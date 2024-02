Rudina – Emisioni 21 Shkurt 2024

19:58 21/02/2024

Të ftuar: Lindita Shosha, Albert Dumani

Kirurge dhe piktore, Lindita Shosha: Në mes operacioneve në sallë dhe telajove në shtëpi

Humbi pacientin në operacionin e 20 viteve më parë, kirurgia: Dhimbja ka qenë e tejskajshme

Prej 33 vjetësh, Lindita Shosha mban në dorë bisturinë e kirurgut që e shoqëron në karrierën e saj si mjeke. Një mision që ajo ka sakrifikuar me shumë dëshirë e pasion, edhe pse sfidat që hasen përgjatë tij, sidomos në kirurgji ku vendimet janë më të vështira dhe të shpejta.

Një moment që ajo veçon është edhe humbja e pacientit. Shosha shpjegon në “Rudina” në Tv Klan se raste të tilla janë më të shumta në urgjencën e traumës ku pacienti mund të mbërrijë në gjendje tepër të vështirë shëndetësore, me një shkallë të lartë të dëmtimit të organizmit. Kirurgia kujton mirë rastin e një djali që humbi jetën gjatë operacionit pas një aksidenti tragjik me motorr.

Lindita Shosha: Ka qenë një djalë, djali i vetëm i një familjeje, një prindi. Kishte dy motra. Djali bashkë me një shokun e vet bënin xhiro me motorr dhe fatkeqësisht një makinë del nga një rrugë sekondare dhe u pret rrugën. Djali fluturon me gjithë motorr. Kjo është një ngjarje, duhet të jetë diku e ’98-ës. Vjen në spital, pothuajse terminal, i mbaruar sepse hemorragjia dhe dëmtimi që i kishin bërë ekstremitetet e poshtme nga fluturimi me motorr ishte një traumë masive shumë e madhe, pavarësisht se u përpoqëm në sallën e operacionit ishte krejt e pamundur që ai të mbijetonte.

Dhimbja aty është shumë e madhe. Më besoni ka raste kur e kemi jashtëzakonisht të vështirë të dalim dhe t’i themi një prindi i cili e ka çuar djalin të shëtisë, djali ka dalë me shokët, djali ka dalë të pijë një kafe, duke qenë mirë e bukur dhe pastaj ti t’i thuash që djali jot nuk jeton më. Kjo është trauma më e madhe që mund të përjetojë vetë mjeku, por e padiskutuar, prindi dhe sidomos, ai djalë i vetëm. Janë gjëra që na kanë mbetur dhe janë 20 vjet, unë nuk e harroj kurrë atë moment, ai është i ngulitur tek unë dhe unë nuk e harroj kurrë sepse dhimbja ka qenë e tejskajshme.

“Le të vdes në duart e tua”/Pacientja kishte 5% mundësi mbijetese, kirurgia: Nuk i harroj sytë e saj

Zgjerimi i dijeve në fushën e mjekësisë, metodave dhe teknologjisë ndihmon specialistët e fushës që të vlerësojnë rreziqet e një diagnoze. Disa raste janë tepër sfiduese dhe të rrezikshme për t’u marrë përsipër edhe nëse ke 33 vite eksperiencë mbi shpinë.

Kirurgia Lindita Shosha e kupton fare mirë vlerën e jetës pasi gjendet çdo ditë në sallën e operacionit për të shpëtuar pacientët. Ajo është njeriu që duhet të vlerësojë çdo faktor përpara se pacienti të gjendet nën bisturi.

Shosha rrëfen në “Rudina” në Tv Klan një rast ku mundësia që pacientja të shpëtonte ishte vetëm 5%. Gjendja e saj ishte tepër e rëndë, por pacientja e vendosi kirurgen në pozitën kur ajo duhet ta kryente patjetër ndërhyrjen sepse kishte marrë parasysh çdo rrezik.

Lindita Shosha: Një rast i tillë më ka ndodhur me pacienten time nga Kosova e cila kishte bërë një operacion në Kosovë dhe nuk ishte hequr tumori. Më lutej që “ti do më operosh”. I thashë që ky operacion nuk bëhet sepse rreziku që ti të mbetesh në sallë është shumë i lartë. Pacientja ishte 42 vjeçe, nënë e dy fëmijëve dhe më thotë doktoreshë, “unë e di, jam orientuar në detaje për çdo gjë. Nëse është që unë të vdes, le të vdes në duart e tua”. Kjo ishte një gjë që mua më preku thellësisht shumë sepse një njeri që të thotë në rregull, e di që jam në një patologji në kufjitë maksimalë të vështirësisë që mund të mbetem në sallën e operacionit sepse duhet të jemi të sinqertë me njerëzit, ka risqe të cilat ta marrin pacientin dhe ne do bëjmë balancën, ka 5% shans të jetojë, do futemi për 5% ta shpëtojmë këtë njeri apo do ta lëmë 95% që ky njeri ta humbasë jetën?

