Rudina – Emisioni 15 Shtator 2022

Është vetëm 8-vjeç dhe punon në një servis kamionësh. Duket e pabesueshme, por Enloeni ka nisur të shkojë në servisin e automjeteve ku punon babai i tij që kur ishte vetëm 2 vjeç, duke shfaqur një interes të pazakontë për këtë profesion e duke mësuar me detaje proceset e punës në servis.

Enloen Kajo ka qenë i ftuar këtë të enjte në emisionin “Rudina”, në Tv Klan. Ai është 8 vjeç, vjen nga Berati dhe është në klasë të tretë në shkollën “Mehmet Ali Vrioni”. Enloeni ka treguar se ai krahas shkollës në kohën e lirë punon së bashku me babain e tij në një servis kamionësh dhe autobusësh, ndërsa kur të rritet dëshiron të bëhet një inxhinier mekanik.

Rudina Magjistari: Si po të duket shkolla këtë vit?

Enloen Kajo: Shumë mirë.

Rudina Magjistari: Është e vështirë?

Enloen Kajo: Është pak e vështirë, por edhe vitin e parë edhe viti e dytë me fletë lavdërimi.

Rudina Magjistari: Më thuaj pak ke nisur që dy vjet e gjysmë të shkosh te servisi i babait?

Enloen Kajo: Po që dy vjeç e gjysmë.

Rudina Magjistari: Babi e ka të tijin?

Enloen Kajo: E ka me qira.

Rudina Magjistari: Po e ka biznes të vetin dhe ti shkon për ta ndihmuar, apo ishe kurioz?

Enloen Kajo: Për ta ndihmuar.

Rudina Magjistari: Po çfarë bën ti konkretisht në atë servis?

Enloen Kajo: Unë ndihmoj babin.

Rudina Magjistari: Po si e ndihmon konkretisht, çfarë po bën në këtë video?

Enloen Kajo: Po shtrëngoj semiakset.

Rudina Magjistari: Po shtrëngon akset e rrotës. Nëse nuk janë të shtrënguara mjaftueshëm ça ndodh?

Enloen Kajo: Del semiaksi.

Rudina Magjistari: Dhe del rrota kur makina është duke ecur? Nuk e komandojmë dot mirë me timon?

Enloen Kajo: Jo, i prishet gjë tjetër brenda.

Rudina Magjistari: Ne mund të mos i dimë me detaje të gjitha po semiakset i shtrëngojmë gjithmonë. Ato nuk janë makina të vogla, janë makina të rënda.

Enloen Kajo: Makina të rënda.

Rudina Magjistari: Ty të pasionojnë makinat e rënda. Çfarë do bëhesh ti kur të rritesh, mekanik?

Enloen Kajo: Po, inxhinier mekanik.

Enloen Kajo është fëmija 8-vjeçar, i ftuar pasditen e sotme në emisionin e moderatores së njohur Rudina Magjistari ku foli për historinë e tij të veçantë si mekanik makinash.

I ftuar në emision "Rudina", Enloeni tregoi më shumë rreth pasionit të tij, ndërsa pati dhe disa këshilla se çfarë shoferët e automjeteve duhet të mbajnë në makinë.

Rudina Magjistari: Do më thuash cila është gjëja më e vështirë që ke realizuar ti duke rregulluar një makinë, procesi më i vështirë, që ke kryer deri tani që mban mend dhe i tregon të gjithëve dhe thua: Hey unë bëra këtë gjë…

Enloen Kajo: Kur je ngushtë edhe futesh atje edhe thua që je shumë ngushtë…

Rudina Magjistari: Kur futesh poshtë makinës? Po ti kur ke qene i vogël edhe babi ta lë ty këtë pjesë se rrëshqet lehtë-lehtë aty, edhe e ndihmon. Ti di t’i vësh nga një emër çdo pjese të makinës? Për shembull çfarë elementesh ka pjesa përballë e makinës?

Enloen Kajo: Ka motor, ka kamie, ka dyer, ka timon, ka marmita…

Rudina Magjistari: Marmita është mbrapa apo jo?

Enloen Kajo: Marmita që nxjerrin tym…

Rudina Magjistari: Po është mbrapa apo jo, ka kofanon?

Enloen Kajo: Ka bateri që ndizet…

Rudina Magjistari: Por me të shtyrë ndizet ama.

Enloen Kajo: Po nuk pati bateri as me të shtyrë nuk ndizet.

Rudina Magjistari: Po, nuk pati bateri ke të drejtë, po nëse bateria nuk ndez të mund ta karikosh në një moment duke shtyrë apo jo edhe merr ajo xhiro.

Enloen Kajo: Ke një vegël edhe e le aty që karikohen bateritë edhe e ndez.

Rudina Magjistari: Çfarë këshillash na jep ti neve kur udhëtojmë me makinë, diçka që duhet ta kemi gjithmonë me vete rezervë, përveç gomës që e përmendëm, në rast emergjencë për shembull, nëse na ndodh diçka, çfarë të kemi me patjetër me vete në makinë?

Enloen Kajo: Duhet t’i kemi të gjitha se ja u prish bateria, duhet të kesh një bateri tjetër edhe mund t’ia vësh edhe të ecësh.

Rudina Magjistari: Çfarë tjetër sugjeron ti si një mjeshtër i vërtetë? Po atë trekëndëshin e mbajnë makinat tona, atë të kuqin fosforeshent që është trekëndëshi i ‘Stop’-it që kur ndodh një problem me makinën është mirë ta kemi me vete që ta vendosim minimumi 50 metra larg makinës që të njoftojmë makinat e tjera që duhet të devijojnë apo që ka makinë të parkuar anash rrugës? E mbajnë makinat me vete?

