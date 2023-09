Rudina – Emisioni 14 Shtator 2023

14/09/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Glidona Daci, Sara Kolami, Kristi Janku, Rafael Hoxhaj, Luli Bitri, Genti Deçka, Besmir Bitraku, Donald Shehu

Zjarri te pallati në Tiranë, gazetarja: Përse pallatet e reja nuk kanë pajisje zjarrfikëse

Zjarri te pallati 9-katësh te Rruga e Kavajës në Tiranë alarmoi sot banorët, që për më shumë se 3 orë ishte aktiv dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale.

Flakët ishin të vështira për t’u vendosur nën kontroll për shkak të materialeve polisterolit të fasadës së pallatit.

“Ajo që më bën përshtypje është që ka mbi 3 orë dhe pallati digjet. Në momentet e para u dyshua se zjarri u përhap si pasojë e polisterolit, veshjes së jashtme. Ka nisur në katin e 9 në pjesën e lokalit dhe më pas është përhapur në të gjithë katin e 9, ka zbritur në katet poshtë. Një nga zjarrfikësit për shkak të sasisë së madhe të tymit ka pasur probleme shëndetësore. Fatmirësisht nuk ka pasur banorë të lënduar. Dyshohet shkak elektrik, por të shpresojmë mos kemi pjesë bombulash gazi”, tha gazetarja e Klan Neës Glidona Daci e ftuar në emisionin Rudina në Tv Klan.

Për shkak të kësaj ngjarje, gazetarja Daci ngriti shqetësimin përse në pallatet e reja nuk ka zjarrfikëse. Po kështu, gazetarja pati pikëpyetje edhe për faktin përse helikopteri i ushtrisë nuk shkoi në ndihmë të zjarrfikësve.

“Ajo që duhet theksuar është që as pallatet e reja nuk kanë pajisje zjarrfikëse. Pse nuk është ngritur një nga helikopterët e ushtrisë ndoshta me pjesën sipër mund të ndihmonte. Ka dhe pallate të tjera ngjitur, janë detyruar zjarrfikësit të lagin gjithë fasadën e pallatit ngjitur”, theksoi gazetarja Glidona Daci në emisionin Rudina.

Kristi Janku së shpejti nuse? Blogerja e ushqimit: Po diskutoj datën…

Të gjithë e njohim Kristi Jankun, blogeren e ushqimit që na magjeps me recetat e saj.

Kristi ka qenë e ftuar së bashku me mikeshën e saj të ngushtë Sara Kolamin tek emisioni Rudina në Tv Klan, ku ka zbuluar edhe një lajm.

Blogerja e ushqimit do të bëhet nuse së shpejti.

Në pyetësorin e Rudinës, Kiki, siç e thërret mikesha e saj, është në fazën e diskutimit të dasmës.

Rudina: Cila nga ju të dyja ëndërron një dasmë të madhe?

Sara Kolami: Unë e kam shumë larg…

Rudina: Jo nuk thashë kur e keni, ajo mund të jetë pyetje tjetër, por e ëndërroni një dasmë të madhe? Cila nga ju?

Sara Kolami: Po, që të dyja.

Rudina: Cilën nga ju të dyja do ta shohim më shpejt nuse?

Kristi Janku: Unë.

Rudina: E ke ndarë datën?

Kristi Janku: Jo, s’kam ndarë datën por ngaqë po e diskutoj…

Mikeshat e pandara Sara Kolami dhe Kristi Janku: Pas disa vitesh mund të jemi larg Shqipërisë

Dy mikeshat Kristi Janku dhe Sara Kolami ishin të ftuara sot në emisionin Rudina në Tv Klan ku folën për miqësinë e tyre, ëndrrat dhe planet.

Kristi e angazhuar me blogun e saj të ushqimeve, Sara në kinematografi dhe modeling, e megjithatë të dyja vajzat besojnë se pas disa vitesh mund të jetojnë jashtë Shqipërisë.

Shoqet e kanë në plan që ta zhvillojnë jetën e tyre në një tjetër shtet. Sara është ajo që nuk mohon se lëvizja e saj jashtë Shqipërisë mund të ndodhë më herët se e Kristit.

Rudina: Si e shihni veten tuaj ose miqësinë tuaj pas 10 vitesh ose pas 20 vitesh?

Kristi Janku: Mendoj që do jemi në çdo cep të botës, kam përshtypjen që do jemi në vende të ndryshme.

Rudina: Në vende të ndryshme?

Kristi Janku: Po.

Rudina: Kush do të lëvizë?

Sara Kolami: Që të dyja.



Rudina: Edhe ti Kristi e ke në plan?

