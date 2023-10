Rudina – Emisioni 20 Tetor 2023

19:56 20/10/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Diana Pushi, Arnilda Kyçyku, Loreta Berhami

Mentore e potencialit njerëzor, Diana Pushi: Si të gjejmë qëllimin e jetës

Në pjesën e parë të programit për ditën e sotme do të ndalemi tek një temë mjaft interesante që ka të bëjë pikërisht me fushën e zhvillimit të potencialit të lartë njerëzor. Në fakt është një temë mjaft e gjerë, por sot do të ndalemi tek një pikë e rëndësishme siç janë “Retreats”.

Për të mësuar më tepër se me çfarë kanë të bëjnë, por edhe për ta njohur më tepër atë vet do të kemi të ftuar në studio psikoterapisten dhe mentoren e potencialit njerëzor, Diana Pushi.

“Aty filloi magjia…”, financierja që la profesionin pas asaj që i ndodhi të shoqit

25 vite më parë Diana Pushi u vendos në Kanada ku ushtronte profesionin si financiere. Një grua në karrierë që përpiqej të ngjiste shkallët e suksesit në profesionin e saj i cili sot ka ndryshuar tërësisht sepse është një mentore e potencialit njerëzor.

Diana rrëfen për “Rudina” në Tv Klan se ky rrugëtim i ri erdhi kur jeta e vendosi përpara një ndalese dhe asaj iu desh të mësonte diçka që deri në atë moment as nuk e kishte menduar. Fillimisht ishte vajza e saj, Kejdi ajo që pati kontaktin e parë me botën që të dyja njohin sot dhe më pas, bashkëshortit të Dianës i ndodhi diçka që ndryshoi rrjedhën e jetës së tyre.

Diana Pushi: Kejdi ishte adoleshente dhe u shfaq hapur që ishte shumë unike, kërkonte shumë paqe në jetë dhe me disa valë emocionale dhe disa pyetje ekzistenciale shumë të forta që ndoshta nuk i bënte te unë si nënë se nuk isha gati, e dija por u kuptua më vonë dhe filloi të lexonte vetë gjithë çfarë po flasim për psikoanalizën, për budizmin, po flas për fëmijë 14-15 vjeç. Ndërkohë që nëna nxitonte me vrap të arrinte karrierë, suksese në shkolla, ndodhi gjithashtu një… të themi… diçka në familje, i ndodhi bashkëshortit tim, aty unë ndalova dhe thashë uau, këto gjëra nuk ndodhin te njerëzit e mirë dhe kuptova çfarë është diçka tjetër.

Jam konsultuar me mjekë në atë kohë, jam konsultuar me njerëz që bënin konsultime dhe trajtime energjike dhe vetë kisha zero njohuri, por në momentin që kuptova që kishte diçka tjetër, unë isha e përqendruar vetëm te sistemi fizik, unë doja të shkëlqeja në shkollë, unë doja të kisha suksesin në profesion, të kisha një shtëpi të bukur, por të gjitha këto më kishin dhënë dhembje kurrizi deri tek fibromalgia.

Pastaj më vonë edhe brenda shtëpisë, një… se ne të gjithë jemi kaq të ndryshëm sa atë ndryshim ne e përjetojmë në formë konflikti, qoftë edhe brenda shtëpisë por ishte diçka shumë mekanike. Dikush le të themi të bën diçka që ti habitesh si mund ky njeri ta bëjë këtë gjë tek unë, s’kishte të bënte fare me atë njeri, kishte të bënte me ne, të futeshim në këtë rrugëtim.

Prej aty fillova të studioj pafund, me pasionin e profesioneve të tjera të mëparshme fillova në këtë fushëe dhe jeta fillon ndryshon natyrshëm. Asgjë nuk bëhet brenda 24 orëve por prej aty fillova të merrem me projektin e ekselencës në qeveri, aty ti fillon kalon nga financa në një fushë tjetër pa e kuptuar. Aty fillon magjia e jetës.

“Familja”/ Ekspozita e veçantë e piktores së re nga Elbasani, Arnilda Kyçyku

Në këtë pjesë do të jemi me një artiste të re, e cila sapo ka çelur suksesshëm ekspozitën e saj të parë, pas shumë pjesëmarrjeve në ekspozita të ndryshme kolektive. Bëhet fjalë për piktoren, Arnilda Kyçyku e cila ka prezantuar në Galerinë e Arteve ekspozitën “FAMILJA”, e kuruar nga artisti i mirënjohur Helidon Haliti. Është e re, por shumë e talentuar, ne do ta kemi sot në studio për të na rrëfyer më shumë.

Informacion:

Kjo është ekspozita e veçantë e artistes së re Arnilda Kyçyku, e cila përmes 25 punime rrëfen dilemën ndaj zhvillimit të saj personal në kuadër të një familjeje të konsoliduar e cila ka një komunikim të spikatur me natyrën dhe qënien njerëzore.

Ky është një moment reflektimi i artistes mbi botën që e rrethon, mbi familjen si një pjesë e rendësishme e perditshmerisë së saj. Vjen si një rikthim ne vendlindje, në shtepinë e saj!

Arnilda Kyçyku, ka lindur në Elbasan ka kryer studimet ne Liceun Artistik Onufri e më pas studimet e larta Bachelor dhe Master ne Atelienë e Pikturës së Kavaletit në Universitetin e Lartë të Arteve të Tiranës.

“Amerikania”, një histori dashurie dhe emigracioni/ Romani që do t`ju mbërthejë

Në pjesën e tretë të programit për ditën e sotme do të flasim për një botim të ri të sjellë në shqip nga shtëpia botuese “Pegi”. Bëhet fjalë pikërisht për librin “Amerikania” i shkruar nga autorja nigeriane Chimamanda Ngozi Adichie (Çimamanda Ngozi Adiçi).

Është një roman i veçantë, i cili ndonëse në pamje të parë të jep idenë e një historie dashurie, por temat e trajtuara në këtë roman janë shumë më shumë se kaq. Por të folur më gjatë rreth këtij botimi do të kemi në studio, drejtuesen e shtëpisë botuese “Pegi”, Loreta Berhami.

Informacione:

Të nisesh drejt një bote të re, duke braktisur jetën, familjen dhe dashurinë tënde është e vështirë, ndonëse ajo botë shtrihet para teje si tokë e premtuar.

Për Ifemelun është e domosdoshme të ikë nga vendi i saj i varfër dhe asfiksues. Megjithëse arrin të krijojë një jetë profesionalisht të suksesshme dhe të ketë një lidhje dashurie që s’ka të sharë, sërish brenda Ifemelut ngjallet pakënaqësia: ajo ndihet e huaj në jetën amerikane, nuk arrin të hedhë rrënjë dhe nuk gjen paqe.

Vendos të kthehet në atdhe, por atdheu ka ndryshuar. E huaj në tokën e huaj dhe e huaj në vendin e saj, ajo tashmë është “Amerikane”. Një histori e fuqishme dashurie, por edhe një histori e dhembshme mbi emigracionin dhe identitetin