Enloen Kajo: E mbajnë…

Rudina Magjistari: Se mua më duket sikur nuk e mbajnë të gjitha. Te japim një këshillë ne të dy bashkë

Enloen Kajo: Ka edhe ca që e mbajnë edhe që se mbajnë se ja u bë aksident edhe të kalosh në anën tjetër se nuk kalon dot në atë vend

Rudina Magjistari: Po rregullat e qarkullimit i ke mësuar kur lëvizën me babin në makinë?

Enloen Kajo: Po, duhet të mbash anën tënde jo të kalosh në tjetrën, duhet të mbash timonin mirë edhe gaz nuk duhet t’i japësh nëpër kthesa.

Rudina Magjistari: Po sepse kthesat janë të rrezikshme edhe nëpër kthesa hiqet këmba nga gazi apo jo në mënyrë që të ulim pak shpejtësinë.

Kursimi i parave është një çështje që na shqetëson të gjithëve. Secili ka mënyrën e vet të kursimit të parave disa i mbajnë në bankat ku marrin rrogën, disa i sigurojnë në llogari kursimi e të tjerë i mbajnë ndoshta në sirtarët e shtëpisë.

Ekspertja e ekonomisë Mira Pogaçi e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan sugjeroi që për të kursyer duhet t’i investojmë paratë tona në fondet e investimit. Gjithashtu ajo ka treguar se kur është mosha që duhet të fillojmë të kursejmë, sipas saj në moshën 30-vjeçare duhet patjetër të heqim para mënjanë për të pasur kursime të sigurta.

Rudina Magjistari: Në ç’moshë sugjerohet për një të rritur të fillojë të kursejë që të ketë para mjaftueshëm në momentin që vendos të ndërpresë punësimin e tij?

Mira Pogaçi: Meqë në Shqipëri po nisim një nga ligjësitë që funksionojnë edhe në shtetet e tjera, pa dyshim mosha 30 vjeç është maksimumi. Përtej moshës 30 vjeç duhet që 100% të kenë filluar me moshën e kursimit. Ka disa arsye, një moment thelbësor është shtëpia, natyrisht bëhet një kursim që fillon nga mosha e fakultetit që të shërbej për parapagimin e shtëpisë që më tej të mos kenë detyrimin që të paguajnë qiranë, por të paguajnë këstin e kredisë. Pasuria e patundshme është një nga format më të mira që e mund edhe efektin e inflacionit dhe është e barabartë me fondin e investimeve në pjesën e kthimit. 30 vjeç është e detyrueshme, kush e ka kaluar këtë moshë duhet të fillojnë një moment e më parë që të marrë masa për të kursyer.

Në këto kohë të vështira mes krizës energjetike dhe çmimeve që rriten gjithnjë e më shumë, dëshira që të kursejmë para, për të siguruar financiarisht të ardhmen e afërt ose afatgjatë dhe të menaxhojmë sa më lehtë periudha të vështira ekonomike, mbetet një nga qëllimet parësore që gjithsecili ka.

Dikush hap një llogari kursimi, dikush i heq vetë mënjanë lekët, por qëllimi mbetet i njëjtë: Si të kursejmë para? Për të na ndihmuar me disa këshilla të vlefshme në studion e “Rudina” në Tv Klan ishte e ftuar ekspertja e ekonomisë Mira Pogaçi.

Rudina Magjistari: Çfarë është llogaria e kursimit në ndryshim nga llogaria bankare ku derdhen paratë që derdhen nga paga apo të ardhura të tjera?

Mira Pogaçi: Në përgjithësi standardi është që t’i lenë këto para të fjetura në llogarinë rrjedhëse, duke i konsideruar si kursime, por nuk janë të mirëfillta sepse nuk sigurojnë interes. Në Shqipëri ka ndodhur një problem para viteve 90 ka qenë tradicionale që prindërit të kishin llogari kursimi, por me zhvlerësimin e lekut në kohën e demokracisë, llogaritë e kursimit dolën pa vlerë. Ajo që unë doja të thoja sot, është që ne duhet të largohemi në vitin 2022 edhe nga llogaria e kursimit, sepse normat e interesit të kursimit në Shqipëri janë shumë të vogla 2-3% në varësi të bankave, të cilat shoqërohen edhe me komisione. Këto fonde në një periudhë të mëvonshme nuk do arrijnë të luftojnë as efektet e inflacionit. Ne sot jemi me inflacion të deklaruar 8%. Në vitin 2022 ne duhet të shkojmë në llogari më të zgjuara. Do të sugjeroja për publikun, duke thënë se ne si popull jemi dhe disi konservatorë, nuk i njohim elementët që njihen në botë, që njerëzit investojnë në bursa apo fonde të tjera aktive, por të paktën të shkojmë te llogaritë e investimit. Të cilat kanë të njëjtën kohëzgjatje si llogaritë e kursimit, por marrin interesa shumë të lartë. Ti në mënyrë të vazhdueshme depoziton një fond në varësi të buxhetit të familjes dhe ato marrin interesa mujore në mënyrë multiplikative. Është tërësisht e paarsyeshme që paratë të lihen të fjetura apo në një llogari kursimi të thjeshtë që ua garantoj se edhe bankat nuk i kanë qejf, se janë kosto të shtuara edhe për institucionin.