Rudina – Emisioni 16 Shkurt 2023

Shpërndaje







19:25 16/02/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Senera Hoxha, Klodiana Shala, Matina Çobo, Milaim Makolli, Edlina Losha

Ozempic/Të biesh nga pesha pa u lodhur, medikamenti që po çmend TikTok-un

“Shtëpia e byrekut” në Suedi, histori e shqipitarit të suksesshëm

Klubi i librit me Rudinën/ “Rrobaqepsja e Parisit”

10 destinacionet më ekonomike, për t’u vizituar përgjatë 2023

Suedezët ‘vdesin’ për byrekun me spinaq, Rudina Magjistari sugjeron biznesmenin: Shto dy receta, do luajnë mendsh!

Milaim Makolli është një prej shqiptarëve të suksesshëm i cili prej 30 vitesh është larguar nga Kosova në drejtim të Suedisë duke ndërtuar jo vetëm një jetë, por edhe një biznes në vendin skandinav. “Burek House” ose thënë në shqip, “Shtëpia e Byrekut”, prej 12 vjetësh ka sjellë traditën dhe gatimet shqiptare në Malmo duke tërhequr vëmendjen e suedezëve. Këtë pasdite në “Rudina” në Tv Klan, me anë të një lidhjeje Skype, Makolli tregon veçantinë e restorantit të tij.

Rudina Magjistari: Pse është kthyer në një fenomen restoranti yt atje?

Milaim Makolli: Në këtë kohë është kthyer, për 12 vite është bërë i zakonshëm, më parë nuk ka qenë i tillë, ka qenë një risi për suedezët dhe për të huajt në përgjithësi meqë këtu në qytetin e Malmos, ky qytet njihet si qyteti i botës dhe e frekuentojnë njerëz nga të gjitha viset, gjë që mund të them lirisht se byrekun e kanë provuar të gjitha qytetet ose kombet e botës.

Rudina Magjistari: Që kanë ardhur aty. Bukur. Më thuaj, cila është shija më e preferuar nga suedezët, kë përzgjedhin më shumë?

Milaim Makolli: Mund të them më shumë duan atë me spinaq e djathë.

Rudina Magjistari: Më dëgjo mua, shto edhe dy receta të tjera të byrekëve: me domate dhe me presh. Do luajnë mendsh suedezët! Të siguroj.

Milaim Makolli: Rudina, më bëre menjëherë ta fus në axhendë si porosi.

Rudina Magjistari: Më beso mua, s’do të të dalë keq se janë shumë të shijshëm.