e librit të tij “Takimet e mia me…” është dhe shkrimtari i madh Petro Marko. Gazetari Blendi Fevziu ka rrëfyer sot te “Rudina” në Tv Klan se ka një arsye shumë të fortë pse e ka përzgjedhur.

Përpos romaneve të jashtëzakonshme që ai u ka falur lexuesve shqiptarë, Fevziu thotë se në takimin e dytë e njëkohësisht të fundit me të, Marko i tha një frazë që “nuk do e harrojë kurrë”. Këshilla e tij, thotë Fevziu, e ka ndihmuar në shumë momente të vështira.

Blendi Fevziu: Unë Petro Markon e kam takuar vetëm dy herë në jetë, një takim pak më i gjatë dhe një takim fare formal, po them i shkurtër. Mirëpo, Petro Marko më ka thënë një frazë të cilën s’kam për ta harruar kurrë dhe vetëm prej asaj fraze unë doja që ai të ishte pjesë e kësaj përmbledhjeje. Sepse ishte një gjë që në momentin e parë që ma tha nuk reflektova, u shkëputa. Kur shkova në shtëpi, i thirra dhe njëherë mendjes, thashë më ka thënë një gjë mahnitëse dhe nuk më është hequr nga mendja ime gjatë gjithë jetës. Domethënë sa herë kam momente vështirësie…Njeriu ka sfidat e veta në jetë, sa herë je i lodhur, i trishtuar, diçka s’ecën mirë…Gjëja e parë që kam kujtuar ka qenë ajo fjala e Petro Markos.

Petro Marko ishte një personazh që ti sot thua “ ku e gjente, ku i buronte ajo kurajo dhe energji e atij njeriu që çfarë s’kishte provuar në jetë, domethënë një mijë e një të zeza. ” E kam takuar herën e fundit që ndejta pak më gjatë, ishte në rrugë me Xhevahir Spahiun. Ishte një burrë i gjatë, simpatik. Ishte në fund të jetës së tij, ca muaj më mbrapa ndërroi jetë. Në momentin që po diskutonim diçka, herën e dytë që Xhevahir Spahiu që ishte i njëjti që na kishte takuar herën e parë, tentoi të më prezantonte ai tha “ Oo e njoh tha Blendin” , sepse sa kishte filluar koha që unë kisha botuar shkrimet e para në gazeta, kishte zhurmë. “E njoh tha, ia kam lexuar reportazhet”, po më jepte nja dy vërejtje të vogla që “shkruaj kështu, shkruaj ashtu”, po rrinte, pra po e zgjaste bisedën.

Në një moment kur po ndahesha, i thashë “dua të vij tek shtëpia të të takoj ”, ishte akoma ajo dalldia e momenteve të para, e të bërit të njohur në moshë 21-vjeçare, kisha një ngut që gati gati nuk e ka një njeri në kushte normale dhe ai më tha “shiko bir, djalë, çdo gjë të lë në jetë, e vetmja gjë që s’të lë kurrë është vepra jote”. Kur u kujtova dhe e mendova, thashë ky njeri që kishte pasur probleme në familje, probleme me gruan, probleme me regjimin, për të cilin kishte kontribuar, probleme me të gjitha regjimet në Shqipëri, në fakt atë vetëm vepra se kishte lënë. Dhe unë e adhuroja prej veprës, sepse se njihja. Kisha lexuar romanet e tij dhe në fund të fundit kur e mendon, njeriu veprën e vet e ka si një çantë në kurriz edhe atëherë kur s’duket dhe se tradhton kurrë.

I ftuar në emisionin “Rudina” këtë të martë, në Tv Klan, është gazetari i njohur dhe i dashur për publikun, Blendi Fevziu.

Ai ka publikuar librin e tij të fundit “Takimet e mia me…”, ku pasqyrohen portretet e 39 personazheve, që kanë dominuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera.

Gjatë emisionit, Fevziu flet për një nga personazhet që ka përfshirë në libër e që shquhet për bamirësinë e saj, Nënë Terezën.

Gazetari rrëfen historin se si është ndeshur për herë të parë me filantropen e njohur dhe ne u sugjerojmë që ta lexoni të gjithë, pasi është me të vërtetë interesante.

Sot Fevziu arrin të qeshë me këtë histori, por për atë që ka bërë Nënë Tereza, ai e ka mbajtur inat për 2 vjet.

Blendi Fevziu: Ka personazhe që i kam pasur të vogla ose ka personazhe të cilët ti i ke njohur në rrethana të çuditshme. Nuk e di, unë ta kam treguar historinë me Nënë Terezën, që është një nga mënyrat si e kam njohur dhe momentet e para kam qenë i nervozuar me të.

