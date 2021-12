Rudina – Emisioni 16 Dhjetor 2021

20:02 16/12/2021

Greta Koci thote “Po”/E martuar me nje djale shqiptar rrefen jeten ne Austri.

Në pjesën e parë të emisionit do të kemi në lidhje skype një nga këngëtaret më të dashura shqiptare, e cila prej disa kohësh është zhvendosur në Vienë të Austrisë. Me prezantimin e videoklipit të saj të fundit, në postimet në Instagram, ajo zbuloi edhe një lajm të shumëpritur, një unazë në gisht…

Zyrtarisht e martuar, Greta Koçi do të jetë sot me ne në një lidhje direkte nga Viena për jetën e re atje, e shumë të pathëna, por edhe projektet e fundit…

Tradita shqiptare shkon ne SHBA/Ramiz Kukaj dhe Edlira Sulaj prezantojne projektin.

Në pjesën e dytë të programit do të ndalemi tek një bashkëpunim mjaft i veçantë i dy shqiptarëve, të cilët duan të përçojnë traditën dhe kulturën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një projekt i cili ka nisur mes tyre gjatë muajit Dhjetor për të promovuar dhe përçuar traditat, elementët e vendit tonë. Përmes një albumi janë bashkuar kostumografia e trevave shqiptare dhe gjithashtu elementët tradiocionalë që gjendet në një restorant shqiptar në New York.

Ky projekt pritet të kulmojë në datë 19 Shkurt të vitit tjetër me mbrëmjen gala në New York, “Gala Night 2”, ku do të zhvillohet edhe një ankand ku fondet e mbledhura do të dërgohen për bamirësi në ndihmë të grave dhunuara në Kosovë për shoqatën “Thirrjet e nënave”.

