Rudina – Emisioni 18 Dhjetor 2023

20:38 18/12/2023

Të ftuar: Amadea Goxhaj, Ferdinant Samarxhi, Meri Shehu

Amadea e Love Island Albania thyen heshtjen, Haris bën deklaratën e fortë

E vërteta e ndarjes me Harisin, Amadea: Dyshoja se do ndodhte pas largimit, por besoja te ndjenja

Një vorbull dashurie që u kthye shumë shpejt në një ‘stuhi’ të ftohtë mesazhesh të ashpra. Bëhet fjalë për lidhjen Haris-Amadea, çiftit të Love Island Albania në Tv Klan që pushtoi zemrat e shikuesve me historinë e dashurisë.

Tashmë gjithçka mes tyre ka përfunduar dhe nuk kanë munguar reagimet e forta. Amadea ka qenë ajo që ka zbuluar se Haris e ka hequr nga rrjetet sociale. E ftuar në “Rudina”, ajo flet për ndjenjat e saj lidhur me raportin mes tyre.

Amadea: Tani ndjenjat e mia reale kanë qenë. Unë e kam parë Harisin që në televizor dhe që në atë moment më tërhoqi. Ishte njësoj si e doja unë, në çdo lloj aspekti, në çdo lloj këndvështrimi si e doja unë, por ndjenja të bukura kam përjetuar. Ato xhelozitë e vërteta të miat që i kam si gjithmonë, por fatkeqësisht nuk përfundoi bukur.

Amadea shton se pas daljes nga vila e dashurisë çifti ka ndenjur rreth një javë bashkë. Pas largimit të Haris në Angli, ka nisur një cikël kur çifti fliste, më pas marrëdhënia ftohej dhe kështu vazhdoi për disa kohë. Amadea thotë se ka dyshuar që kjo do ndodhte pasi Haris të kthehej në Angli, por besonte te dashuria.

Amadea: Ka qenë periudha kur sapo dolëm nga Love Island dhe Haris ka ndenjur gati një javë në Shqipëri dhe ka ndenjur me mua. Normale, kemi kaluar shumë bukur, kemi kaluar edhe 24 orë me nëjri-tjetrin, atë kohë ne e kemi shpenzuar, ia kemi dedikuar vetëm njëri-tjetrit por që në momentin që Harisi iku jashtë ndryshoi situata, u bë pak më e ftohtë, unë e kam sqaruar edhe në një emision tjetër, ai ka qenë gjithmonë me punë, “busy” dhe unë nuk jam ajo që dua të të shtyj dhe të të imponoj që të të kesh kohë për dikë tjetër. Pas kësaj kemi pasur edhe çaste të tjera, kemi folur përsëri, kemi fjetur me kamera me njëri-tjetrin, ka kaluar koha njësoj sikur ishim bashkë por thjesht distanca na ndante. Pas kësaj ndodhi prapë e njëjta gjë, por unë kam qenë ajo që ka punuar gjatë gjithë kohës që ta mbajmë këtë lidhje apo të mundohemi për njëri-tjetrin, gjithmonë.

Rudina Magjistari: Përpara se të vazhdosh rrëfimin, dua të di, pate ti ndopak frikë kur ai u largua? Kishe ndonjë merak, kishe ndonjë dyshim, ndieje diçka të tillë apo ishe e sigurt?

Amadea: Kisha atë momentin që do ftohej dhe do ndodhte kjo.

Rudina Magjistari: Mendoje se do ndodhte apo kishe frikë se do ndodhte, domethënë dyshoje apo ishe e sigurt?

Amadea: Dyshoja se do ndodhte.

Rudina Magjistari: Sepse edhe besoje te ndjenja e tij.

Amadea: Besoja që edhe mund të funksionojë, do t’i japim kurajë njëri-tjetrit dhe do krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme që ta vazhdojmë këtë lidhje edhe në distancë.

Rudina Magjistari: I bëtë premtime njëri-tjetrit kur u ndatë, kur u nis për në Angli?

Amadea: Premtimi im është që unë në Shqipëri jetoj dhe kurdo që ai të vinte mua këtu do më kishte, edhe sikur unë të ikja jashtë.

Rudina Magjistari: Ju folët për diçka të tillë, si do ishte takimi juaj tjetër? Do vinte ai në Shqipëri apo do përpiqeshe ti të shkoje atje?

