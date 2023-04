Rudina – Emisioni 22 Prill 2023

18:26 22/04/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen. #ditaboteroreelibrit #leximi #RezearXhaxhiu #SilvaHeijneman #SonilaStrakosha #TomiKallanxhi #DeaVieri

Librat audio- Ta dëgjosh librin, trendi i ri në botën e botimeve

Çfarë të lexojmë/ Librat që të ndryshojnë jetën

Nga zakonet e leximit tek shkrimtari i preferuar/ Rrëfehen të ftuarit

“Besoj te bukuria e mendjes”, Silva Heijneman: Takimi në verë me dy fëmijët, marr çantën plot me libra

Sipërmarrëse dhe opinioniste, Silva Heijneman ka folur sot në studion e “Rudina” në Tv Klan për pasionin e saj të madh për librat. Ajo thotë se leximin përpiqet gjithmonë t’ua kultivojë dhe dy fëmijëve të saj, duke rrëfyer se gjatë takimit në verë pasi të tre jetojnë në vende të ndryshme, merr me vete një çantë me libra.

Për Silvën, një njeri e bën të bukur mendja duke këshilluar që libri duhet të jetë i pandashëm nga jeta jonë.

Silva Heijneman: Mos iu ndani librit! Shpreh keqardhje vërtet, unë i përkas brezit të diplomimit të ’89-ës, por më kapi demokracia në moshë shumë të re. Do të them që kanë arritur vërtet rezultate cilësore në profesionet e tyre, megjithatë shoh që është shumë e thjeshtë për ta, interneti dhe në një farë mënyrë takimi…Se ne jetojmë në vende të ndryshme të tre. Takimi në verë është që mamaja dihet, ka një çantë me libra, që jam unë. Sepse unë kam një lumturi të veçantë sinqerisht që t’i shoh ata që të lexojnë libra.

-Pra ti merr libra dhe për ata?

Silva Heijneman: Absolutisht! Unë besoj që ka një diferencë cilësore të njerëzve që unë i konsideroj të bukur, sepse bukuria për mua është bukuria e mendjes. Pra, ti mund të kesh lindur inteligjent, të kesh genin, por ama nëqoftëse ti nuk e ke kultivuar me kulturë këtë gen, nuk je një njeri i bukur. Dhe ti nuk je një njeri i fortë, je një njeri i dobët sepse të lexuarit të bën që ti të njohësh veten. Është misioni ynë si qytetarë, por në radhë të parë për veten tonë. Që ne të njohim veten! Dhe sa më shumë informacion të kesh…Ti njeh veten dhe në kontekstin gjenetik sepse vetja jote është diçka gjenetike. Këtë e kanë studiues shumë të mëdhenj, siç është

-Shiko unë s’dua të paragjykoj ë, se me patjetër libri është ai që bën diferencën në jetë edhe pse unë besoj te libri se është diçka e shenjtë. Por, besoj që ka njerëz dinjitozë që edhe pse jeta nuk ua ka dhënë mundësinë për të pasur një marrëdhënie me librin, por ajo që është e padiskutueshme është që libri të ndryshon jetën. Libri të transformon si njeri, të bën më të mirë, më të ndjeshëm.

Silva Heijneman: Njohja e vetes bën që ti edhe të rrisësh veten.

Xhaxhiu i drejtohet kamerës: Do ju them sekretin tim personal për leximin

Rezear Xhaxhiu ka dhënë një këshillë sot nga studio e “Rudina” në Tv Klan për të gjithë ata që thonë se nuk gjejnë kohë për librin.

Xhaxhiu thotë se 30 minuta në ditë janë mëse të mjaftueshme, duke e kthyer leximin në diçka rutinore. Këtë të Shtunë, ai foli dhe për librin e fundit të shkrimtarit të njohur Odise Koti, të titulluar “Amerikani”. Sipas Xhaxhiut, në Shqipëri mungon orientimi drejt librave të mirë duke theksuar se nuk ka kritikë të specializuar apo emisione që e kanë në fokus.

Xhaxhiu i drejtohet kamerës: Do të jap një sekret të vogël për të gjithë ata që thonë ‘nuk kemi kohë të lexojmë se do lajmë, do shpëlajmë’. Do u jap sekretin tim personal, 30 minuta në ditë nga e Hëna në të Hënë. Besoj se i gjejnë…30 minuta më pak Facebook, 30 minuta mos shiko dy edicione lajmesh, 30 minuta shfrytëzo ato reklamat dhe lexo.

Në fund të javës llogarit që të lexosh 200 faqe, të lexosh siç lan dhëmbët. A i lajmë përditë, edhe leximin, vetëm 30 minuta. Kjo ishte këshilla për të gjithë ata që më ndjekin. Kam sjellë Odise Koten, unë jam lexues selektiv që do të thotë nuk para jam i dashuruar me letërsinë shqiptare sepse ka shumë ujëra. Duhet të dish të zgjedhësh, gjeta Odisenë. Libri i tij i fundit, një super roman me një fabul ekselente që po të kishim kinematografinë, do kishim bërë një film “Oscar”.

-Vërtet ë?

Rezear Xhaxhiu: Historia e një shqiptari që banonte në Amerikë, kthehet në Shqipëri në mes të viteve ’60 për të çuar porosinë e babait në fshat dhe i vënë prangat që në Rinas sepse e quajnë spiun dhe pastaj fillon kalvari. Është tronditës, nuk e zgjas më shumë! Duhet të jemi çik selektiv në raport me librin, por duhet të kemi dikush që të na orientojë. E di sa vështirë është sot për shqiptarin të orientohet drejt librit të mirë?! Bota e ka zgjidhur. Përmes kritikës së specializuar, përmes emisioneve që janë të fokusuar te libri. Këtu më thonë shpesh: Ore me gjithë këto, s’dimë çfarë të lexojmë. Duhet dikush të të marrë për dore dhe të të orientojë./tvklan.al