Rudina – Emisioni 22 Korrik 2023

Shpërndaje







18:35 22/07/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Eda Bylykbashi, Ditmar Bicaj, Adela Muçollari, Alfred Marku, Margarita Kola

5 profesione të ndryshme, 5 histori suksesi dhe sfidash

Profesioni im/Objektet e veçanta në studio dhe historitë e të ftuarve

Marrëdhënia me kuzhinën/ Sa lidhje ka profesioni me ushqimin?

Fizikantja që u bë avokate: Sot i kam të dyja dashuritë brenda vetes

Margarita Kolën e njohim tashmë si avokate, por fillesat e profesionit të saj kanë qenë në një fushë krejt tjetër. Gjatë bisedës me “Rudina” në Tv Klan, ajo rrëfen se ka kryer një fakultet në degën e Fizikës si dhe ka fituar olimpiadën e kësaj shkence në rang kombëtar. Kalimi në fushën e ligjit ishte rrjedhojë e Fizikës e cila e dërgoi drejt rrugës tjetër që e dashuron.

Margarita Kola: Pasi studiova Fizikë, kam punuar disa vite me Fizikën dhe isha duke punuar në një projekt i cili kishte lidhje me Fizikën, por ishte një projekt ndërkombëtar dhe gjithë kontratat që duhet të bëja sepse isha drejtorja e programit, kishin lidhje me ligjin. Dhe fillova të kuptoja për ligjin por si ta kuptoja se kisha frikë të hidhja ato firmat se do mbaja përgjegjësi për firmat që hidhja dhe fillova të studioja ligj.

Unë punoja në një projekt ndërkombëtar, ata më mundësuan që unë të shkoja dhe të studioja ligj dhe aty jam dashuruar me ligjin sepse e pashë që Fizika e ndihmonte jashtëzakonisht ligjin në analizën ligjore që duhet të bëhej dhe aty kuptova se pse në Amerikë kush studion ligj, duhet patjetër, përpara se të studiojë ligj të bëjë një shkencë ekzakte që mund të jetë Biologji, Matematikë ose Fizikë sepse të ndihmon shumë në logjikën ligjore.

Tashmë nuk e mendoj më veten pa lidhur me ligjin sepse më shkon edhe në karakter. Unë jam njeri që dua ta marr fitoren një çikë me mund, të vrapoj dhe kur e arrij pastaj mund të derdh edhe dy pika lot. Por është ajo që faleminderit që e zgjodhja nga fizika, jam shumë e kënaqur dhe i kam të dyja dashuritë brenda vetes, edhe Fizikën, edhe ligjin.

Rrëfimi i Ditmar Bicajt: Vështirësitë që u kthyen në triumf

Prej vitesh në fushën e blertë, duke shkëlqyer në performancat e tij me ekipe të ndryshme, Ditmar Bicaj ka tashmë një karrierë të suksesshme futbollistike. Ndërsa ndalet në momentet kyçe të saj në programin “Rudina” në Tv Klan, futbollisti i Flamurtarit ndan edhe momentet e vështira e të lumtura të saj që shenjojnë edhe triumfe.

Ditmar Bicaj: Momenti i parë ka qenë kur më është ofruar një kontratë në Bullgari në moshën 19-vjeçare. Ka qenë një bast mevete sepse po flasim për vitin 2008 në atë kohë dhe liberalizimi i vizave nuk ishte, ishte shumë e vështirë të arrije të merrje një vizë, të shkoje në Bullgari. Kam ndenjur një muaj në provë pak a shumë, më është ofruar një provë dhe në fund fare kam fituar kontratën në një ekip të Superligës bullgare çka ishte do të thoja, një ndër gëzimet më të mëdha të karrierës time dhe ky ka qenë një moment shumë i vështirë sepse një muaj kam qenë nën një stres shumë të madh: stërvitje, shikime nga stafi, trajneri, tifozët, ankthi, si u paraqite, si nuk u paraqite.

Kurse momenti i dytë ka qenë para 3 vitesh kur theva kaviljen. Stopova 6 muaj dhe pak a shumë të gjithë thonin më mirë lëre fare futbollin se ç’e do e kështu, por që gjeta forcë, u riktheva dhe njëherë dhe e kalova.

