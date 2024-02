Rudina – Emisioni 14 Shkurt 2024

20:18 14/02/2024

Të ftuar: Elona Bakiu, Tomi Kallanxhi, Ilir Dushkaj

Shën Valentini/ Si u festua në kryeqytet dita e të dashuruarëve

Elona Bakiu dhe Tomi Kallanxhi: Historia jonë e dashurisë që nisi virtualisht…

I shkroi “hej” për një vit rresht, dashuria që nisi në Facebook! Elona Bakiu: Ka ndodhur gradualisht

Shën Valentini nuk mund të mungojë, pa një histori të bukur dashurie. Këtë të mërkurë, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, kemi një çift shumë simpatik, të cilët janë bashkë prej 14 vitesh. Ai është ekspert IT, ndërsa ajo është një arkitekte dhe blogere.

Njohja e Tomi Kallanxhit me Elona Bakiut nis me një ‘friend request’ në ‘Facebook’. Arkitektja në fillim nuk e kishte “fare mendjen” për një lidhje, pasi asokohe ishte e fokusuar tek studimet, por fati kishte tjetër plan për ata të dy. Sot, Tomi dhe Elona janë të martuar r janë bekuar me 2 fëmijë.

Rudina Magjistari: Ju jeni njohur në ‘Facebook’, si ka ndodhur?

Elona Bakiu: Në fakt, në atë periudhë sapo kishte lulëzuar ‘Facebook’-u dhe ishte…

Rudina Magjistari: I thonë viti 2010?

Elona Bakiu: Po, në atë vit ishte në mos kulmi, afër kulmit dhe duke qenë që unë isha studente arkitekture, kalonim shumë kohë edhe me grupet e shkollës, që shkëmbenim mesazhe për shkollën dhe më vjen një ‘friend request’ (ftesë për miqësi). “Okej”, thashë, “po e pranoj njëherë se…” dhe ndërkohë ka pasur diçka shumë interesante sepse nuk ka qenë një djalë që ngulte këmbë, por vetëm më shkruajti “hej” për një vit rresht. Një ditë pastaj, kur nuk shkroi, pas 2-3 muajsh thashë: “Okej, çfarë ka ndodhur tani, pse nuk po shkruan?”

Rudina Magjistari: Truku që funksionon gjithmonë me gocat.

Elona Bakiu: Po. Kështu nisi domethënë, nga një “hej”.

Rudina Magjistari: Shumë bukur! Dhe në fakt çfarë kishte ndodhur, pse ti nuk i shkruaje më “hej”?

Tomi Kallanxhi: Unë doja të shikoja sa reagonte. Bënim pak minuta muhabet, pastaj largoheshe, pastaj prapë i rishkruaja një ditë tjetër, por që ishte ajo për të krijuar ‘engagement’ (ndërveprim).

Elona Bakiu: Ideja është që dhe unë kam qenë pak natyrë…

Tomi Kallanxhi: Më pas e bëra ‘remove’ (të heqësh dikë nga Facebook-u), më pas e riktheva prapë.

Elona Bakiu: Ka qenë një periudhë në fakt që unë kam qenë e fokusuar në studime dhe nuk e kisha fare mendjen për një lidhje asokohe. Nuk e mora seriozisht domethënë, nuk e shikoja si një person që mund të kisha një lidhje, por ka ndodhur shumë gradualisht. /tvklan.al

Dedikime dhe buqeta me lule! Fjalët e ëmbla të Elonës për Tomin: Dua të të kem tërë jetës…

Këtë të mërkurë, kanë qenë të ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, Elona Bakiu dhe Tomi Kallanxhi, një çift shumë i bukur. Ata jo vetëm që treguan historinë e tyre të dashurisë, por bën edhe disa surpriza emocionale për njëri-tjetrin.

Elona nxori një letër në studio dhe mes emocioneve lexoi fjalët e ëmbla që kishte shkruar për bashkëshortin e saj:

“Dashuria jote më sjell në shtëpi, më mbështjell, më ngroh, më mbron nga çdo stuhi. Një diell i fort i ndritshëm, kështu është prania jote në jetën time dhe ti ma lehtëson jetën bindshëm. Ti je kritiku im më i madh, mbështetësi më i flaktë në të njëjtën kohë, por ti buzagaz më bën të ndihem në përrallë. Ti më fale dy dashuritë më të mëdha të botës, më bëre gruan më të lumtur. Dua të të kem pranë tërë kohës, tërë jetës, të ardhmen ta kaloj me ty. Kaq dua nga kjo jetë! Dhe të mrekullueshmit fëmijë, t’i gëzojmë të dy. Nga bashkëshortja jote, me shumë dashuri!”

Pasi shkëmbyen një puthje në buzë, Tomi u ngrit dhe solli në studio një buqetë me trëndafila të kuq, posaçërisht për Elonën. Një moment për t’u mbajtur mend! /tvklan.al

