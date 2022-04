Rudina – Emisioni 23 Prill 2022

Shpërndaje







20:08 23/04/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen. SUBSCRIBE to “RTV KLAN” on YouTube for more videos!

Rudina – Eutanazia “vdekje” apo “shpëtim”? Pro dhe kundër





Rudina – Ramona Tullumani mes operas dhe mëmësisë, surpriza emocionuese e djalit

Rudina – Libri i javës: “Shtatë bashkëshortet e Evelin Hygosë”