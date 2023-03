Rudina – Emisioni 23 Mars 2023

19:20 23/03/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Cindy Marina, Aurora Lushej Koka, Jurgen Kaçani

Në intervistën e saj në “Rudina” në Tv Klan, Cindy Marina është ndalur në një nga momentet më të bukura gjatë kohës që konkurronte në spektaklin “Dance Albania”. Në njërën prej netëve të vallëzimit, partneri i saj Genar Topalli iu bashkua në pistë për ta shoqëruar duke shënuar kështu daljen e tyre të parë publike si çift.

Cindy e komenton si një prej momenteve më të bukura të cilin e bëjnë special dy karakteristika të partnerit të saj. Modelja dhe prezantuesja ndau edhe detaje nga njohja e tyre e deri në momentin që vendosën të ishin bashkë.

Cindy Marina: Ishte moment shumë i bukur realisht. Ai përveç faktit që nuk del në ekran, edhe nuk kërcen shumë kështu që ishte shumë bukur si moment dhe ai e shijoi shumë, kështu që ishte bukur.

Rudina Magjistari: A mund ta dimë si jeni njohur? Sa kohë u bëtë bashkë dhe si ka qenë njohja juaj?

Cindy Marina: Jemi njohur pak rastësisht mund të them, në plazh. Kemi luajtur volejboll bashkë gjatë verës.

Rudina Magjistari: Ishit me shoqëri, ti me shoqet e tua, ai me miqtë e vet?

Cindy Marina: Po. Thjesht rrinim bashkë çdo ditë, luanim volejboll dhe avash-avash u lidhëm.

Rudina Magjistari: Nisi simpatia. Kush ishte shenja e parë që të dha ai që kishte një pëlqim më shumë ndaj teje, më shumë se sa miqësi që mund të niste diçka më tepër?

Cindy Marina: Nuk mund të them që kishte një shenjë, por thjesht kuptohet, mendoj që njerëzit thjesht e kuptojnë kur dikush ka një pëlqim ose diçka përtej shoqërisë. Thjesht e kuptova, mendoj edhe ai e kuptoi edhe kështu na nisi historia.

Rudina Magjistari: Cila ka qenë dalja juaj e parë romantike, ku keni vajtur?

Cindy Marina: Shpeshherë kemi shkuar në plazh në fillim sepse ishte edhe gjatë verës. Nuk e di, nuk mund të them që kemi një sepse kur dalim bashkë është një kohë shumë e bukur që kalojmë. Unë e shijoj kur shkojmë në plazh sepse aty jemi takuar, jemi njohur për herë të parë. Përveç kësaj, unë dhe ai e shijojmë shumë plazhin dhe qetësinë.

Cindy Marina ishte një nga emrat shqiptarë të ftuar në disa prej sfilatave të markave të njohura gjatë Javës së Modës në Milano. Diesel, Philipp Plein ishin disa prej shtëpive të modës ku modelja pati mundësinë të shihte koleksionet e reja në pasarelë.

Në “Rudina” në Tv Klan, Cindy tregon se në sfilatën e Diesel, ku ajo është edhe ambasadore e markës në Shqipëri, ndodhej një prej emrave më të njohur të industrisë së modës. Modelja ka mundur të takojë Anna Wintour, kryeredaktoren e revistës “Vogue”, e cila është një nga emrat më të respektuar të kësaj industrie, e komentuar shpesh si “gruaja e hekurt”.

Cindy Marina: Sfilata ishte shumë e bukur, shumë e veçantë siç e patë nga Diesel. Kishte shumë njerëz të ftuar nga bota e modës, njëra ishte Anna Wintour.

Rudina Magjistari: Ishte aty? Pate mundësi ta takoje?

Cindy Marina: Isha shumë afër. U përshëndeta, i thashë përshëndetje, si jeni, unë jam Cindy Marina.

Rudina Magjistari: Po ajo si reagoi se thonë që nuk buzëqesh fare, është e ngurtë…

Cindy Marina: Është pak e ftohtë të them të drejtën dhe unë e kisha me dy mendje që a t’i shkoj t’i flas sepse e dija që është shumë serioze dhe nuk guxon ta pyesësh për foto, por thjesht e përshëndeta, ishte shumë miqësore. Më tha” përshëndetje, gëzohem” dhe kaq, ishte një shkëmbim shumë i shpejtë, por i lezetshëm.

