Rudina – Emisioni 17 Shtator 2022

19:39 17/09/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Pushimet Verë 2022/ A ishte jugu “më i kripur” ne çmime?

Pushimet “e tmerrshme” të moderatorit: Më vodhën makinën ne Napoli

Plas e qeshura/ Bujar Kapexhiu: Pushimet e ëndrrave…Dubai

Artenisa Ozaj: Në Ibiza mësova se isha shtatzënë

Historitë e pushimeve të personazheve të ftuar në “Rudina” në Tv Klan variojnë nga kujtimet nostalgjike të Jolia Golli Paparistos me radion “Iliria” në plazhin e Durrësit e deri në ishujt e Spanjës. Sipërmarrësja Artenisa Ozaj kthehet pas në kohë, kur ende nuk kishte lindur vajzën Abigail dhe po kalonte disa ditë të çmendura në Ibiza, derisa mori lajmin më fantastik, atë të shtatzënisë.

Artenisa Ozaj: Unë në fakt kam sjellë një suvenir nga Ibiza. Ajo që unë kujtoj nga Ibiza është që unë në fakt aty kam kuptuar që isha shtatzënë dhe që kam mrekullinë time sot. Suveniri është vetëm një kornizë, më tepër e kam sjellë vetëm për të treguar historinë që unë aty isha shtatzënë. Pasi kisha kërcyer për 5 ditë rresht.

Olesia Leço: Po tani je kthyer më në Ibiza?

Artenisa Ozaj: Jo, nuk jam kthyer më.

Arjon Muça: Perëndimi i fundit që ishin dy./tvklan.al

“T’ia vjedhin vlonjatit është kulmi!”, Arjon Muça kujton pushimet e ‘hidhura’ në Napoli

Pushimet verore janë rasti për t’u kthyer me kujtime të paharrueshme, por jo gjithmonë të mira. Arjon Muça, i ftuar në “Rudina” në Tv Klan kujton një nga eksperiencat më ‘përvëluese’ gjatë pushimeve në Napoli. Udhëtimi i shumëpritur rezultoi me vjedhjen e makinës, e cila as nuk i përkiste moderatorit.

Arjon Muça:Eksperiencë shumë e shëmtuar ka qenë ajo e Napolit, e vjedhjes së makinës sepse kisha paramenduar një dyjavësh me makinë që shijoja gjithë bregdetin e Italisë.

Rudina Magjistari: Ishte makinë e jotja apo ishte makinë e marrë me qera?

Arjon Muça:Ishte makinë e marrë me qera dhe ishte thikë me dy presa.

Olesia Leço: Shkove në një parkim dhe i dhe çelësat?

Arjon Muça:Jo, thjesht ma morën nga parkimi.

Rudina Magjistari: Nuk mban njeri përgjegjësi në atë rast?

Arjon Muça:Asnjeri nuk mban përgjegjësi në jug të Italisë. Pjesa më e bukur e historisë që mos ta bëj shumë më të rëndë se ç’ishte, ishte momenti që shkoj për të parë ku ishte makina sepse do merrja diçka dhe shyqyr Zotit, çantat i kisha lënë në hotel dhe makinën poshtë hotelit, por që nuk ishte parkim i mbyllur, ishte parkim për të gjithë. Nuk e gjeja dhe bindja veten, “hë mo se e ke parkuar çikë më andej” dhe vazhdoja të isha shumë i gëzuar. Shihja më andej dhe thosha “po jo, ekzaktësisht këtu e lashë”.

Marr në telefon policinë, prapë me një buzëqeshje dhe i thashë” mos vallë ma keni marrë me karrotrec një makinë me këto targa? Nuk ka karrotrec në Napoli”, tha. “Ku është makina atëherë? Ja se erdhëm të ta shpjegojmë ku ka përfunduar makina”. Makinën e kishin çmontuar në një orë e gjysmë, e kishin bërë pjesë-pjesë. E t’ia vjedhin vlonjatit është kulmi!/tvklan.al