Rudina – Emisioni 2 Shkurt 2022

Shpërndaje







20:21 02/02/2022

Debat ne studio/ Me cfare shijesh muzikore po rriten sot femijet.

Do të ndryshojmë atmosferë, do të flasim tani për muzikën, më konkretisht për atë që dëgjojnë fëmijët sot dhe sa ia kultivojnë prindërit fëmijëve shijen e tyre muzikore…

Pra do të flasim për muzikën më të cilën po rriten fëmijët në ditët e sotme. Çfarë muzike pëlqejnë ata të dëgjojnë më tepër? Përse këngët e festival të ndryshme për fëmijë nuk kanë të njëjtin impact tek ata si dikur si dhe a duhet që prindërit t’ia kultivojnë shijen muzikore që në moshë të hershme fëmijëve të tyre dhe kur duhet të nisin të bëjnë diçka të tillë.

Ja perse nuk duhet t`ia shponi veshet femijeve.

Moderatorja simpatike Rudina Magjistari ka intervistuar shpesh herë personazhe publikë, teksa nuk ka ndarë shumë rrëfime personale. Gjatë një bisede mbi shpimin e veshëve të vajzave të vogla në emisionin e saj në Tv Klan, moderatorja ka kujtuar dy episode gazmore, njërin prej të cilit me vajzën, Mian. Prej tij, rrodhi një tjetër moment po nga fëmijëria e Rudinës, disi i dhimbshëm për këdo që e ka provuar.https://www.youtube.com/embed/LMLFCFfyXAw

Rudina Magjistari: Mendova që do ishte një moment që do ta zgjidhte vetë. Erdhi një ditë në shtëpi e më thotë: “Mami dua të vë vathë”, sepse një shoqja e vet i kishte shpuar veshët. Shkuam në dyqan ku do të shponim veshët. Kur pa si ishte procedura, ajo vegla me të cilën shpoheshin veshët, tha: “Mami, nuk jam gati”. I thashë: “Ti erdhe deri këtu, pse të mos e çojmë deri në fund?”, “nuk jam gati”, tha dhe pa diskutim është një dëshirë që duhet respektuar.

Pavarësisht se u mundova t’i tregoja historinë time, kur kemi shpuar veshët atëherë me gjethe hithre, fije peri, me gjalpë që të zbutej, me gjilpërë. Kur e kujtoj, ka qenë një grua shumë e vjetër, shumë e moshuar që na ka shpuar veshët mua dhe shoqes time./tvklan.al