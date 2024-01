Rudina – Emisioni 15 Janar 2024

Shpërndaje







20:14 15/01/2024

Të ftuar: Belina Pupa, Në lidhje direkte: Elvis Pupa, Laura Xhaxhiu

Psikoterapistja Belina Pupa: Karriera mes Australisë dhe Shqipërisë dhe jeta ime me Elvis Pupën

“Isha fanse e Elvisit”, Belina Pupa rrëfen se si rastësia e njohu me bashkëshortin në Velipojë

Ditën e sotme, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar një vajzë bukuroshe shkodrane, grua e suksesshme në karrierë, Belina Pupa. Ajo njihet edhe për lidhjen e saj me aktorin e njohur të humorit, Elvis Pupa, ndaj nuk mund të mungonin edhe detajet rreth lidhjes së tyre.

Ajo tregoi se bashkëshortin e saj, e ka takuar rastësisht në Velipojë dhe nga aty nisën bisedat e ngacmimet e para. Pupa gjithashtu u shpreh që ka qenë një fanse e aktorit, por kur u takuan për herë të parë, nuk e dha veten.

Tani, ata kanë krijuar një familje të bukur dhe kanë 14 vite që janë bashkë.

Rudina Magjistari: Tani, unë kam lexuar që ti me Elvisin jeni njohur në Velipojë. Ti kishe ardhur me pushime?

Belina Pupa: Po, rastësisht! Si tha ai, tha: “Me njerëzit e gabuar, vendin e gabuar, por u mblodhëm” (duke qeshur).

Rudina Magjistari: Ka qenë verë besoj?

Belina Pupa: Verë, po, dhe unë u dashurova me Elvisin. Nuk u dashurova në Velipojë, por faktikisht ai më fliste mua gjatë gjithë kohës, thosha: “Po ky sa muhabet është duke më dhënë, sa lezet. Qenka djalë i mirë”, e kështu filloi muhabeti. Pastaj e filluam lidhjen tonë 3 muaj më mbrapa. Më shkruajti, i shkruajta, filluam të ngacmoheshim. Mos ta zgjas shumë meqë kohën e kemi të shkurtër. Bëj shaka (duke qeshur).

Rudina Magjistari: Ti e di që Elvisin e duan shumë në Shqipëri, një aktor shumë i këndshëm dhe e admirojnë shumë. Ti ishe në dijeni të këtij fakti kur e njohe?

Belina Pupa: Unë isha shumë fanse e Elvisit të them të drejtën, por isha duke e mbajtur veten që: “It’s okay”, indiferente. Por që jo, e kam pasur xhan Visin që herën e parë që e kam takuar sepse, mënyra se si një djalë shqiptar i asaj kohe, kultura dhe kapaciteti, ishte shumë njeri i qetë dhe që mua më la shumë dashamirësi. Kështu filloi.

Rudina Magjistari: Filloi pak nga pak dhe ju sot sa vite keni me njëri-tjetrin?

Belina Pupa: 14.

Rudina Magjistari: 14 vite!

Belina Pupa: Shumë.

Rudina Magjistari: Më pas, pas njohjes tuaj, u zhvendosët në Australi?

Belina Pupa: Jo, pas njohjes tonë ikëm në Amerikë. Qëndruam 3 vite e gjysmë “on and off”, se vinim dhe shkonim në Tiranë. Pastaj, vitin e 4-t, pas martesës sonë thamë: “Let’s go to Australia”, shkojmë në Australi. /tvklan.al

“Tani fillon jeta jote e re!”/ Belina Pupa emocionohet teksa kujton largimin nga shtëpia: Babai më tha…

31 pyetjet, është rubrika në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku personazhet duhet t’iu përgjigjen pyetjeve të ndryshme, që dhe ne të kemi mundësi t’i njohim më mirë. Sigurisht, që kësaj rubrike nuk i ka shpëtuar as e ftuara e ditës së sotme, Belina Pupa.

Në një moment, moderatorja e programit, Rudina Magjistari, e pyet nëse ajo e mban mend ditën e fundit kur është larguar nga shtëpia e prindërve. Belinda Pupa jo vetëm që e mbante mend, por kujton në studio edhe fjalët që i ka thënë babai.

Rudina Magjistari: Dita e fundit kur je larguar nga shtëpia e prindërve të tu, e mban mend?

Belina Pupa: Po si nuk e mbaj mend, kush është ajo vajzë që e harron ditën…

Rudina Magjistari: Si ka qenë?