Rudina Magjistari: Jo, këtë s’e mbaj mend.

Blendi Fevziu: Nuk e di historinë?!

Rudina Magjistari: Është e rrëfyer këtu apo jo?

Blendi Fevziu: Është e rrëfyer në libër. Unë e kam takuar dy herë Nënë Terezën. Një herë nuk e kam takuar, jemi ndeshur. Herën e dytë i kam shkuar për intervistë, kur Papa Gjon Pali, në Prill 1993, erdhi në Tiranë dhe banonte në një shtëpi ngjitur me shtëpinë e Gramoz Pashkos në atë kohë, rrugën Budi. Shkova atje, me shumë insistime, hyra. I thashë që kërkoja një intervistë, nuk fliste shqip. Më tha, jo tha, nuk jap intervista për këtë gjë. Kjo që po vjen është një mrekulli, por po më fliste me gjithë pritje. Por unë kisha një histori të mëparshme, atë që nuk më kishte dalë akoma inati edhe pas 2 vjetësh. Domethënë, në vitin 1991 Armand Shkullaku dhe unë, bëmë udhëtimin tonë të parë jashtë Shqipërie. Duhet ta kemi parasysh, duhet të vendosemi në kontekstin që një i ri ta kuptojë sot. Ishte hera e parë që dilnim nga Shqipëria, dilnim nga një vend gati në uri. Dhe avioni që hipëm ishte një Avianova, avioni i vjetër që operonte për Alitalian, një herë në javë të shtunave. Na dhanë ushqimin. Ushqimi ishte një paketim plastik, ku ishte futur shumë bukur në një plastikë, si ato që ti merr në çdo kioskë. Një sanduiç, një copë çokollate e vogël dhe një mini lëng portokalli, me gjithë pipën e saj në ambalazh. Dhe ato ishin të gjitha në një kuti. Ne i morëm dhe i konsumuam. Ajo kënaqësia ime që pashë bukë të bardhë, mortadella, domethënë gjëra të jashtme. Tani në kthim i them Shkullakut, shiko i them: ‘Mirë ne hëngrëm 2 javë gjëra të jashtme dhe u kënaqëm, tani t’i çojmë ndonjë gjë time mëje dhe tim ati, që të shikojnë si është ushqimi jashtë. Kështu që ushqimin e avionit unë nuk po e ha, por po e marr me vete.’ Thotë Shkullaku: ‘Mesa pashë unë ishte njëri aty kur erdhëm, që hëngri një ushqim dhe i kërkoi dhe një tjetër stjuardesës. I dha 2.’ Po mirë i thashë unë, po e fsheh njërin dhe po i kërkoj dhe një të dytë. E bëmë llogari që do merrnim nga dy. Hipëm në avion, unë dhe Shkullaku ishim tek 5-sa, e mbaj mend si tani, tek 2-shi ishte ulur Nënë Tereza, vinte dhe ajo nga Roma në Tiranë.

Rudina Magjistari: Shiko, shiko.

Blendi Fevziu: Shiko, Nënë Tereza ka qenë shumë prezente në Shqipëri se tani duket si diçka e rrallë.

Rudina Magjistari: Tani është e shenjtë, jo e rrallë, tani është e shenjtë.

Blendi Fevziu: Edhe ishte ulur Nënë Tereza tek 2-shi. Sa erdhi stjuardesa që të shpërndante paketat, Nënë Tereza u çua, hapi një thes kaf nga këto që kemi sot për plehrat, po të madh fare, u afrua dhe tha: ‘Dio ti benedica, questi sono per i poveri’ (Zoti të bekoftë, këto janë për të vafërit!).

Na i mori ato dhe i futi në thes. Jo vetëm që ma mori dhe mua e Shkullakut e të gjithëve, por shkoi tek stjuardesa i mori dhe çfarë i kishin tepruar asaj edhe nja 8 racione të tjera. I mori në thes. I thashë unë Shkullakut: ‘Po më poveri (të varfër) se ne të dy këtu nuk ka’. Na e mori ushqimin, kështu që unë ika në shtëpi dhe nuk i çova gjë familjes, pasi i kisha lajmëruar që do u çoja bukë të bardhë. Moj nuk më dilte inati për nja 2 vjet. Se njeriu ka dhe disa projektime në kokë, kur mendon që do shkoja në shtëpi me ato dy plastikat, një mami një babi dhe nuk çova dot asgjë. Nuk e di kush e hëngri ushqimin tim në atë kohë në Shqipëri. /tvklan.al