Gjatë intervistës së saj në “Rudina” në Tv Klan, Cindy Marina u ndal në marrëdhënien që ka me partnerin, Genar Topallin. Modelja tregoi për komunikimin midis tyre dhe aprovimin në vendime. Cindy u shpreh se Genari është një mbështetës shumë i madh i saj dhe gjithnjë e shtyn drejt gjërave të reja. I vetmi rast kur çifti ka ‘probleme’ mes tyre janë veshjet apo postimet, ku shpesh djemtë kanë një përgjigje ‘klasike’.

Cindy Marina: Unë gjithmonë e pyes për çdo lloj vendimi të madh, por edhe për gjëra të vogla, për shembull për veshje dhe ai më thotë “unë s’marr vesh, nuk e di pse më pyet”. Por më pëlqen të marr një fjalë ose mendim sepse e vlerësoj shumë mendimin e atij dhe patjetër vendimet e mëdha i diskutojmë bashkë dhe opinioni dhe këshillat që më jep ai janë shumë të rëndësishme për mua, kështu që s’kam pasur ndonjëherë, ai është shumë mbështetës, është i pari që thotë provoje dhe gjithmonë e kam mbrapa si mbështetës kështu që jam shumë me fat dhe e falenderoj shumë.

Dita Botërore e Poezisë/ Yjet e skenës interpretojnë poezitë e njohura

Fëmijët, ekranet dhe gjuhët e huaja/ Këshillat e logopedes

“Ndanim të mirat e të këqijat”, Jurgen Kaçani sjell këngën dedikuar njeriut të dashur që nuk jeton më

Jurgen Kaçani ka sjellë një këngë të re, “Trëndelinë e shkëmbit”. Këngëtari i njohur i muzikës popullore ndan në “Rudina” në Tv Klan historinë pas kësaj kënge, e cila në fakt është një dedikim. Një person shumë i dashur për të, i cili ka ndërruar jetë pak kohë më parë ishte admirues i kësaj kënge dhe e këndonte gjithnjë, ndaj për Jurgenin është një amanet që ka mundur të realizojë.

Jurgen Kaçani: Kjo këngë nuk është se ka qenë në planet e mia për t’u sjellë si material. Ka qenë një person të cilin unë e kam patur shumë pranë zemrës, i cili nuk jeton më për shkak të një sëmundjeje dhe ai e këndonte gjithmonë, qëkur unë kam qenë i vogël dhe flas i vogël, 5-7 vjeç këtu dhe 17 vite përpara dhe kishte gjithmonë “ma bëj këtë këngë”.

Rudina Magjistari: Ky është njeri i afërt i yti?

Jurgen Kaçani: Ky është burri i gocës së tezes.

Rudina Magjistari: Ah, kjo është lidhja që kishit?

Jurgen Kaçani: Përtej kësaj lidhjeje, do thoja që ne kemi qenë më shumë si shokë, siç thashë njeri i zemrës që ndanim të mirat dhe të këqijat, hallet së bashku dhe këtë këngë ai e këndonte gjithmonë, në çdo sebep tonin familjar, biles kemi video kur unë kam qenë i vogël dhe ai e këndonte labçe. Shumë pak përpara se ai të zinte spitalin, më thotë “çfarë do bëjmë, do ta bëjmë këngën bashkë”, sikur më la një amanet, sikur e dinte dhe i them do ta bëjmë, në Shtator-Tetor do merrem.

“Do më bësh pjesë të klipit” tha, patjetër unë. Nuk mbajti as 3-4 ditë, fatkeqësisht ai zuri spitalin dhe sëmundja i mori dhe jetën dhe ngeli si një amanet për mua dhe në momentin e parë pasi u liruam nga aktivitetet e verës fillova të realizoj në studion time këngën dhe e solla. Në pjesën e fundit të këngës është edhe zëri i tij që këndon, e marrë nga një video./tvklan.al