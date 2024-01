Rudina – Emisioni 23 Janar 2024

20:02 23/01/2024

Të ftuar: Borana Xhemali, Simona Karafili Demi, Anxhela Peza, Elona Mustafaraj, Eva Dibra

E eliminuara e parë e X Factor Albania, Borana Xhemali: Rrugëtimi im në muzikë sapo ka nisur

“E ndieja që do skualifikohesha”, Borana flet pas eliminimit nga X Factor Albania: Më lëndon përballja me Kejsin

Borana Xhemali është e skualifikuara e parë nga spektakli i talenteve X Factor Albania në Tv Klan. Ish-konkurrentja e skuadrës së Young Zerkës spikati me zërin e ëmbël dhe stilin e veçantë. Borana ndërpreu garën në natën e dytë live ku u përball me Kejsin.

Juria vendosi me 3 vota në favor të kësaj të fundit duke e dërguar Boranën në shtëpi. E ftuar në “Rudina” për të rrëfyer të gjithë emocionet e rrugëtimit, Borana thotë se nuk e ka përjetuar keq momentin e skualifikimit sepse e ndiente.

Rudina Magjistari: Më trego pak, si u ndjeve në atë moment dhe çfarë thoje me vete kur prisje të dëgjoje emrin që do të shpallte juria?

Borana: Unë kam një intuitë shumë të fortë. Unë e kam ndier. Nuk e di pse por e kam ndier që ajo nuk ishte…

Rudina Magjistari: Kur e ndieve?

Borana: Gjatë momentit që po bëhesha gati, për të dalë në skenë.

Rudina Magjistari: Atë natë, natën e dytë?

Borana: Po, atë natë. Unë e kam intuitën shumë të fortë si njeri dhe jo më kot jam një artiste në të gjitha fushat, kështu kam funksionuar gjithnjë, me intuitë. E kam ndier, mos të të gënjej. Diçka nuk po shkonte te unë atë natë para se të dilja në skenë, edhe kur dola në skenë, kisha emocione të papara. Faktikisht çdo artist kur ka emocione nuk del edhe aq mirë në skenë. Ka ca që i menaxhojnë më mirë, unë e kam pak më të vështirë këtë menaxhimin e emocioneve se i kam shumë të forta, nuk e di pse, por…ka qenë moment, nuk e di, që edhe më ka zgjuar. Kam thënë mbaroi tani, por unë do vazhdoj edhe do eci përpara pas kësaj. Unë Kejsin e kam shumë shoqe të mirë faktikisht dhe e përshëndes, është gocë fantastike, një nga gocat më të mira aty dhe më erdhi keq që duhej të përballeshim bashkë në ‘showdown’, kjo më shumë më lëndon se çdo gjë tjetër se duhej të përballesha me Kejsin. Çdokush tjetër mund të ishte, por jo Kejsi sepse e kam pasur shumë përzemër.

Pas skualifikimit, Borana u shpreh se X Factor Albania ishte “katapulta” e saj ndërsa në studio zbulon edhe fjalët e mentorit të saj, Young Zerka.

Borana: Ai më tha që ke për të shkëlqyer, je ndër personat që kanë për të shkëlqyer dhe unë ia besoj fjalën sepse është edhe artist vetë dhe e vlerësoj pafund për punën që ka bërë për ne dhe për mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë kësaj kohe dhe Egzonën gjithashtu për ndihmën që na ka dhënë dhe për të gjitha leksionet që na ka dhënë gjatë kohës që kemi qenë aty./tvklan.al

“Autoritar në skenë e me këmbë në tokë”, Borana zbulon fituesin e saj të X Factor Albania

Përfundimi i garës së X Factor Albania erdhi në natën e dytë për Borana Xhemalin. Megjithëse votat e jurisë dhe publikut nuk i dhanë mundësinë të vijonte më tej, ish-konkurrentja thotë se fakti që ajo arriti deri në këtë pikë bën atë dhe gjithë të tjerët fitues.

Por në emisionin “Rudina” në Tv Klan Borana zbulon edhe një emër nga konkurrentët e tjerë që e sheh si fituesin e mundshëm të spektaklit të talenteve.

Borana: Nëse do më pyesësh kë do vendosje ti fitues po të ishe…

Rudina Magjistari: Po pra, kë gjykon ti se do ishte…

Borana: Unë do thoja Alis dhe e kam mbështetur gjithmonë këtë ide dhe nuk e ndërroj mendjen time.

Rudina Magjistari: Do të presim ta shohim tani edhe më me vëmendje. Me cilin mentor është?

Borana: Me Arilenën.

Rudina Magjistari: Do ta shohim tani më me vëmendjen meqë ti e paske piketuar si fitues.

Borana: Shoh disa aspekte te ai, është ai autoriteti që ka në skenë, është fakti që është njeri me këmbë në tokë dhe unë e shoh edhe artistin më shumë si njeri, nuk shoh vetëm si artist, ka një zë fantastik, diapazon shumë të gjerë, mund të arrijë nota të larta e të ulëta./tvklan.al