Amadea: Kemi menduar shumë gjëra sepse kemi menduar dhe udhëtimin në Paris që mund ta bënim ose tani për Krishtlindje mund të vinte në Shqipëri, por nuk ndodhi as njëra as tjetra./tvklan.al

Larg syve, larg zemrës me Harisin? Amadea: Nuk e dija që s’më ndiqte më në Instagram

Ndarja mes Harisit dhe Amadeas nisi me një ftohje mes çiftit pas largimit të konkurrentit të Love Island Albania për në Angli. Në rrëfimin e saj për “Rudina” në Tv Klan, Amadea shprehet se Harisi i thoshte gjithmonë se ishte i zënë, por po e njëjta gjë vlente edhe për të.

Megjithatë, në ndryshim prej tij ajo “gjente kohë për të”. Mesazhet e telefonatat mes tyre nisën të rralloheshin, ranë dakord të mos vazhdonin por më pas folën sërish.

Amadea thotë se ajo “do përpiqej gjithmonë”, por më pas ndodhi zbulimi i tradhtisë së Harisit. Ish-konkurrentja ka publikuar mesazhet e tij me një tjetër vajzë nga Love Island Albania. Amadea thotë se nuk e dinte që Haris nuk e ndiqte më në rrjetet sociale.

Amadea: Po, ishte diçka që më ka ardhur nëpërmjet një goce tjetër që ka qenë në Love Island dhe ma ka dërguar si bisedë që ka ndodhur kështu.

Rudina Magjistari: Kur kishte ndodhur ajo bisedë e Harisit me të, je e sigurt që ishte profili i tij dhe jo “fake?”

Amadea: Jam e sigurt. Atë ditë ka ndodhur, po atë ditë që unë e kam postuar si “story”. Unë isha hequr nga “follow”-t me kohë.

Rudina Magjistari: Ti nuk e dije që… ai nuk të ndiqte më?

Amadea: Ai nuk më ndiqte dhe unë jam futur në Instagram nga hiçi dhe pashë që nuk më ndiqte, e ndiqja vetëm unë, kështu ndodhi. Edhe në Snap ndodhi e njëjta gjë.

Rudina Magjistari: E pyete çfarë u bë shkak?

Amadea: Asgjë, ishte diçka, një rrjedhojë që ndodhi nga personi në fjalë.

Rudina Magjistari: Ai ka dhënë një shpjegim për këtë, të ka thënë diçka?

Amadea: Jo.

Rudina Magjistari: Ndoshta distanca, larg syve, larg zemrës?

Amadea: Ndoshta, por sado larg syve, larg zemrës po të të thotë zemra se je për gocën në Shqipëri, të thotë./tvklan.al

Ekskluzive/Haris i përgjigjet Amadeas për tradhtinë: Gjëja më e mirë që jam ndarë. Ajo po gënjen!

Haris i ka kthyer një përgjigje Amadeas për deklaratat e tradhtisë së tij. Ekskluzivisht për programin “Rudina” në Tv Klan, Haris ka dërguar një mesazh zanor për Amadean, e cila është e ftuar për të rrëfyer të vërtetën e ndarjes së tyre të bujshme.

Haris thotë se fjalët e Amadeas “nuk janë të vërteta” dhe se “ndarja me Amadean ka qenë gjëja më e mirë”. Ai shton se ajo e di që ndarja e tyre ka ardhur si shkak i angazhimeve dhe ka qenë në dijeni të kësaj.

Haris: Faleminderit për këtë mesazh, por unë e di çfarë ka ndodhur në atë situatë, për vete dhe për fansat e di ishim mirë dhe unë nuk dua të flas për të shumë se unë e kam në mendjen time çfarë ka ndodhur dhe për mua ka ndodhur më së miri ajo që ka ndodhur që jam ndarë me Amadean. Po çfarë po thotë ajo s’është e vërtetë! Amadea e di pse e kemi mbyllur situatën pasi unë kam patur probleme këtu në Angli. Kam pasur punë dhe s’kam patur kohë të vij prapë atje në Shqipëri. Nuk mund të shkoj në Paris se kam patur shumë gjëra për të bërë dhe normale i thashë që për ta bërë lidhjen të fortë duhet të kemi kohë për njëri-tjetrin. Dhe unë i thashë nuk kam kohë për të të dhënë 100% dhe e ka marrë si gjë të keqe. Çfarë ka shkruar ajo në Instagram unë nuk jam i përgjigjur se nuk doja t’i përgjigjem dhe kaq, nuk ka ndodhur ndonjë gjë e keqe.

Pas transmetimit të mesazhit, nuk ka munguar as përgjigjja thumbuese e Amadeas.

