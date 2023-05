Rudina – Emisioni 17 Maj 2023

Shpërndaje







20:10 17/05/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Rozi Kostani, Lira Gjika, Melisa Zaganjori

“Një lojë xhin”, drama që do qani e do qeshni me aktorët Yllka Mujo e Viktor Zhusti

Fëmijët, sheqeri dhe obeziteti, Lira Gjika ka një këshillë për prindërit: Jo…

Melisa Zaganjori, historia e pianistes shqiptare në Spanjë

/tvklan.al