Belina Pupa: E bukura është sepse unë gjithmonë kur shkoj tani në Amerikë, matem dy herë për arsye sepse gjithmonë, personi që më ka pritur në aeroport ka qenë babai. Edhe tani që nuk e kam më babain, tani më del nipi. Por që në Amerikë, kur jam nisur për të ardhur në Shqipëri, që do vija për t’u martuar me Elvisin, e di si tani si më ka çuar në aeroport mami me babin. Edhe, më tha babi: “Tani fillon jeta jote e re!”. Këtu domethënë, jam ndarë me prindërit e mi.

Rudina Magjistari: Ka qenë dita zyrtare le të themi, formale?

Belina Pupa: Ditë zyrtare, jam ndarë në aeroportin Detroit. I’m getting emotional (po emocionohem).

Rudina Magjistari: Emocionuese. /tvklan.al

“E kam vendosur të mos shkoj në asnjë studio televizive”, Elvis Pupa: Boll i kam shitur të tjerëve…

Këtë të hënë, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ishte e ftuar Belina Pupa, një grua me një karrierë shumë të suksesshme. Teksa ajo ishte në përfundim të intervistës me 31 pyetje, ndodhi një surprizë shumë e bukur.

Bashkëshorti i saj, aktori i njohur i humorit, Elvis Pupa, u shfaq në ekran, në një lidhje live nga shtëpie. Ai nuk qëndroi për shumë gjatë, por në ato pak minuta, Pupa dha një mesazh tepër të lezetshëm për gruan e tij.

Gjithashtu, ai tregoi që ka vendosur të mos shkojë në asnjë studio televizive, kjo pasi aktori do të bëjë më shumë gjëra për veten e jo për të tjerët.

Rudina Magjistari: Elvis, unë do të doja të të kishim pasur në studio ne, do kishte qenë akoma më bukur sot, edhe më vjen shumë inat që ne nuk e realizuam në këtë formë. Do kishte qenë super, të mos kumbisnim asnjë batutë nga ato të tuat sot.

Elvis Pupa: Unë e kam vendosur që të mos shkoj në asnjë studio televizive dhe të shfaqem vetëm tek rrjetet e mia dhe platformat e mia sociale.

Rudina Magjistari: Aty të ndjekim dhe kënaqemi shumë, por pse?

Elvis Pupa: Sepse ka ardhur momenti të bëj gjëra për veten time dhe të më ngelin disa materiale mua. Dua çdo gjë të kaloj nga unë o vlla, boll i kam shitur të tjerëve gjëra. Boll kam punuar për të tjerët, të punoj njëherë për veten time.

Rudina Magjistari: Mirë, mirë, nuk i ke bërë keq llogaritë. Uroj të të shkojë mbarë. /tvklan.al

Ritualet e Mirëqënies dhe Bukurisë: Këshilla për një gjumë cilësor

Horoskopi/ Çfarë kanë parashikuar yjet këtë javë? Ja shenjat që duhet të bëjnë kujdes

Horoskopi | Parashikimi i yjeve për këtë javë: Shenjat që duhet të bëjnë kujdes!

Për të vazhduar traditën tonë të horoskopit, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, i jemi referuar njërit prej astrologëve më të njohur italian, Paolo Fox. Më poshtë do të gjeni çfarë thonë yjet për secilën shenjë dhe këshillat që duhet të ndiqni.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Një udhëkryq hapet në rrugën e të lindurve në Dash këtë javë. Nuk ka rëndësi sesa shumë përpiqeni të shtyni të pashmangshmen. Ka ardhur koha të bëni një zgjedhje të cilën nuk mund ta zvarrisni më. Shmangni teprimet, rrezikoni të bëni më shumë dëm sesa mendoni. Merrni frymë thellë dhe ndajeni mendjen, është koha për të qenë vendimtar.

