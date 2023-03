Rudina – Emisioni 22 Mars 2023

20:08 22/03/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuar: Ferdinand Samrxhi, Edlira Dyrmishaj, Diola Dosti,Sezer Arslan, Prof. Dr. Fabio de Luca, Dr.Blerim Arapi. Lidhje Direkte: Kryegjyshi botëror i bektashianëve, Baba Mondi

Live nga Kryegjyshata Botërore e bektashinjve/ Urimi i Baba Mondit për besimtarët

Më 22 Mars shqiptarët kanë kremtuar ditën e Sulltan Novruzit. Festa 3000-vjeçare përkon me ekuinoksin pranveror dhe është dita e parë e vitit në kalendarin persian. Në një lidhje nga Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve me programin “Rudina” në Tv Klan, Baba Mondi uron besimtarët dhe shpjegon edhe rëndësinë e kësaj dite.

Baba Mondi: Sot siç dihet është lindja e Imam Aliut por është edhe ekuinoksi pranveror. Është ditë kur çdo gjë lulëzon. Është ditë që dita i merr natës, fillon pranvera. Pas një dimri të egër fillojnë lulëzojnë pemët, lulet, gjithçka. Gjithashtu në këtë ditë siç thashë ka lindur Imam Aliu i cili është zëvendësi i profetit Muhamed në gradën shpirtëore. Ka lindur në Qabe, në një vend të shenjtë. Ka luftuar për paqen, për demokracinë, për mirësinë mbarënjerëzore. Këtë e ka treguar dhe me vepra diturinë e tij të cilën e ka vënë në shërbim të njerëzve por edhe ai ka rënë dëshmor për këtë vlerë që ka pasur.

Baba Mondi shton se përgjatë ditës së sotme janë ndjekur rite dhe tradita nga besimtarët. Secili prej tyre ka marrë edhe një dhuratë simbolike për mbarësi në familje.

Baba Mondi: Dita e sotme fillon me faljen që në 5:30 të mëngjesit, çohemi, bëjmë faljet besimtarët bektashianë, ata që janë ata spiritualë. Pas asaj fillojnë pritjet e njerëzve ku njerëzit janë me rroba të reja siç është pranvera që fillon me çdo gjë të re, edhe njerëzit po kështu vishen, bëjnë ushqime që janë të rralla, që s’bëhen çdo ditë. Sot shërbehet qumësht dhe sherbet nga teqetë bektashiane kudo që janë nëpër botë.

Ne kemi bërë edhe një kuti të cilën ua kemi dhënë njerëzve për mbarësi në familjet e tyre. Kjo është qumështi, kjo është sherbeti. Qumështi tregon vazhdimësinë e jetës, kur kjo është lutje, sherbeti është mistik.

Rudina Magjistari: Dikush që e merr këtë dhuratë simbolike, çfarë bën me këtë, e ruan dhe për sa kohë mund të ruhet? Apo duhet ta përziejë me ushqimet e veta të përditshme?

Baba Mondi: Këtë do ta përdorë kur ka nevojë, kur ka stres, kur ka paqejfllëk. Pra kjo është si ndihmë për të, për t’iu dhënë energji, për fëmijët, për prindërit, për gjithçka.

Baba Mondi ndau edhe një mesazh të fundit për besimtarët.

Baba Mondi: Uroj të kenë dashuri, paqe, mirësi. Të merren me veten se duke u marrë me veten zoti merret me të tjerat.

