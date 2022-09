Rudina – Emisioni 19 Shtator 2022

20:10 19/09/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Momentet e tmerrit në Serbi, Xheni Karaj: Na dhunuan fizikisht

Meri Shehu/ Horoskopi për javën, kujdes këto shenja…

A do ja kalojë fronin të birit Mbreti Charles III? Meri Shehu bën parashikimin

Astrologia Meri Shehu si çdo të hënë ishte e ftuar te emisioni “Rudina” në Tv Klan. Ajo bëri parashikimin nëse mbreti Charles i III do ta vazhdojë apo jo mbretërimin e tij. Sipas saj nëse Mbreti nuk e dorëzon fronin te i biri deri në pranverën e 2023, Mars apo Prill, ai do të qëndrojë në fron deri në fund të jetës. Sipas Merit, Mbreti i ri ka ardhur me yje të mbarë.

Rudina Magjistari: Mbreti Charles i III e ka marrë mbretërinë në datën 8 Shtator.

Meri Sheu: Ka qenë disa orë para se Mërkuri të kthehej i kundërt, kjo do të thotë që ose ky Mërkur i kundërt do e nxjerrë më në pah ikonën e tij si Akrep, ose kjo mund të shoqërohet me debate të cilat do marrin fund në pranverën e 2023-shit që mund t’ja kaloj të bririt. Nëse nuk ndodh në pranverën e 2023-shit nuk do ndodhi më dhe mbreti Charles do vazhdoj mbretërimin tij si një Akrep i denjë./tvklan.al

Meri Shehu bën parashikimin për javën, lajme të mira për Shigjetarin

Astrologia Meri Shehu si çdo të hënë ishte e ftuar te emisioni “Rudina” në Tv Klan. Meri ka bërë edhe ndarjen e yjeve për shenjat për këtë javë. Sipas parashikimit të astrologes Demi nuk do ketë një javë të mirë ndërsa Shigjetarët do shkëlqejnë me plot pesë yje.

Dashi: Merr katër yje, përballje e fortë vlerash dhe forcash këtë javë Dashi do jetë dominant në shumë aspekte. Takimi i Mërkurit me Diellin do jetë domethënës për ta.

Demi: Merr një yll. Do jetë javë e mirë ekonomike, por Mërkuri i kundërt në takim me Diellin në Peshore rikthen probleme pune dhe shëndetësor.

Binjakët: Marrin tre yje se do merren me dashurinë, me projekte të rëndësishme. Dikush nga e kaluara do i japi romancë më shumë dhe shpresë në dashuri.

Gaforrja: Merr dy yje, Mërkuri i kundërt në Peshore u sjell probleme familjare ndikime përballje,situata të cilat do i zgjidhin këtë javë.

Luani: Merr tre yje. Do merret me çështjet ekonomike do shikojnë detyrimet, planet. Por do jetë javë e mirë ekonomike.

Virgjëresha: Merr katër yje. Do rikthehet Mërkuri i kundërt në shenjën tuaj pas datës 24, disa çështje që nuk i keni sqaruar ju jepet shansi përsëri.

Peshorja– Merr tre yje. Gjithë përballja ndodhet në Peshore, Dielli dhe Mërkuri takohen atje. Një takim shumë i rëndësishëm në peshore që mund të ndryshoj jetën e tyre.

Akrepi: Merr tre yje. Shumë plane dhe projekte të fshehta të cilat do ristrukturohen, kujdes shëndetin dhe punën.

Shigjetarët: Merr 5 yje. Nuk kanë përballje të mëdha do rregullojnë planet dhe projektet e tyre.

Bricjapi: Merr tre yje. Kujdes me karrierën me diskutimet një takim shumë i rëndësishëm mund të ndaj çfarë drejtimi do merrni në jetë.

Ujori: Merr katër yje. do merren me planet për të ardhmen do u jepet shansi për të filluar nga fillimi

Peshqit: Merr tre yje. Na kthehet Mërkuri i kundërt në virgjëreshë,përball peshqve do mundohen të rregullojnë problemet në çift ato probleme që u kishin ngelur pezull. Do merren shumë me çështjet ekonomike kësaj jave./tvklan.al

“Ishte një tmerr…”, Xheni Karaj rrëfen si e përjetoi dhunën e ushtruar në Beograd

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur fundjavën e kaluar në qytetin e Beogradit. Komuniteti LGBTQI ka qenë duke zhvilluar një paradë në qytetin e Beogradit kur janë dhunuar barbarisht nga qytetarët dhe policia nuk ka ndërhyrë aspak për t’i mbrojtur.

Për të folur më gjatë rreth asaj që ka ndodhur si dhe për të mësuar situatën e personave të lënduar, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar aktivistja Xheni Karaj.

Ajo më herët ka reaguar ndaj dhunës së ushtruar ndaj komunitetit me nje postim:

“Dhuna që pësuam dje në Beograd ishte e shmangshme nëse policia do të kishte bërë punën e saj. Pavarësisht kësaj ne dje pamë me sytë tanë se sa e veshtirë është të jesh vetvetja në një vend ku dhuna është sistemike, është pjesë e kulturës politike dhe normalizohet nga qarqe esktremiste deri në qeveri. Dje kuptuam rëndësinë e solidarizimit me njëri- tjetrin, rëndësinë e planifikimit në mënyrë realiste dhe rëndësinë për të qenë strategjike në betejën tonë. Kjo parade dhe dhuna që shoqëroi atë është një mundësi për të reflektuar bashkarisht por në këtë reflektim disa vetë kanë më shumë përgjegjësi se disa të tjerë. Falenderoj nga thellësia e zemrës të gjithë aktivistët që na qëndruan pranë pas sulmit deri në orët e vona të mëngjesit. Parada është forma më e lartë e ekzistencës dhe rezistencës. Askush nuk do ta ndali luftën tonë për një shoqëri të drejtë të barabartë dhe të lirë për të gjithë”, shkruan Xheni në postimin e saj.

Rudina Magjistari: Çfarë ka ndodhur konkretisht?

Xheni Karaj: Faktikisht Rudina ne kemi qëndruar një javë nuk kemi qëndruar vetëm një javë në Serbi. Situata ka qenë gjatë gjithë kohës e tensionuar, e ka thirrur vetë shteti dhe vetë kisha ortodokse atje. Për të mos thënë edhe media që janë të lidhura me shtetin dhe nën ndikimin e Rusisë. Në qytetin e Beoigradit kisht më shumë flamuj rus se serb. Për fat të keq në momentin që ne grupi i shqiptarëve, ishim 7 vajza dhe një djalë aktivist. Kur po ktheheshim për në hotel na del përpara një grup ekstremistësh, 9 persona dhe fillojnë të na sulmojnë. Atë ditë nëpër rrugët e Beogradit kishte vetëm grupet e policisë, huliganë dhe ne. Ne dalloheshim lehtësisht. Mbaj mend që pash partneren time Livian dhe Arbin që ishin rrethuar nga 6 prej tyre. ishte një tmerr. Unë kam kaluar shumë situata gjatë jetës sime…

Rudina Magjistari: Vet personalisht je dhunuar?

Xheni Karaj: Më goditën në kurriz dhe më hodhën rreth dy metra. Arbin e goditën në kokë, Livian e tërhoqën zvarrë gjatë gjithë kohës. Mbaj mend që kur isha përtokë pash policinë që u afrua. Koleget tona po i thërrisnin hajdeni, po ata nuk po lëviznin. Situata ishte shumë e rënduar. Mbaj mend një nga policët që po afrohej dhe ata filluan të shpërndaheshin./tvklan.al