RUDINA – EMISIONI 24 JANAR 2019!

Të ftuar:

Brixhida Kokëdhima – Sipermarrese

Elegante, me një stil të veçantë që bie në sy, ajo është një grua që ia ka dalë mbanë, si në aspektin profesional, por edhe në atë personal.

Brixhida Kokëdhima, me një veprimtari mbi 25-vjeçare në fushën e biznesit, ka treguar që është një grua e fortë dhe një profesioniste e vërtetë. Por përveçse një sipërmarrëse e zonja, ajo ka treguar se bashkë me bashkëshortin e saj, Koço Kokëdhima janë prindër të suksesshëm të tre vajzave.

E ftuar sot në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, Brixhida Kokëdhima rrëfeu se të jeshë biznesmene dhe nënë e tre vajzave nuk është aspak e lehtë. Ajo po ashtu zbuloi se bashkëshorti i saj donte një djalë, ndaj edhe planifikuan një fëmijë të tretë.

“Të jeshë mama e tre vajzave është shumë bukur dhe shumë vështirë. Vajzat janë të ëmbla. Nëse je një grua e zakonshme, 2 apo edhe 3 fëmijë mund t’i ndjekësh normalisht, por nëse je një grua biznesi është një lodhje e jashtëzakonshme, sepse më duhet ta ndaj kohën mes bashkëshortit, fëmijëve dhe punës. Për mua ka qenë ngarkesë shumë e madhe, por fëmija i tretë u bë me idenë që do të ishte djalë, sepse bashkëshorti im donte një djalë dhe prindërit e tij po ashtu. Unë nuk e kisha këtë ndjenjë, jam shumë e lumtur me vajzat. Era është fëmijë shumë i dashur. Diferenca me 2 fëmijë dhe me 3 fëmijë është shumë e madhe. Nuk është njëlloj. Është ngarkesë shumë e madhe. Era ka zgjedhur artin, mbaroi Juridikun, por nuk donte të vazhdonte Masterin. Ajo kishte një thirrje të fortë për të bërë kinematografi dhe shkruan publicistikë të shkëlqyer. Ne duam që të jetë e lumtur dhe të bëjë atë që ka dëshirë të bëjë. Unë jam shumë e lumtur me vajzat, sepse na duan shumë dhe na japin shumë kënaqësi. Besa me këngët e saj gëzon të gjithë shqiptarët, por edhe ne na qëndron shumë pranë. Ndërsa Bora bën një kujdes të veçantë për look-un tonë. Vajzat i kam trajtuar si shoqe, kam qenë mendjehapur dhe i kam gëzuar çastet me to. Këshilla ime për to ka qenë që të jenë të ndjeshme dhe të bëjnë diçka që e bëjnë mirë”, tha Kokëdhima.



