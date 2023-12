Rudina – Emisioni 2 Dhjetor 2023

20:08 02/12/2023

Ditën e sotme është një ditë e rëndësishme për Kombëtaren tonë, pasi në pak minuta do të

hidhet shorti final për UEFA EURO 2024, ku do të përcaktohet se cilat do të jenë skuadrat që do

të jenë përballë Kombëtares sonë në Kampionation Europian që këtë hërë zhvillohet në

Gjermani.

Kombëtarja shqiptare është e pozicionuar në vazon e dytë të UEFA-s, pas rezultateve fantastike

në këtë fushatë eliminatore dhe renditjes në vendin e parë në grupin E me 15 pikë. Për të folur

pak më gjatë se çfarë do të sjellë ku shorte për Kombëtaren tonë dhe jo vetëm kemi të ftuar në

studio gazetaren sportive në Klan Plus Viola Spiro dhe analistin e futbollit Xhevdet Zekaj.

Në bazë të pikëve të grumbulluara, skuadrat pjesëmarrëse janë ndarë në katër vazo, nëpërmjet

të cilave do të hidhet më pas shorteu për ndarjen në grupe.

Kombëtarja shqiptare, e kualifikuar në “Euro 2024” si e para në grupin E, do të jetë në vazon e

dytë, së bashku me Hungarinë, Turqinë, Rumaninë, Danimarkën dhe Austrinë.

Në vazon e parë qëndrojnë skuadrat e mëdha si Gjermania, Portugalia, Franca, Spanja, Belgjika

dhe Anglia.

Në vazon e tretë do të jenë Holanda, Skocia, Kracia, Sllovenia, Sllovakia dhe Çekia.

Ndërsa në vazon e fundit, janë Italia, Serbia, Zvicra dhe tri skuadrat që do të konfirmohen nga

faza e “play off”.

Kampionati Europian 2024 nis më 14 Qershor dhe do të përfundojë më 14 Korrik. Transmetimi i

ndeshjeve të kampionatit Europian 2024 do të jetë pa pagesë në televizionin Kombëtar Klan.

Të ftuar: Xhevdet Zekaj, Viola Spiro

