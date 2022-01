Rudina – Emisioni 17 Janar 2022

Shpërndaje







19:22 17/01/2022

“Hello, i am Mephisto”/ Vjen në skenë cfaqja e frymëzuar nga Fausti i Gëtes.

Për here të pare në Shqipëri, po flitet perms artit për fenomenin “Mephisto” në skenën e teatrit. Ky produksion është një bashkëprodhim i Teatrit Kombëtar Eksperimental ‘Kujtim Spahivogli” dhe Multidiciplinary Arts. Bazuar nga Goethe & Klaus Mann dhe nga eksperiencat individuale të çdo kujt në shoqëri do të vijë për spektatorin shfaqja “Hello i am Mephisto”.

Një bashkëpunim ndërballkanik me artiste nga Shqipëria, Kosova, Bosnja, Serbia në drejtimin e Dino Mustafic, drejtor i teatrit Kombëtar të Sarajevës. Sot do të kemi të ftuar në studio të na flasin për këtë shfaqje producentet dhe aktoren Eman Andrea, si dhe disa aktorë të shfaqjes, Matia Llupa, Enisa Hysa, Ermir Jonka.

Ai dëmtojnë video games aftesitë bazike sociale të femijëve.

Video lojërat janë një nga aktivitetet e preferuara të kohës së lirë të fëmijëve, por ndikimi në shëndetin e tyre zakonisht perceptohet të jetë negativ. Dhe sot do të flasim me psikologen Anxhela Peza sesi ndikojne dhe a i demtojnë këto videolojëra aftesite bazike sociale?

Sa yje i jep Meri Shehu shenjave te horoskopit kete jave.

Duke qene se ju keni shume kuriozitet dhe gjithe kohen mezi prisni qe ajo te vije ne studio dhe te na tregoje se si do jete fati per kete muaj, ne kemi vendosur qe astrologia Meri Shehu, pervec renditjen mujore te na beje dhe nje parashikim te javes.

Për secilën shenjë të horoskopit sa yje do ti japi Meri Shehu secilës shenjë këtë javë…