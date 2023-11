Rudina – Emisioni 15 Nëntor 2023

Shpërndaje







19:32 15/11/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Producenti i “Love Island Albania”, Albert Dumani rrëfen prapskenat

Në pjesën e tretë të programit do të kemi të ftuar në fakt një pjesëtar të familjes së madhe Klan. E kemi parë gjatë kësaj përiudhe mjaft të zënë, me reality shoën e dashurisë, “Love Island Albania”, ku ai ishte pikërisht producenti, e përreth 2 muaj ka jetuar praktikisht në Palasë, duke qenë afër me ishullorët. Për të na treguar rreth kësaj eksperiencë, e cila u finalizua të dielën e 5 Nëntorit, por edhe për detajet e reja lidhur me programacionin e televizionit Klan, presim në studio drejtorin e programacionit në televizionin Klan dhe producentin e “Love Island Albania”, Albert Dumanin.

Amadea dhe Harris janë ndarë? Autori i “Love Island Albania” vendos pikat mbi “i”

I ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, për të folur rreth programit të dashurisë “Love Island Albania”, është Albert Dumani.

Ai është producenti dhe autori i këtij ‘realit show’, e përreth 2 muaj ka jetuar në Palasë, duke qenë afër ishullorëve.

Teksa fliste për eksperiencën e tij, Dumani u ndal edhe tek thashethemet që ishin përhapur nëpër portale, për ndarjen e çiftit finalist, Amadea dhe Harris.

Producenti i hedh poshtë këto lajme dhe thotë se të dy ata vazhdojnë të jenë bashkë, e të kenë komunikim me njëri-tjetrin.

Albert Dumani: Çifti tjetër është Harris dhe Amadea.

Rudina Magjistari: Këta sikur, nëpër portale kanë dalë fjalë sikur nuk janë më bashkë. Si është e vërteta?

Albert Dumani: Kanë hequr disa foto, por gjithsesi ata vazhdojnë të jenë bashkë, kanë komunikim. Ndoshta kanë dalë dhe fjalë sepse Harris u largua, ka ikur në Angli të premten. Ka disa ditë.

Rudina Magjistari: Sepse ishin çift shumë simpatik të dy.

Albert Dumani: Këto ishin çifti më…

Rudina Magjistari: Domethënë ti paske bërë tifo më duket për këta të dy apo jo?

Albert Dumani: Po më pëlqenin, më pëlqenin si çift sepse ishin si dy adoleshent të dashuruar. Rrinin gjithmonë bashkë. Amadea ishte në fillim pak xheloze, Harrisi e donte vërtetë. Ishin shumë të këndshëm bashkë. Më pëlqente kimia që kishin me njëri-tjetrin. Unë besoj që ata po vazhdojnë me njëri-tjetrin, nuk është e vërtetë që janë ndarë. Thjesht kanë hequr disa foto që të afërm… Sepse ndodh që kur ata ishin brenda në vil, ‘Instagram’-et menaxhoheshin nga persona të familjes, kështu që thjesht kanë hequr disa foto që ndoshta nuk janë mirë. Por që kanë akoma lidhje me njëri-tjetrin. Unë kam folur madje dhe me Harrisin, folëm sot. Kështu që, thjesht ai ka vajtur në Angli që të shikojë pak, se do të vazhdojë karrierën si boksier. Amadea është e vetmja…

Rudina Magjistari: Ajo nuk do të shkojë atje? Nuk kanë bërë plane për t’u bashkuar?

Albert Dumani: Amadea tani… Ka aplikuar për vizë, që të marrë vizën britanike.

Rudina Magjistari: Po mirë, në rregull i paskan punët. Ja t’i themi këto detaje atëherë.

Albert Dumani: Po po, katër çiftet finaliste janë shumë në rregull.

Rudina Magjistari: Epo mirë, super. Shumë mirë atëherë.

“Ueda tek shtëpia e Arlindit, Aishah në Itali me Everaldon” | Më të rejat nga çiftet e “Love Island”

Autori dhe producenti i programit të dashurisë “Love Island Albania”, Albert Dumani, ka treguar se çfarë ka ndodhur me jetën e disa prej çifteve tani që ata kanë dalë jashtë.

I ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ai shprehet se Arlindi dhe Ueda janë duke shkuar shumë mirë me njëri-tjetrin, madje Ueda ka ikur në Gjermani tek familjarët e Arlindit.

Për Aishën dhe Everaldon, thotë që ata të dy po bashkëjetojnë në Itali. Ndërsa për Aleksandron dhe Erisën, tregon që ata ndodhen akoma në Tiranë, duke shijuar dashurinë e tyre edhe për disa muaj në Shqipëri.

Rudina Magjistari: Më thuaj pak, aktualisht çfarë bëhet me ishullorët? Sepse finalja sigurisht që përfundoi me shumë sukses. Çiftin fitues e patëm në studio, dukeshin të dashuruar Arlindi me Uedën dhe gjërat e qarta shumë mes tyre. Ata gati edhe ditën e dasmës duhet ta kenë fiksuar me çfarë pashë unë atë ditë.