Demi (21 prill-20 maj)

Pasiviteti është armiku i betuar i të lindurve në shenjën e Demit. Keni dëshira të mëdha, por që do të mbeten pezull nëse nuk jeni ju të parët që do të merrni iniciativën. Ju nuk mund të prisni që gjërat të bëhen vetë, yjet mbështesin ata që bëjnë lëvizjen të parët. Ndiqni qëllimet tuaja, jini më aktivë në përpjekjet tuaja.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Kini kujdes të mos harxhoni shumë këtë javë, të dashur Binjakë. Këto ditë të ftohta të janarit do të jenë plot sfida, disa ngjarje shumë të papritura rrezikojnë t’i japin një goditje të vogël portofolit tuaj. Shmangni rreziqet e panevojshme dhe përpiquni të lëvizni me më shumë kujdes, të paktën për momentin. Edhe në dashuri duhet të bëni kujdes: mjafton një fjalë më shumë për t’u keqkuptuar.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Shumë komplikacione do të këtë në janar për të lindurit në Gaforre. Disa pengesa do t’ju vështirësojnë përparimin, si nga pikëpamja personale ashtu edhe nga pikëpamja e punës. Mos jini të shurdhër ndaj kritikave, por gjithashtu mos lejoni që të ndikoheni shumë nga ata që nuk e njohin tablonë e plotë të situatës. Vazhdoni në rrugën tuaj të vetëdijshëm për kufijtë tuaj.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Perspektiva të shkëlqyera për të lindurit në Luan këtë javë. Yjet janë në anën tuaj, të gatshëm për t’ju dhënë një shtytje në drejtimin e duhur që situata e kërkon. Mos i injorini dhuratat e fatit, shfrytëzoni çdo mundësi që ju shfaqet para jush. Jini gati për të vënë veten përpara dhe për të testuar aftësitë tuaja.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Të lindurit në Virgjëreshë këtë javë do të punojnë shumë për të rifituar diçka të rëndësishme. Prej disa kohësh e keni harruar se çfarë vërtetë ju plotëson, ndaj është koha për t`i rregulluar gjërat dhe për t`i vënë në vendin e vet. Merrni përgjegjësitë tuaja, mos u fshihni pas justifikimeve dhe indiferencës: keni një shans për të korrigjuar, mos e hidhni poshtë.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Javë e hidhur për të lindurit në Peshore. Nga njëra anë, një sërë ngjarjesh të reja intriguese do t`i shtojnë pak erëza përditshmërisë suaj, pasi nuk do të mungojnë momentet e paharrueshme dhe dinamikat e reja. Nga ana tjetër, ndjesia e humbjes së kontrollit, ju shqetëson shumë. Ndoshta është koha për të tërhequr frenat përpara se të jetë vonë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Zemra e të lindurve në Akrep këtë javë rreh fort. Dashuria është në qendër të mendimeve tuaja, pozitive dhe negative. Nga njëra anë do të keni mundësinë të afroheni shumë me një person të rëndësishëm, të përjetoni momente intimiteti dhe pasioni. Megjithatë, nga ana tjetër, ju ndjeni nevojën për diçka më shumë, për siguri dhe shenja vlerësimi më të mëdha.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Po vijnë momente hakmarrjeje për të lindurit në Shigjetar. Pas disa javësh ulje-ngritje do të keni më në fund mundësinë për të kaluar në kundërsulm, veçanërisht në vendin e punës. Prisni momentin e duhur dhe bëni lëvizjen tuaj, largoni pasiguritë tuaja me një gjest vendimtar.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Shumë tension në ajër për ata që kanë lindur në Bricjap. Çdo hap këtë javë, do të shoqërohet me dyshim dhe pyetje të reja, që vetëm do të ngadalësojnë përparimin tuaj. Disa momente shpërqendrimi është ajo që ju duhet për të dalë nga ky rreth vicioz. Përpiquni të fokusoheni në diçka tjetër për momentin, frymëzimi i duhur do të vijë në kohën e duhur.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Takime të reja dhe mundësi të reja për të lindurit në Ujor këtë javë. Ata që janë në kërkim të dashurisë do të kenë mundësinë të takojnë shumë persona interesantë në ditët në vijim. Ndërsa, ata që dëshirojnë rritje në karrierë dhe mundësi të reja për t`u angazhuar, mund të gjejnë kontaktin e duhur për të zgjeruar horizontet e tyre.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Për të lindurit e Peshqve hapet një periudhë introspeksioni, pra do të dëgjoni më shumë ndjenjat dhe emocionet tuaja të thella. Ju ndjeni nevojën për të ndaluar dhe reflektuar për veten, jetën tuaj dhe njerëzit përreth jush. Keni pësuar shumë tronditje në ditët e fundit, përpiquni të gërmoni thellë për të zbuluar burimin e dyshimeve tuaja. Përgjigjet e duhura nuk janë gjithmonë ato më të dukshmet. /tvklan.al