Ajo e kishte mbledhur mendjen dhe gjithë familjarët e saj ishte krejt e pamundur që t’ia mbushnin mendjen që të mos e bënte operacionin kështu që unë isha nën një trysni dhe presion shumë të madh për ta bërë operacionin dhe u detyrova e bëra operacionin dhe ajo bëri hemorragji në sallën e operacionit dhe bëri një hemorragji abundante sepse masa tumorale ishte shumë e madhe.

Nuk i përshkruaj dot momentet të të them se çfarë ndien një kirurg në ato momente. Janë momente shumë të vështira ku kirurgu duhet të ruajë qetësinë sepse është një ekip i tërë që është pas tij dhe ai është kapiteni i anijes. Në qoftë se kapiteni e lë timonin, anija fundoset kështu që duhet në ato momente të ruash një qetësi absolute dhe sigurisht, ne ishim një grup kolegësh shumë të mirë dhe reanimatorë shumë të mirë. Me transfuzionet e shumta të gjakut që i dhamë, e rikthyem pacienten. Ajo shpëtoi.

Rudina Magjistari: E rikthyet në jetë? Uau!

Lindita Shosha: Ajo shpëtoi dhe dy javë pas operacionit vjen nga Prishtina. Nuk i harroj unë sytë e saj, asnjëherë, sa të kem jetë. Sytë e saj xixëllonin dhe më shikonte mua dhe kishte një të qeshur kështu “hë se dhe unë isha trime, që unë të besova ty” dhe u futa në sallë. I thashë ta dish ti që unë nuk fle dot natën sepse kisha dy javë që unë nuk arrija, truri im nuk arrinte dot të qetësohej dhe unë të arrija të flija.

Nga operacionet në sallë, te telajot në shtëpi/ Jeta e kirurges mes dy pasioneve: Peneli im është bisturia

Lindita Shosha ushtron prej 33 vjetësh profesionin e kirurges, një luftë e vazhdueshme, e përditshme, kurajoze me vdekjen për të shpëtuar jetën e pacientëve. Por pasi heq uniformën e kaltër, dorezat e bardha dhe shkon në shtëpi, kirurgia ‘braktis’ bisturinë për të marrë në dorë penelin, kavaletën dhe ulet përpara një telajo për ta lënë imagjinatën të vrapojë. Duart që paradite ishin të përgjakura ngjyrosen nga një mori bojërash që i japin formë një pikture.

Këtë pasion të veçantë që e ndan me “Rudina” në Tv Klan, Shosha e ka nisur 8 vite më parë. Çdo metodë, përzierje ngjyrash, teknikë e ka mësuar në mënyrë autodidakte dhe pikturat e saj janë shtuar ditë pas dite. Disa ndodhen tek miq e të afërm, të tjera në spitalin ku punon dhe një pjesë në shtëpinë e saj që i përngjan tashmë një galerie. Kirurgia shprehet se bisturia do të jetë gjithnjë peneli i saj, por arti është një arratisje nga ngarkesa e përditshme.

Lindita Shosha: Unë gjithmonë e them, vazhdoj ta them që unë jam një amatore në art. Unë jam një profesioniste në mjekësi, por asnjëherë nuk është vonë që njeriu hobet e tij, ëndrrat e tij t’i realizojë edhe në një moshë… kurrë s’do më kishte shkuar në mendje që 44 vjeç unë do merrja një penel, asnjëherë. Në duart e mia gjithmonë ka qenë bisturia dhe ai është peneli im, është bisturia.

Rudina Magjistari: A gjeni lidhje midis pikturës dhe kirurgjisë?

Lindita Shosha: Po, mendoj që lodhja dhe stresi shumë i madh që ne kemi ka aktivizuar mendoj, një hobi të veçantë. Gjen truri hapësira se si të relaksojë veten dhe mbase kjo ka qenë një gjë që më ka shtyrë drejt pikturës, lodhja dhe stresi shumë i madh duhet të shpërthenin diku dhe më mirë që më dha këtë pasion, pikturën sepse është shumë relaksuese, është shumë e paqtë.

Vitin e shkuar Lindita Shosha realizoi edhe ekspozitën e saj të parë./tvklan.al

