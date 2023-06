Rudina – Emisioni 17 Qershor 2023

18:37 17/06/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Erieta Koliqi, Raina Kovaçi, Genci Fuga, Freskida Miloti, Klejvis Saliaj, Anisa Çali

Muaji i mjaltit, si kalohej dikur dhe çfarë zgjedhin sot të sapomartuarit

Kujtimet e muajit të mjaltit/ Të ftuarit na zbulojnë fotot e tyre

Bali, Itali, Turqi/ Cilat destinacione preferohen për muajin e mjaltit

Erjeta përlotet për bashkëshortin e ndjerë: E kujtoj përmes detit

Këtë të Shtunë në “Rudina” në Tv Klan të ftuarit kanë ndarë kujtimet e tyre të muajit të mjaltit. E përpos kësaj ata kanë rrëfyer dhe dëshirat që kanë për të udhëtuar diku me partnerët përkatës.

Erjeta Gajtani ndau padyshim momentet më komike e të bukura të muajit të mjaltit, por fatkeqësisht sot ajo nuk e ka pranë fizikisht të shoqin. Ai ndërroi jetë 35 vite pas martesës së tyre, të cilën Erjeta e cilëson ‘intensive’.

Duke folur për të, ajo u përlot dhe tha se dashurinë e jetës e kujton përmes detit.

-Nëse sot do të ishit bashkë, po ti e ke në zemër gjithmonë edhe në kujtimet e tua. Nëse do të shkoje në një vend, qoftë edhe vetëm, por me mendime gjithmonë në dashurinë e jetës tënde, ku do të ishte?

Erjeta Gajtani: Ne kemi pasur një dashuri, martesë 35-vjeçare intensive. Ishim të dy adhurues të natyrës, tipa sportivë. Ne e merrnim dhe në këmbë aty ku na çonte motori, i ngjiteshim kodrës, kërkonim gjire të pashkelura. Edhe unë gjithmonë, dashurinë e atij dhe memorien që kam për Rafaelin, është deti. (Përlotet)

Në vendin tonë përpiqem të shkoj në vende ku kam shkuar me atë, madje vonë kërkova një gji në Porto Romano, nuk e gjeta se po ndërtohej porti i ri aty. Atë nuk e gjeta, ishte dhe ai një vend shumë i bukur. Ne e kishim bërë kështu, që në momentin që do rehatonim kalamajtë, do merrnim udhëtime nëpër botë. Motorin e kishim të madh, ai ishte vetë mekanik. Por, nuk e pati kismet, ai ndërroi jetë. Sot atë premtimin që bëmë bashkë, e bëj unë, gjithmonë në det.

18 vite martesë, Freskida kujton muajin e mjaltit: Vjehrri na dha zarfin dhe ikëm në Turqi

Moderatorja e “Diagnozë” në Tv Klan ka rrëfyer plot nostalgji muajin e saj të mjaltit të para 18 viteve. Në studion e “Rudina” ajo thotë se për shkak të dasmës intensive dhe lodhjes, bashkë me të shoqin nuk kishin mundur dot të planifikonin se ku do shkonin pas dasmës.

Por një zarf-dhuratë nga vjehrri u bëri të mundur udhëtimin e paharrueshëm në Turqi.

Freskida Miloti: E gjithë vëmendja, energjia ishte tek organizimi i dasmës, tek ceremonia. Ne e bëmë në Shkodër se gjithë njerëzit i kishim në Shkodër dhe aspak nuk u fokusuam tek muaji i mjaltit. Kështuqë të nesërmen kur jam zgjuar sigurisht vonë, i kishte dhuruar i ati zarfin, edhe për atë ishte suprizë. I kishte thënë këtu keni diçka dhuratë nga familja për martesën tuaj. Kur e kam hapur jam hedhur si një fëmijë sepse ishte vërtet surprizë.

