Rudina – Emisioni 23 Mars 2022

19:24 23/03/2022

Dikur tenor dramatik, Arjan Çurri: Filozofia e jetes sime.

Biseda në programin “Rudina” në Tv Klan na njohu edhe me Arjan Curin kuzhinier, përveçse këngëtar. Ushqimi, siç shpjegon ai është i lidhur me filozofinë dhe kjo e fundit gjendet edhe në gjërat më të thjeshta. Si një filozof, ai përqafon mendimin se mishi apo çdo gjë tjetër duhet konsumuar ndërgjegjshëm, pa e dëmtuar natyrën, por po ashtu duhet të ndodhë edhe me gatimin e tij. Për këtë të fundit, ai na tregon një sekret filozofik kuzhine.

Arjan Curi: Duhet t’i kthehemi ushqimit të ngadaltë. Kjo kultura e ushqimit të shpejtë dhe hot-dogëve është shkatërrimtare. Gjyshet tona po t’i mbani mend ju, e piqnin mishin me orë të tëra. Tre orë, aktor, pesë, në furra me zjarr të ngadaltë, me thëngjill, me prushin e zjarrit. Ne tani nuk i kemi ato kushte, ja po e themi një sekret filozofik. Mishi duhet pjekur me ngadalë, jo dhunshëm. Temperatura në furrë duhet të jetë 80-100 gradë. Duket shumë pak, duket sikur s’bëhet asnjëherë, por për 4 orë, provojeni se unë e bëj. Unë e bëj në shtëpinë time dhe mund ta vini në 8 ose 9 kur jeni në shtëpi dhe kur vjen në drekë ai është i bërë, aq sa kur prek kockën, mishi bie. Mund ta lësh sa të duash dhe nuk digjet.

Rudina Magjistari: Interesante. Mund ta lësh dhe të ikësh?

Arjan Curi: Po, po ikën. Thjesht mbulojeni me diçka, mundësisht jo alumin se lëshon jone të dëmshme, shoh amvisat që për lehtësi e përdorin. Përdorni enë balte, mbulojeni me kapak, lëreni për 4-6 orë dhe kur të ktheheni, ai është gati, jo i djegur dhe i ngrohtë./tvklan.al

