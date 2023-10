Rudina – Emisioni 17 Tetor 2023

18:31 17/10/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Lidhje direkte: Alban Xhihani, Albert Dumani

Shqipëri-Bullgari/ Çfarë presim nga kjo miqësore luksi, flet Alban Xhihani

Ditën e sotme do të luhet ndeshja miqësore mes Kombëtares shqiptare dhe skuadrës Kombëtare të Bullgarisë, që do të keni mundësi ta ndiqni sot në TV KLAN, në orën 18.00! Ne do të sjellim atmosferën nga stadiumi në pritje të kësaj ndeshje, ku gjithmonë kur luajnë djemtë tanë të komëbtares zemrat na ngrihen peshë.

Informacion: Pas thuajse një viti, kombëtarja shqiptare rikthehet në fushë për të luajtur një miqësore luksi. Bullgaria është përzgjedhur si kundërshtari i radhës për skuadrën e Sylvinhos, që tenton të ruaj ritmin e rezultateve pozitive.

Ky test miqësor, i pari për trajnerin Sylvinhon në pankinën e Shqipërisë do të transmetohet falas në televizionin kombëtar ‘Klan’.

Atmosferë kuqezi në Vilën e Dashurisë/ Ja si po e presin ndeshjen e kombëtares ishullorët

Në orën 18:00 nis ndeshja Shqipëri-Bullgari në “Air Albania” e cila do të transmetohet në ekranin e Tv Klan. Mes tifozëve kuqezi, një pjesë e tyre do ta ndjekin ndeshjen e kombëtares nga vila e dashurisë së “Love Island Albania”. Drejtori i programacionit të televizionit Klan, Albert Dumani përshkruan për “Rudina” si është atmosfera midis ishullorëve të cilët janë veshur me ngjyrat e flamurit.

Albert Dumani: Atmosfera është ashtu siç ishte Shqipëri-Çeki. E zjarrtë është atmosfera ashtu si edhe dashuria në zemrat e tyre besoj.

Dumani bën edhe një parashikim për ndeshjen e sotme.

Albert Dumani: Është një ndeshje, unë do doja fitoren si me Çekinë por them se 2-0 mjafton.

Gjithashtu ai zbulon edhe se cilët prej ishullorëve janë tifozë të kombëtares.

Albert Dumani: Tifoza janë shumë sidomos djemtë Arlindi, Harrisi, Everaldo, Denisi. I kanë bërë edhe vajzat tifoze, është e vërtetë për ta thënë.

Dumani rikujton se kjo është java e sprovës për ishullorët, çiftet e të cilëve janë rikrijuar pas votimit të publikut dhe ata po përpiqen që ta mbajnë njëri-tjetrin edhe pse nuk janë me partnerët e zgjedhur prej tyre. Gjithashtu, ai shton edhe se si pritet që ishullorët të festojnë brenda vilës së dashurisë.

Albert Dumani: Ne i kemi marrë të gjithë aksesorët e mundshëm për ta festuar ashtu sikurse mund të jenë në stadium në ”Air Albania” , do të ketë për të ngrënë dhe për të pirë, pastaj nëse do të fitojmë, shpresoj që të fitojmë ata kanë mënyrën e tyre të të festuarit, hidhen në pishinë, këndojnë e kërcojnë me këngët patriotike. Për shembull, atmosfera Shqipëri-Çeki ishte shumë e bukur dhe shpresoj që të jetë e njëjta gjë me Shqipëri-Bullgari, pse jo, në ekranin kampion shijohen gjëra të bukura.

/tvklan.al