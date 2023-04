Rudina – Emisioni 14 Prill 2023

19:48 14/04/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Zamira, Gazi Laloshi, Ana Kodra, Etleva Shemai, Charlie-Arbër

Gazi dhe Zamira: Martesa jonë 30-vjeçare, nga njohja me mblesëri në një dashuri të madhe

“Takimi i parë ndodhi në korridorin e ambulancës, zgjati 3 orë”, martesa 30-vjeçare që nisi nga mblesëria

Zamira dhe Gaz Laloshi janë një çift biznesmenësh që drejtojnë prej vitesh një sipërmarrje të suksesshme dedikuar eventeve. Ortakë në punë dhe shpirtra binjakë në jetë, historia e tyre 30-vjeçare e martesës ka nisur me mblesëri.

Ka qenë mamaja e Gazit iniciatorja e kësaj martese për të cilën Zamira shprehet në “Rudina” në Tv Klan se “ka qëlluar në shenjë”. Çifti nis të rrëfejë njohjen e tyre dhe takimin e parë në detaje, në të cilat herë pas here njëri plotëson tjetrin.

Zamira Laloshi: Unë nga familja ime jam vajzë e vetme. Mami im, shumë e kujdesshme, tamam si Ollga me Melin kemi qenë të dyja dhe në fis kështu më thërrisnin. Pastaj, ia lëmë në dorë Gazit.

Gaz Laloshi: Kemi qenë në një lagje, Zamira kalonte gjithmonë përpara shtëpisë dhe mamaja ime sa herë e shihte thoshte “sa e bukur kjo goca, do e marr për çunin e vogël këtë”.

Rudina Magjistari: Ti ishe i vogli i familjes?

Gaz Laloshi: I vogli i familjes.

Zamira Laloshi: Unë studioja për infermieri në atë kohë, kështu që isha tamam Meli.

Rudina Magjistari: Po Gazi?

Gaz Laloshi: Ekonomik, pastaj kam vazhduar shkollën, pastaj punoja ekonomist. Më thotë “ma shiko”, më pëlqeu që në shikim të parë…

Rudina Magjistari: Si, ma trego pak historinë tani se detajet, aty qëndron gjithë bukuria.

Gaz Laloshi: Unë ta them me datë fikse, edhe orën.

Zamira dhe Gazi kanë 7 vite diferencë në moshë me njëri-tjetrin. Gazi, duke ndjekur këshillën e nënës së tij e shihte çdo mëngjes kur ajo nisej për në shkollë në orën 07:00. Ndërkohë, dy prej fqinjave të tij ishin mikesha me Zamirën dhe ai ua kishte shprehur pëlqimin për të. Më pas ato ia kishin thënë Zamirës, por fillimisht ajo nuk ishte dakord sepse s’i pëlqenin martesat me mblesëri. Me ndërhyrjen e nënës së Gazit, u krijua një situatë që solli takimin e parë të çiftit në korridorin e ambulancës.

Zamira Laloshi: I thotë babait të Zamirës që “dua të takoj çiftin që të njihen njëherë nëse bien dakord apo jo, i pëlqen”. Ka qenë data 8 Tetor.

Rudina Magjistari: Dhe si u bë skema tani, si do takoheshit rastësisht?

Zamira Laloshi: Babi ishte në shtëpi dhe më thotë, “Zamira është një çun që do të të takojë”. Po pse i thashë unë ëpërmjet jush, nuk del vetë çuni të më flasë?

Rudina Magjistari: Se ju atëherë keni qenë në Elbasan apo jo, të gjitha ngjarjet ndodhin në Elbasan. Dhe pse në ambulancë?

Gaz Laloshi: Sepse Zamira bënte praktikën.

Zamira Laloshi: Sepse unë nuk doja të dilja ndërkohë që unë nuk e njihja fare, okej ta quanim kështu si rastësi.

Rudina Magjistari: Kush ta shihte nga jashtë thoshte një takim rastësor dhe nuk dyshonte askush që kishte diçka tjetër.

Zamira Laloshi: Shoqet e mia e dinin dhe unë i them që po iki 5 minuta sa ta përcjell këtë çunin.

Gaz Laloshi: Dhe aq ishte 5 minuta dhe vazhdoi 3 orë muhabeti.