Kur nuk e pret, sigurisht s’kishim pasur kohë ta mendonim se ku do shkonim. Kur e pashë, ishte në Turqi, kemi shkuar në Kemer. Ishin 6 ditë, dita e parë ka qenë relaksuese pastaj të tjerat kanë qenë plot intensitet, lëvizje. Vizituam vendin, shkuam më pas në Antalia, iniciativat tona për ta bërë më interesante. Bëmë hedhje me parashutë, çdo gjë ishte si një lloj aventure për ne të dy.

-Ke qenë bionde Freskida kur je martuar?

Freskida Miloti: Po, në 2005-ën.

-Sa ndryshe ti me flokë bionde! 18 vite përpara, wow shumë kohe ke martuar! Duhet të jesh martuar shumë e re. Momenti më romantik?

Freskida Miloti: I gjithë rrugëtimi ishte shumë i bukur, lëvizjet që ne kemi bërë orëve të vona. Kemi preferuar detin. Të dy bashkë atje dhe ndoshta kjo ka qenë dhe pjesa më romantike.

“6 vjet kam bërë dashuri!”, Erjeta: 2 muaj mjalti, në dasëm isha çik shtatzënë…

Artistja e mozaikëve, Erjeta Gajtani ka rrëfyer këtë të Shtunë në studion e “Rudina” në Tv Klan historinë e saj të dashurisë. Ajo thotë se pavarësisht se në kohën kur u martua çiftet nuk qëndronin gjatë të lidhur, rasti i saj ishte krejtësisht ndryshe.

Bashkë me njeriun e zemrës, ajo kujton se si u fejuan pas 6 vitesh lidhje dhe datën e dasmës e caktuan pasi bënë muajin e mjaltit. Këtë të fundit, dy herë!

Erjeta Gajtani: 6 vjet kam bërë dashuri motra jote. (Të qeshura në studio) Dhe në atë kohë!

-Ja paske kaluar dhe teto Ollgës.

Erjeta Gajtani: Teto Ollga e kishte pas martese, unë para martesës. 6 vjet dashuri, 1 vit fejesë dhe kur erdhi puna për muajin e mjaltit, unë me bashkëshortin…Ai shkodran, e ke parasysh më tha “Ero dëgjo, sa t’i hanë lekët dynjaja, i fusim një dasëm të vogël.” Më 29 Dhjetor ne e lamë e këto qejfet tona i bëjmë para, muajin e mjaltit. Dhe kemi bërë dy, në Gusht ka qenë në Durrës te “Adriatiku” me një shokun e vet dhe ai tha kam dy dhoma për ju. Te njëra mami, te njëra ne. Te restoranti hanim pinim, shëtitje në plazh. Mbarojmë, edhe ikëm me motor në Shëngjin. Në Shëngjin na jetonte tezja e burrit, ishte fantastike! I shkojmë për vizitë tezes Zinë.

Tezja Zinë thoshte kështu: “Ça bani kështu mor Lelë se marre?! Pse moj teze? Marre mor Lel, ma bjen nusen këtu, e shkoni e flejni atje, është turp. Tan fisi e ka kalu muajin e mjaltit këtu në Shëngjin. Teze na lër rehat tashi, një muaj mjalti e bëra me vjehrrën, tashi do e bëj me fisin”

-Tezja donit që të rrinit te shtëpia e saj.

Erjeta Gajtani: Të na nderonte, se ajo e kishte burrin inxhinier anijesh dhe kishin ngel në Shëngjin.

-Pse në 29 Dhjetor? Pse se bëtë më herët, në vjeshtë?

Erjeta Gajtani: Kështu e lamë, donim një dasëm të vogël. Ai s’kishte shumë njerëz, se ishin në Shkodër. Në fakt, Gushtin në Durrës, Shtatorin në Shëngjin e pastaj kur u martova shkova içik shtatzënë. Jo se e kishim lënë për atë efekt, datën e kishim ndarë. U ngrohëm shumë me dy muaj mjalti./tvklan.al