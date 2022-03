Rudina – Emisioni 24 Mars 2022

19:35 24/03/2022

Vikena Kamenica ne daljen e pare publike me vajzen, Krista.

Do ta nisim programin sot me një material dedikuar “simbolit” të gruas kurajoze dhe frymëzuese në politikën botërërore, Madeleine Albright. Gruaja e parë sekretare e shtetit të SHBA-së dhe mike e madhe e shqiptarëve, u nda dje nga jeta në moshën 84 vjeçare, pas një beteje me kancerin. Po kush ishte Madeleine Albright, kampionia e palodhur e demokracisë dhe të drejtave të njeriut i ndjekim në materialin që kemi përgatitur!

Do të vijojmë më programin tonë. Sot të ftuar kemi një artiste të njohur, e cila këndon në zhanre të ndryshëm muzikore, nga muzika klasike e deri tek ajo jazz. Interpretuese e shkëlqyer në çdo shfaqje apo skenë, sot ajo nuk vjen vetëm. Për herë të parë në studion tonë së bashku me vajzën e saj, do të na zbulojë anën e saj që nuk e shohim në skenë, atë të mëmësisë. Mirëpresim në studio Vikena Kamenica dhe Krista Tauzi!

“Te zhysesh fytyren ne akull”/ Terapia e bukurise se Bella Hadid.

Në këtë pjesë të dytë do të flasim për bukurinë e fytyrës dhe truket se si ta mbajmë atë gjithmonë të freskët dhe rinore. Vetëm pak ditë më parë modelja e famshme, Bella Hadid postoi në Instagramin e saj një metodë interesante të cilën ajo përdorte për të mbajtur një lëkurë të tonifikuar dhe të tërhequr. Metoda ishte “zhytja e fytyrës në një tas me akull”. Por sa efektive është kjo? A na ndihmon vërtetë në tonifikimin e lëkurës? Do e diskutojmë sot në studio me të ftuarën e sotme.

E pabesueshme/ Sfungjeri bimor, i riu nga Berati qe po e rrit ne toke.

Në këtë pjesë të tretë do të flasim për një produkt të cilin të gjithë e përdorim, por pak dimë mënyrën se si ai prodhohet. Bëhet fjalë për sfungjerin bimor që në përditshmërinë tonë gjen vend kudo. Mund ta përdorim në larjen e trupir, por dhe të fytyrës. Edhe ne vendin tonë, ky sfungjer prodhohet nga bima Luffa dhe kultivohet në qytetin e Beratit. Për të diskutuar rreth mënyës se ai mbillet kjo bimë dhe procesit që ajo kalon deri në produktin përfundimar, do të na i tregojë Rakip Belishaku.