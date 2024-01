Rudina – Emisioni 19 Janar 2024

20:01 19/01/2024

Të ftuar: Ilda Lumani, Flora Xhemani Baba, Alket Islami, Rafaela Rica, Ismail Hoxha, Antonio Noveli, Ilda Babamusta

X Factor Albania, sonte Nata e dytë e performancave live/ Ilda Lumani zbulon surprizat

Sonte nata e dytë Live e “X Factor Albania”, surprizat dhe të papriturat | Skenaristja jep detajet

Nata e parë Live e “X Factor Albania” ishte një sukses i madh. 16 konkurrentë u ngjitën pas 8 vitesh në skenën e spektaklit për të shfaqur talentin e tyre përmes performancave unike. Ata i sollën skenës emocione të bukura, lot, por edhe argëtim.

Pjesa më e bukur e natës së parë, ishte surpriza e moderatores së programit, e cila në fund të garës, njoftoi se nuk do të kishte eliminim, duke e mbyllur emisionin me fjalët: “Sonte largohet në shtëpi vetëm Alketa Vejsiu!” Ky sigurisht ishte një lajm fantastik, jo vetëm për konkurrentët, por edhe për publikun, i cili po afeksionohet shumë pas zërave të rinj.

Por si duket, edhe lajmet e bukura kanë një fund, pasi skenaristja e “X Factor Albania”, Ilda Lumani, u shpreh në emisionin “Rudina” në Tv Klan, se sot do të jetë një moment i vështirë për një nga konkurrentët, pasi do të fillojë eliminimi. Ajo gjithashtu tregoi, pa na e shuar kuriozitetin, se çfarë do të presim në natën e dytë të këtij spektakli.

Sipas saj, këngët shqiptare nuk do të mungojnë në asnjë natë të “X Factor Albania”. Lumani tha se sot janë përzgjedhur 3 hite shumë të bukura shqiptare, të cilat janë: “Hape veten” nga Aurela Gaçe, “Jakup Ferri” nga i ndjeri Gentian Demaliaj dhe “Zhurmë” nga Fifi.

Rudina Magjistari: Si ka qenë e premtja e kaluar, nata e parë Live e “X Factor Albania”? Si mund të na e përshkruash ti vetë? Si e ke përjetuar?

Ilda Lumani: Në fakt Rudina, ishte një natë e bukur, emocionuese. Ishte nata e parë ku u prezantuan të gjithë artistët e rinj, edhe përveç atyre që kishin emocionet normale të konkurrencës, të prezantimit, edhe ne si staf kishim emocionet, sepse ishte ballafaqimi i parë i tyre me audiencën. Mikpritja ose jo e tyre, shënon edhe suksesin ose jo të programit. Fakti që janë mirëpritur, janë pëlqyer, reagimi ka qenë shumë pozitiv, na ka inkurajuar dhe sigurisht sot jemi më të motivuar në këtë natë të dytë, por jemi dhe pak të mërzitur sepse do të fillojë eliminimi dhe ky është një moment pak i vështirë për njërin prej tyre.

Rudina Magjistari: Ne i pamë edhe në materialin që sapo shfaqëm. I kujtuam dhe një herë performancat e tyre, të gjitha të ndryshme, të shumëllojshme le të themi, të larmishme. Luhet me zhanre të ndryshme muzikore, për të pasur vërtet një natë spektakolare të muzikës, të premteve në Televizionit Klan. Edhe sot besoj do të jetë e njëjta gjë, do të kemi sërish një garë të fortë. Më thuaj diçka për përgatitjet.

Ilda Lumani: Është një garë e fortë. Do të jenë të njëjtët këngëtarë, por me zhanre të ndryshëm sepse çdokush do të provojë veten me një sfidë të re, në një zhanër ndryshe. Këngëtarë që ndoshta herës së kaluar kishin muzikë të lehtë, romantike, këngë të qeta, sot do t’i shohim në një aspekt krejt ndryshe, pak rock, me hite shumë të njohura. Muzika në fakt, përzgjedhja e këngëve, është fantastike. Është një panoramë e muzikës botërore, por edhe disa këngë shumë të bukura shqiptare, të cilat nuk do mungojnë asnjë natë të programit. “X Factor” do të ketë gjithmonë këngë, hite shqiptare, dhe këtë herë janë 3 artistë, 3 hite shumë të bukura shqiptare, të cilat do të vijnë nga konkurrentët. Mund t’ju them disa gjëra të vogla pa ju shuar kuriozitetin, por do të jetë kënga “Hape veten” nga Aurela Gaçe, do të jetë kënga kushtuar Jakup Ferrit e artistit të ndjerë Gentian Demaliaj, do të jetë kënga “Zhurmë” e Fifit, kështu që do të jenë këto 3 këngë shqiptare të përzgjedhura për këtë natë të dytë. Artistët nuk po i them kush i këndon, kështu që le të jetë pak suspansë kjo gjë.

Skenaristja gjithashtu u shpreh se nata e dytë do të ketë performanca të mrekullueshme dhe shumë të veçanta, të cilat janë kuruar që të duken si në skenat ndërkombëtare.

Ilda Lumani: Live në Televizionin Klan, një natë me performanca të mrekullueshme. Ajo që është e veçantë, është se çdo performancë është e kuruar si në një skenë, si në një kompeticion ndërkombëtar dhe kjo është një gjë e paharrueshme, për këdo që ngjitet në këtë skenë. /tvklan.al

