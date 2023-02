Rudina – Emisioni 21 Shkurt 2023

19:07 21/02/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Artila Toska, Blero Magic, Bobian Demçe

Më 28 Shkurt të gjithë në Pallatin e Koncerteve, Artiola Toska sjell një surprizë në koncertin recital

Një nga zërat më të bukur dhe të mëdhenj të muzikës popullore do t’i dhurojë Tiranës së saj një koncert recital më 28 Shkurt. “Goc’ Tirone” do të vendoset në Pallatin e Koncerteve nga këngëtarja që ka edhe një këngë me këtë titull në repertorin e saj, Artiola Toska.

E ftuar këtë pasdite në “Rudina” në Tv Klan, artistja zbulon se rreth 70% e biletave kanë fluturuar që në momentin e parë të njoftimit prej saj. Është parashikuar që të paktën dy orë spektatorët do të shijojnë një shfaqje fantastike dhe muzikë të mirë. Për ta do të ketë edhe një surprizë, një duet i ri që do të këndohet enkas.

Rudina Magjistari: Sa këngë do ketë ky koncert gjithsej?

Artiola Toska: Uh sa këngë do ketë! Kam përshtypjen që do shkojë nja dy orë të mira njëherë sepse janë 3 kolazhe, janë disa këngë balada, domethënë kam mbledhur repertor shumë pikant të Tironës që janë për t’u shijuar, jo vetëm për t’u kërcyer, por të këndohen e shijohen, këngë qytetare. Kam zgjedhur edhe një kolazh me këngë nga albumet më përpara që janë kryesisht këngë me Shpëtim Saraçin, bashkëpunëtorin tim të përhershëm, të përjetshëm prej vitesh.

Rudina Magjistari: Vazhdon ende të punosh me Shpëtim Saraçin?

Artiola Toska: Po, vazhdoj. Dhe kam bërë një përmbledhje të këngëve të albumeve të mëparshme. Do të kem edhe një këngë të re surprizë.

Rudina Magjistari: Një këngë të re surprizë që mesa di unë është e interpretuar në duet, është kështu?

Artiola Toska: Po.

Rudina Magjistari: Nuk zbulojmë dot me kë është, e lëmë surprizë. Po është një këngëtar i njohur apo i ri?

Artiola Toska: I njohur.

Rudina Magjistari: Nuk do ta zbulojë Artiola, do ta lërë surprizë për koncertin me shumë të drejtë, por që kënga do të jetë tërësisht e re, do të prezantohet për herë të parë në këtë koncert. Një këngë e cila do të vijë duet, se me kë nuk e di, një koncert për të cilin do duhet të presim datën 28 Shkurt për ta zbuluar. Po është një këngë e bukur, si mendon?

Artiola Toska: Ajo është një këngë shumë, shumë e bukur. Është nga ato këngët që prek që në dëgjimin e parë.

Asokohe të dyja gjimnaziste, koncerti i parë i Artiola Toskës është prezantuar nga Rudina Magjistari

Në karrierën e saj të gjatë artistike, Artiola Toska i kthehet fillimeve të hershme gjatë intervistës në “Rudina” në Tv Klan. Teksa data 28 Shkurt, e caktuar për recitalin “Goc’ Tirone” afron, ajo kujton edhe episode nga momentet kur kishte nisur të spikaste. Një detaj shumë i këndshëm është se koncerti i parë i Artiola Toskës është prezantuar nga moderatorja Rudina Magjistari kur të dyja ishin gjimnaziste.

Artiola Toska: O Rudina po ti nuk di një gjë ose ti nuk e mban mend, sigurisht që nuk e mban mend. Në ’92 ke prezantuar koncertin tim të parë recital.

Rudina Magjistari: Jo! mos ma bëj këtë! Seriozisht e ke?

Artiola Toska: Po, ke qenë në gjimnaz sigurisht.

Rudina Magjistari: Me të vërtetë e ke?

Artiola Toska: Po, në Pallatin e Sportit. Edhe unë që shquhem për memorie copë, çuditërisht këtë gjënë e kisha fiksuar. Ka qenë një koncert në atë kohë me Bujar Çiçin se nuk e di kush e organizoi di…

Rudina Magjistari: E tmerrshme!

Artiola Toska: Po, dhe ka qenë…

Rudina Magjistari: Do na marrë historia, meme-t vu, e tmerrshme!

Artiola Toska: Edhe unë vija nga gjimnazi, se të gjithë ishin nga gjimnazet e Tiranës. Ti e “Qemal Stafës” në atë kohë, unë e “Samiut”. Duke ardhur rrugës m’u kujtua po çudi që s’kisha ndonjë foto se në atë kohë mirë që ishim vetë!

