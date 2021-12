Rudina – Emisioni 22 Dhjetor 2021

18:55 22/12/2021

Blerina Braka prezanton këngën e fundit “Magnet”.

Do ta nisim programin sot me një këngëtare të muzikës së lehtë, e cila vetëm para pak javësh ka publikuar këngën e saj më të re, një projekt muzikor, i cili do të pasohej me një lajm të ri të mirë, me një pritje të ëmbël, e cila në fakt është e dyta për të, pasi tashmë është nënë e një djali 3 vjeç. Për të folur mbi shtatzaninë e saj të dytë, klipin e ri dhe të rejat më të fundit në jetën e saj, e kemi sot të ftuar Blerina Brakën.

3 ide nga Joni Peci: Si ti transformoni veshjet e garderobes suaj ne festive.

Rikthehemi në studio dhe do të flasim tani për kombinimet festive, se si mund të godasim në shenjë sa herë që duam të dalim sa më bukur nga shtëpia, veçanërisht në këto ditë festive.

Dhe me kë tjetër mund të flasim më mirë mbi këtë temë, se sa me stilistin Joni Peçi, i cili do të ndajë sot me ne disa sugjerime shumë interesante mbi kombinimet në këto ditë të ftohta në prag të festive.