Amadea: Edhe unë kam një përgjigje për këtë që thjesht unë çfarë kam shkruar në atë “story” kanë qenë të gjitha të vërteta se shumë persona e dinë, edhe njerëz që kanë qenë në Love Island, e kanë ditur se si është personi në fjalë që po flasim dhe thjesht ai ka treguar fytyrën e vet. Por unë fytyrën time dhe ndjenjat e mia i tregova që nga fillimi deri në fund dhe kur nuk shkon, normale që ai do thotë kështu, “nuk ka ndonjë gjë të keqe”. Ai çdo veprim që bënte në Love Island kundrejt meje apo diçka që më lëndonte mua gjithmonë thoshte “nuk ka ndonjë gjë të keqe” dhe e pres këtë që mund të thotë tani./tvklan.al

Në vigjilje të Krishtlindjes, Ferdinand Samarxhi: Papët që kanë prekur tokën shqiptare

Meri Shehu: Virgjeresha, Akrepi dhe Ujori javë e bukur, kujdes Gaforret

Fati luan me shenjat këtë javë, Meri Shehu parashikon të papritura dhe shumë shpenzime

Parashikimi i yjeve për këtë javë do të drejtohet nga fati. Sipas astrologes Meri Shehu, kjo javë do të ketë surpriza, situata që do të ngatërrohen dhe zhvillime që do kenë pasoja tek të gjithë.

Në parashikimin që ajo bën në “Rudina” në Tv Klan për të gjitha shenjat vihet re se shumë prej tyre do të kenë shpenzime të shumta financiare. Duke qenë se fati do të ndikojë edhe në këtë aspekt, duhet treguar kujdes, por gjithsesi mbetet dita e nesërme për të rikuperuar humbjet.

Meri Shehu: Kjo është një javë shumë e rëndësishme, është një javë që mesa duket ne do shikojmë dhe ne astrologët e kemi studiuar, është një javë që i përket paksa më shumë fatit, do ndodhin gjëra të papritura, surpriza që ne nuk i presim dhe nuk i kontrollojmë dot dhe si të themi do shikojmë ku do bjerë ai guri, zari i fatit në shenjën e gjithkujt.

Kjo për shkak se Afërdita në Akrep do bëjë një lidhje kundërshtuese me Uranin në Dem dhe këtë javë shumë njerëz mund të ngatërrohen, mund të ndahen papritur, mund të ketë paqëndrueshmëri në çift, në gjendjet emocionale të shumë punëve dhe projekteve dhe kështu duhet të jemi të kujdesshëm, kur të futet dielli në datën 22 në Bricjap, takohet me Mërkurin e kundërt dhe aty do shikojmë shumë gjëra edhe në rrafshin politik, shoqëror duke e ditur që Bricjapi është një shenjë shumë sociale, Mërkuri i kundërt takohet me diellin, aty do shikojmë një konfuzion ose lajme që mund ta stresojnë disi jetën e gjithkujt sepse jetojmë në një shoqëri dhe si të themi, ajo që më prek mua mund të prekë ty e të gjithë.

Dashi – 2 yje

Kjo është një javë shumë e rëndësishme në çështjet ekonomike dhe papritur shumë Dashë mund të humbin një bazë, terren ekonomik ose nëse luajnë më shumë se sa duhet me zarin e fatit në çështjet ekonomike, mund të kenë humbje të konsiderueshme, por edhe në jetën personale. Një takim i rëndësishëm rreth datës 22 midis diellit dhe Mërkurit të kundërt mund të rikthejë në vëmendje çështje të harruara të Dashëve që do iu interesojnë të hapen, por disa të tjerëve jo kështu që do të kenë kujdes në datat 22-23.

Demi – 3 yje

Demët do kenë parasysh që të sillen mirë në çështjet shoqërore ose në çift sepse kjo është një javë që nëse nuk i rregullojnë ato problematika që kanë mund të kenë ndarje njëherë e përgjithmonë nga disa marrëdhënie që i kanë lënë pas dore, nuk janë kujtuar t’i sqarojnë ose e kanë nënvlerësuar në fund të fundit dhe kjo sa i përket jetës së tyre personale. Data e nesërme është e mirë për disa takime surprizë, çështje të rëndësishme ekonomike ose kontakte me jashtë.

Binjakët – 3 yje

Kjo është një gjë shumë e mirë, fati mund t’u buzëqeshë në një ndryshim ose çështje pune por disa Binjakë mund të shohin që ka ardhur momenti që nuk do shpërblehen siç duhet në punën e tyre dhe do i shpërthejnë pengesat që mendojnë se kanë. Një çështje shëndetësore e papritur mund t’i vërë pak në shpenzime. Ekziston dita e nesërme pak më e mirë për të rregulluar situatat në jetën e tyre.