Kristi Janku: Do zhvillohemi, do lëvizim. Po 20 vite janë shumë. Më mirë të kem lëvizur njëçik e të kthehem prapë. Nuk e di. Unë e kam shumë të hapur atë faqen time të udhëtimeve, nuk e di se sa biznesi do ma lejojë se kjo është…

Rudina: Nuk bëhet fjala për udhëtime, bëhet fjalë për zhvendosje.

Kristi Janku: Po pra, fakti që unë kam një biznes këtu e bën pak më të vështirë zhvendosjen, po nuk i dihet asnjëherë se 20 vite janë shumë. Kështu që të paktën me aspiratat që kam unë për biznesin, për veten e të tjera me radhë ndoshta mund të jem edhe diku tjetër. Por për Sarën jam e sigurt që do jetë diku tjetër.

Sara Kolami: Po, po. Absolutisht.

Kristi Janku: Ndoshta dhe më herët se aq…

Rudina: Sepse Sara me filmin edhe me sete të ndryshme ndoshta ta çojë filmi nuk i dihet ose kush e di ku mund të zhvendoset, në ndonjë Hollivud ose kush e di ku andej.

Sara Kolami: Po e kam shumë dëshirë, absolutisht.

Rudina: Mbetet një nga ëndrrat e tua apo jo?

Sara Kolami: Po sepse e shoh veten time, plus që mua nuk më pëlqen rutina, më pëlqen të jem gjatë gjithë kohës në lëvizje. Rutina më mbyt edhe nuk më pëlqen. Edhe pjesa e punës kombinohet me këtë gjë.

Jofiel Koço: Ka UFO 5 metra të lartë, tani do flitet më shumë për alienët

Në Meksikë u prezantuan sot për publikun trupat e fosilizuar të dy UFO-ve, ngjarje kjo që ka ngjallur kureshtje në botë, por një pjesë tjetër nuk e ka besuar.

Për të folur për këtë ngjarje, në emisionin Rudina në Tv Klan ka qenë i ftuar astrologu dhe numerologu Jofiel Koço, i cili në një lidhje Skype ka thënë se e beson që dy trupat e prezantuar në Meksikë janë jashtëtokësorë.

Sipas tij, UFO-t janë të dimensioneve të ndryshme, që shkojnë deri në 5 metra gjatësi, më të vegjël se njerëzit por edhe fare mikroskopik.

Rudina: Ti beson vërtetë që ato janë UFO?

Jofiel Koço: Të them të drejtën, patjetër që janë forma jete, janë specie, janë forma ekzistence. Ne mund të hasim UFO shumë të mëdhenj në dimension, mund të hasim dhe UFO shumë të vegjël në dimension. Unë besoj se janë, sepse përndryshe nuk do t’i nxirrnin. Të mos ngatërrohemi nga dimensionet. Ka UFO që janë 5 metra të lartë, ka UFO që janë më të vegjël se ne në gjatësi, ka dhe UFO akoma mikro të cilët mund t’i konsiderojmë shumë të vegjël. Por them që këto janë reale, sepse tani do ndodhë ajo që quhet “disclose”, pra do flitet gjithmonë e më shumë për alienët.

“UFO-t”, astrologu shqiptar: Ekzistojnë edhe vampirë e reptilianë

Astrologu shqiptar Jofiel Koço i cili prej 20 vitesh flet për ekzistencën e UFO-ve, thotë se shumë shpejt do të flitet nëpër televiziove por dhe do të ketë diskutime publike për ekzistencën e alienëve dhe qenieve të tjera.

Këto komente ai i ka bërë në emisionin Rudina në Tv Klan, duke marrë shkas nga ekspozimi për publikun në Meksikë të dy trupave të dekompozuar të UFO-ve.

Sipas tij, shumë shpejt do flitet edhe për ekzistencën e vampirëve, reptilianëve dhe qenieve të tjera.

Jofiel Koço: Kam mbi 20 vjet që flas për UFO-t, pavarësisht se kohë pas kohe kam gjetur një brez që gjithmonë e përqafon ose e beson këtë. Dikur ishte shumë e vështirë, sot është më e lehtë që njerëzit besojnë tek UFO-t. Konkretisht ne jemi në një proces të asaj që unë e quaj të një civilizimi ku do ketë UFO, do ketë njerëz, do ketë specie të tjera të gjithë së bashku që unë e quaj kozmolit. Pra një civilizim me shumë specie dhe kohët e fundit ne do dëgjojmë që do flitet shumë në televizione për UFO, për qenie të tjera jo vetëm UFO, dhe qenie të tjera sepse ekzistojnë dhe qenie të tjera reptilianë, ekzistojnë vampirë.