Rudina – Emisioni 22 Shkurt 2022

20:28 22/02/2022

‘Kerkojme pastruese! Jo me ngjyre’! Njoftimi racist per pune ne Elbasan.

Në këtë pjesë të parë në fakt do të sjellim një histori sa absurd, aq edhe reale në qyetin e Elbasanit. Një njoftim I pazakontë pune bëri xhiron e rrjeteve sociale. ‘Kërkojmë pastruese jo me ngjyrë’, njoftimi racist për punë që solli edhe njëherë në vemendje diskriminimin ndaj komunitetit rom dhe egjyptian, edhe pse jetojmë në vitin 2022. Por në fak, është një diskriminim racist apo social ndaj tyre? Për këtë dhe më shumë do të flasim me të ftuarit…

Rikthimi i Cubit te “Klanifornia-s”/ Aktorja zbulon arsyen e largimit nga ekrani.

Esmeralda Metkaj, ose siç e njohim të gjithë Cubi Metkaj, do të jetë e ftuara jonë për sot. Cubi u rikthye ne ekran pas nje mungese 3- vjeçare, një distancim qe u shoqerua me hije misteri pasi Cubi nuk shihej as në rrjetet sociale. Për tëeheqjen nga ekrani dhe rikthimin tek spektakli i humorit, Cubi vjen të na i rrëfejë sot!

A duhet ta mbajme WiFi ndezur naten.

WIFI është bërë një mik mjaft i mirë i secilit prej nesh pasi na jep mundësi të qëndrojmë më gjatë në internet pa u shqetësuar me gigat që ofrojnë ofertat e telefonit. Ka nga ata njerëz që edhe natën e lënë WIFI ndezur në mënyrë që të marrin njoftimet, por sa e këshillueshme është që ËIFI të lihet ndezur gjatë gjithë natës?