“Nëse dal jashtë këtij burgu, ty do të të vras”, avokatja: Vrasësi më solli letër në derë…

Në ndarjen e momenteve të vështira gjatë karrierës, avokatja Margarita Kola rrëfen për herë të parë në “Rudina” në Tv Klan një çast kritik. Ndërsa ndiqte një rast të një vrasjeje makabre ku mbronte viktimën, vrasësi i cili vuan nga probleme të rënda të shëndetit mendor e kërcënon. Një javë më vonë, në derën e avokates mbërrin një letër që ajo e ruan ende, përmbajtja e së cilës ishte ngjethëse.

Margarita Kola: Unë kam një moment, kam disa momente të vështira por këtë do ta ndaj për herë të parë në këtë studio, ndoshta edhe familja ime që e dëgjon do të shqetësohet sepse nuk ua kam thënë asnjëherë. Para pak kohësh, një i dënuar me burgim të përjetshëm, unë mbroja viktimën e cila kishte vdekur në duart e tij dhe ishte copëtuar, ai kishte probleme të tipit mendor, më kërcënon në sallën e gjyqit dhe më thotë që “ti je e dënuar si mua me burgim të përjetshëm”.

Pas një jave të asaj, më mbërrin një letër nga një kushëri i tij ku ai shkruan dhe thotë që “nëse ndonjë ditë do dal jashtë këtij burgu, ty do të të vras”. Unë kam buzëqeshur, e kam marrë atë letrën, nuk ia kam treguar asnjëherë familjarëve të mi, kjo është hera e parë që po e ndaj me ju dhe këto janë momente të vështira të profesionit tonë.

Rudina Magjistari: Letrën ti e ruan?

Margarita Kola: Unë e ruaj letrën, por ai është një person me probleme të rënda të shëndetit mendor. Ka vrarë gruan e vet dhe kunatën e vet, i ka copëtuar dhe i ka futur në frigorifer. Është ngjarje makabër, unë e di nga psikologjia ligjore që këta janë të papërgjegjshëm, kështu që unë në këtë kuadër unë nuk e marr seriozisht, por janë momente të vështira.

Gjinekologia sjell modelin e organit femëror: Pacientët më thonë “ku e ke atë mitrën të të tregoj…”

Programi i së shtunës në “Rudina” në Tv Klan iu dedikua profesioneve ku të ftuarit përveçse rrëfyen karrierën, sollën edhe objektin simbol për ta. Gjinekologia Eda Bylykbashi nuk preferoi përparësen e bardhë, por modelin e organit riprodhues femëror, një mjet i domosdoshëm pune për të.

Eda Bylykbashi: Kjo është gjëja që unë e kap me dorë të paktën 20-30 herë në ditë dhe çdo gruaje i tregoj ku është problemi. Tani nuk do e tregoj këtu se ka shumë gjëra, është fushë më vete, pra ky është komplet trakti riprodhues dhe unë duke e mbajtur përballë vetes time dhe kam përballë pacientin, i them tani më ndiq me vëmendje dhe po afrohesh këtu ka shumë shkarravina me stilolaps sepse unë në çdo moment vendos stilolapsin dhe i them problemi yt është këtu dhe tak, vendoset thika, problemi yt është këtu dhe ndërkaq ky mulazhi i këtij organi riprodhues ka kaq vite që unë e kam në punën time dhe nuk e di, pas disa vitesh do bëhet e zezë fare kjo më duket nga pikat e stilolapsit se ngjyrën e ka ndryshuar.

Gjinekologia shton se për të është shumë e rëndësishme që pacienti të kuptojë ku ndodhet vërtet problemi i tij nëpërmjet demonstrimit të thjeshtë e madje kjo sjell edhe situata gazmore.

Eda Bylykbashi: I them unë hë çfarë problemi kishe radhën tjetër, ku i ke letrat ose hyj në sistem të shoh të dhënat. Thotë “doktoresha ku e ke atë mitrën të të them ku e kisha problemin” dhe merr stilolapsin e vë.

Rudina Magjistari: Mjek i vetes!

Eda Bylykbashi: Dhe shumë herë ndryshon pozicioni, nga ia tregoja unë, ma tregon mua.

/tvklan.al