Albert Dumani: Ndodhi dhe propozimi në finale. Aktualisht Arlindi dhe Ueda janë në Düsseldorf. Ueda ka vajtur tek shtëpia e Arlindit, ka njohur edhe familjen e Arlindit. Edhe nga ‘story’-t… Unë edhe kam folur, madje më kanë ftuar në Düsseldorf. Kështu që ata po vazhdojnë ta shijojnë atë dashurinë e tyre. Besoj dhe shpresoj që të ketë edhe faza të më vonshme. Një fejesë zyrtare tashmë, pse jo edhe martesë.

Rudina Magjistari: Pse jo, ata e kanë thënë që do ndodhë sepse e kanë ndarë mendjen. Thjesht është çështje kohe tani besoj.

Albert Dumani: Po ndjekin këto hapat edhe këto etapat, siç i kemi ne këto zakonet. Arlindi është shumë tradicional. Donte t’i merrte gjërat shtruar, ta njihte me familjen, të jepnin aprovimin edhe prindërit e tij. Prindërit e Uedës e dhanë që në Tiranë sepse ju pëlqeu Arlindi si dhëndër. Ndërkohë edhe çiftet e tjera, Aishah me Everaldon, janë në Itali.

Rudina Magjistari: A, vazhdojnë domethënë?

Albert Dumani: Po, Aishah ka vajtur në Itali me Everaldon. Aishah ka vajtur tek shtëpia e Everaldos. Janë nisur dje ose pardje. Aishah po bashkëjeton me Everaldon në Itali, të shohë nëse do t’i pëlqejë Italia. Është një koincidencë e bukur sepse mami i Aishës e ka njohur babain po në Itali. Një amerikane, nuk është shqiptare, ka njohur babain e Aishës në Itali. Janë dashuruar, janë martuar, tashmë janë divorcuar, por unë shpresoj që Aishah dhe Everaldo ta kenë këtë zanafillën e dashurisë po në Itali.

Rudina Magjistari: Dhe Italia i lidh. Tani historinë e patën në Palasë ata, por të vazhdojnë në Itali. Ta pranojmë kujtimin do ta kenë këtu gjithmonë, njohja e tyre ka ndodhur në Shqipëri.

Albert Dumani: I takon “Love Island” e vërtetë.

Rudina Magjistari: Mirë na vjen mirë për këtë çift. Çift tjetër?

Albert Dumani: Aleksi dhe Erida janë në Tiranë momentalisht. Aleksi ka marrë një shtëpi me qira. Jeton në Athinë, por më tha që do jetojë për disa muaj në Tiranë, në Shqipëri. Po bashkëjetojnë së bashku dhe pse jo të shohim çfarë do të ndodhë edhe me ta në të ardhmen.

Historia e gazetares Ledja Canaj,nga sfidat si emigrante te krijimi i “Shqipville” në Bruksel

Në pjesën e dytë të programit do të vijojmë me një personazh mjaft interesant. Ajo është gazetare me një eksperiencë mbi 15-vjeçare, e cila prej vitesh tashmë ka ndërtuar jetën e saj në Belgjikë, ku në fakt ka një komunitet jo të vogël shqiptarësh. Ndonëse fillesat e saj s`kanë qenë aspak të thjeshta në Belgjikë, sërish duket se ka gjetur kurajën për të vazhduar përpara dhe sot duket se I ka realiazuar ëndrrat e saj. Që në 24 Shkurt 2022 është themeluese e organizatës “Maison Culturelle Belgo-Albanaise” (Shtëpia e Kulturës Belgo-Shqiptare) dhe gjithashtu në nëntor po të vitit 2022, ka themeluar “Shqipville”, vendi i konceptuar I gjithi në bazën e traditës dhe kulturës shqiptare, pikërisht në Belgjikë. E kemi patur dhe më herët në një lidhje skype, ku na ka rrëfyer në fakt disa momente të lidhura me “Shqipville”, e sot e kemi në studio për të realizuar një bisedë të gjatë me të, presim në studio, themeluesen e organizatës “Maison Culturelle Belgo-Albanaise” dhe “ShqipVille” në Belgjikë, Ledja Canaj. Fillesat e saj në emigracion duket se nuk kanë qenë të thjeshta… e vendosur që prej vitit 2015 në Belgjikë së bashku me vajzën e saj Deldit, vitin e parë i është dashur të jetojë në kampe, si dhe të punojë në profesione të ndryshme për t’u vendosur në vitin 2016 në Bruskel. Pas shumë peripesh e vështirësh ajo ka dalë të realizojë ëdnrrën e saj, ku prej më shumë se një viti ka themeluar organizatën “Maison Culturelle Belgo-Albanaise, më 24 Shkurt 2022 Por Ledja nuk është ndalur me kaq, pasi në 28 nëntor të vitit 2022 ka hapur ‘Shqipville”, Një shtëpizë, në një nga ndërtesat historike të sheshit në Bruskel, që quhet "ShqipVille" dhe që organizata “Maison Culturelle Belgo-Albanaise” e ka krijuar si një sallon pritjeje të gjithin shqiptar. Gjithçka Made in Albania & Made in Kosova. Prej vitesh tashmë Ledja është Ambasadore zyrtare e BON, institucion i integrimit të të huajve, aktiviste dhe Kryeredaktore e emisionit ‘Jehona e Shqipes’ në Radio Panik – prej nëntorit të vitit 2016.

“Shqipville” në Bruksel, muzeu që i tregon të huajve për shqiptaret