Gaforrja – 1 yll

Dielli në Bricjap në datën 22 dhe Mërkuri i kundërt do të thotë që do të kenë një përballje të fuqishme me kundërshtarët, antagonistët ose në çift rikthehen disa probleme dhe e cenojnë pozicionin, qetësinë dhe rehatinë e tyre. Afërdita që kundërshtohet me Uranin në Dem do të thotë që në jetën shoqërore ose emocionale gjërat nuk janë mirë dhe Gaforret që jetojnë jashtë, udhëtojnë ose kanë marrëdhënie me jashtë duhet të kenë kujdes në këtë periudhë.

Luani – 3 yje

Janë në një periudhë që mund të flasim që dita e nesërme, e pasnesërme mund të ketë të bëjë me punën, një ringritje ekonomike, stabilitet në disa marrëveshje dhe kontrata pune dhe këtu gjërat mund të shkojnë mirë. Pastaj kemi disa debate dhe shpenzime në çështjet familjare ose një kurs këmbimi të vështirë në marrëdhënie me njerëzit e afërt, nuk do ndihen mirë fare.

Virgjëresha – 4 yje

Është një javë që ditën e nesërme mund ta shikojnë me kujdes për të rregulluar dhe stabilizuar planet dhe projektet e tyre, por edhe disa projekte të rëndësishme në jetën e tyre personale të cilat marrin një avantazh të mirë dhe sidomos një takim shumë i rëndësishëm që bëhet për punët e tyre të rëndësishme, për kualifikimet e tyre rreth datës 22. Kjo datë do jetë pozitive.

Peshorja – 3 yje

Ka shumë shpenzime ekonomike kësaj jave, të papritura dhe ndoshta fatin do ta shikojnë shumë te eknoomia, të lidhur me atë çfarë ndodh në çështjet e tyre ekonomike por kjo është një javë që nuk ua jep atë stabilitet. Në çështjet familjare do rikthehen disa diskutime, projekte ose gjëra që i mendonin të humbura dhe mund të kemi rishfaqjen e një lloj ekuilibri në familje.

Akrepi – 4 yje

Afërdita në shenjën e tyre është një pozicion shumë pozitiv për ta por kemi një përballje me Demin, flasim për shumë shpenzime në këtë periudhë, shumë emocione nga ana erotike por edhe ndarje të papritura ose dashuri me shikim të parë që mund të jenë të rëndësishme por që e destabilizojnë pak jetën e tyre emocionale.

Shigjetari – 2 yje

Do kenë një takim të rëndësishëm në çështjet ekonomike. Çdo gjë, edhe për ta do rrotullohet në çështjet ekonomike por kujdes nga lidhjet, marrëdhëniet, punët e fshehta sepse do shpenzojnë shumë energji dhe nuk do fitojnë atë çfarë duan, qoftë stabilitet emocional apo ekonomik. Përgatitet një prapaskenë e fshehtë që mund t’i ekspozojë më shumë se sa duhet.

Bricjapi – 4 yje

Në datën 22 futet dielli në shenjën e tyre por takohet me Mërkurin e kundërt. Do shohim disa kthime mbrapa, njerëz që rikthehen nga e kaluara dhe i japin tonalitet këtij momenti. Ky nuk është momenti të ecim përpara, por është momenti të rregullojmë gjërat dhe ashtu si te Peshoret do kemi dhe çështje të rëndësishme politike-ekonomike, nëse kanë edhe pushtet këta njerëz do shikojmë që do jenë shumë të rëndësishëm dhe konfuzioni i tyre mund të përkthehet edhe në jetën e të tjerëve.

Ujori – 4 yje

Do kenë publicitet sa i përket punës, karrierës, ngritje ekonomike ose një fuqizim në këtë aspekt, do krijojnë një rreth komod në lidhje me shoqërinë ose punën. Duhet të kenë kujdes me shpenzimet kësaj jave sepse pasnesër do jenë pak më të vështira ose do kërkojnë më shumë. Do kenë takime e marrëveshje të fshehta dhe do t’i mbajnë fort sepse kanë një as nën mëngë në lojën e fatit.

Peshqit – 3 yje

Janë një nga shenjat me fat këtë periudhë sepse do luajë shumë rol fati dhe janë një shenjë që në bazë të intuitës dhe emocioneve e ndjekin fatin. Kemi një takim të rëndësishëm në jetën emocionale dhe shoqërore të tyre rreth datës 22, por do shikojmë si do ta suportojnë këtë çështje ekonomike. Mund të fitojnë shumë para ose nesër të kenë një ditë të rëndësishme, por ato që mund të fitojnë nesër mund t’i humbin të gjitha pasnesër kështu që kujdes./tvklan.al