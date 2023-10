Rudina – Emisioni 21 Tetor 2023

21:03 21/10/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Edhe këtë të shtunë në programin tonë do të jemi në studio së bashku me miq për të folur dhe ndarë përjetime personale lidhur me një temë të caktuar. Këtë herë do të flasim për dashurinë, kujdesin për lulet, kopshtet, sa i kemi në shtëpi për të zbukurar oborret, ballkanet apo edhe mjediset e shtëpive tona.

Për të folur më gjatë rreth kësaj teme, por gjithashtu për të treguar edhe histori të të afërmëve të tyre të cilët janë kujdesur për lulet do të kemi në studio:

Nard Ndoka – politikan

Evgjeni Culli – këngëtare e muzikës popullore

Albana Nanaj – autoren e programit Check-In në Tv Klan

Ronaldo Salianji – gazetar

Elvira Prençe – specialiste e luleve në “Art Flower”

Dashuria për lulet/ Dikur kishim shqiponjat, po sot çfarë preferojnë shqiptarët?

Pasioni për lulet/ Shtëpitë e të ftuarve: Foto e ballkoneve dhe oborreve të lulëzuara

Nard Ndoka ia merr këngës, këndon “Luleborë”/ Pyetjet vënë në “siklet” të ftuarit

/tvklan.al