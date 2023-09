Rudina – Emisioni 26 Shtator 2023

Shpërndaje







21:23 26/09/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Adelina Tahiri, Agron Domi

Rrëfehet Adelina Tahiri: Fitorja në Dance Albania, martesa dhe mëmësia

I ka ngjarë kaq shumë, mamaja e Adelina Tahirit surprizon “princeshën” e saj

Gjenet e bukurisë nuk janë e vetmja gjë që Adelina Tahiri ka trashëguar nga mamaja e saj. në një intervistë për “Rudina” në Tv Klan ajo thotë se e ëma e ka mësuar të jetë një amvisë shumë e mirë shtëpie. Nga ana tjetër, Adelina dëshiron shumë që të zbulojë një sekret nga nëna e saj.

Adelina Tahiri: Nga mamaja, unë jam një shtëpiake shumë e mirë. Njerëzit nuk e besojnë, unë jam e fiksuar shumë me pastrimin, por pafund shumë. Unë kam dy ndihmëse në shtëpi dhe unë punoj barabar me to. Pastroj këpucët.

Rudina Magjistari: Që i ke dhe ato pikë të dobët mesa di unë?

Adelina Tahiri: Po, po i pastroj të gjitha, pastroj çantat, çdo gjë. Jam e fiksuar. Nuk është gjë e mirë se si e bëj, por nuk e kontrolloj dot dhe gatuaj gjithashtu shumë mirë, ashtu jam rritur nga mami. Do doja shumë, mami është shumë e afërt me mua dhe me motrën, unë nuk kam sekrete, kurrë s’kam pasur dhe do doja shumë ta kisha këtë gjë te vetja se e ndihmon shumë fëmijën kur ti je i afërt dhe fëmija nuk ka frikë dhe ta thotë çdo gjë ty dhe kërkon mendim nga ty. Do kisha dëshirë shumë të madhe ta kisha edhe unë këtë gjë, por duhet ta pyes për sekretin se si është ajo.

Pas videomesazhit të motrës, Dianës, ka ardhur momenti që Adelina të surprizohet sërish dhe këtë herë, dërguesja është mamaja e saj

“Adelina, princesha e mamit! Ti e di që të dua shumë. Çdo fjalë për ty është e pakët. Të kam pëkrrahur tërë jetën dhe do të të përkrah. Të dua shumë, më mungon dhe kthehu shpejt në shtëpi”.

Adelina Tahiri: Mami është pika ime e dobët. Unë çdo gjë që kam në jetë, falë karrierës, jetës, çdo gjë ia dedikoj asaj dhe babit dhe i dua shumë. Sidomos mamin.

“E kam si vajzën time”, Adelina Tahiri emocionohet nga mesazhi i motrës së vogël: Dua të jem ti

Adelina Tahiri e ka prezantuar disa herë për publikun motrën e saj të vogël, Dianën. Në intervistën për “Rudina” në Tv Klan ajo ndalet më gjatë te marrëdhënia mes tyre, e cila pavarësisht diferencës prej 14 vitesh në moshë, nuk ndikon te afrimiteti. Adelina thotë se Diana është shoqja e saj e ngushtë.

Adelina Tahiri: Jemi tërë kohën bashkë, ajo jeton në shtëpinë time dhe është tërë kohës me mua. Jemi shumë të lidhura bashkë, shumë, pafund. Unë e kam rritur atë dhe e shoh si vajzën time ndoshta, për momentin e kam edhe shoqe.

Për t’ia kthyer dashurinë mbrapsht, Diana ka dërguar një videomesazh surprizë për motrën e saj të madhe.

“Përshëndetje Adelina, motra më e mirë në botë! Ti e di sa shumë të dua kështu që çfarëdo të them për ty është shumë pak. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua. Të adhuroj, thjesht të adhuroj. Dua të jem ti. Të dua shumë, ti e di sa të dua”.

“Ajo është pika ime e dobët. Unë nuk kam vajzë dhe atë e kam si vajzën time dhe e dua shumë. Diana, të dua”, shprehet Adelina e emocionuar pas përfundimit të videos.

“Cindy ishte rivale e mirë, por e meritova”, eksperienca e Adelina Tahirit në “Dance Albania”

Adelina Tahiri u shpall fituese e spektaklit të vallëzimit “Dance Albania” në Tv Klan. Përgjatë netëve të spektaklit, ajo ka shprehur shpesh pasionin e saj për kërcimin dhe e rikonfirmon sërish në intervistën për “Rudina”. Adelina e cilëson “Dance Albania” si një ndër eksperiencat më të bukura në jetë dhe ka edhe një vlerësim për rivalen e saj në natën finale, Cindy Marinën.

Adelina Tahiri: Kam kaluar pafund eksperienca në jetën time, por Dance Albania ka qenë për mua një ndër eksperiencat më të mira në jetë që kam kaluar dhe më vjen shumë keq që kaloi aq shpejt dhe nuk mundem t’i bëj dot reprizë se e kisha bërë çdo vit të njëjtën.

Rudina Magjistari: Kur të vjen keq ty, imagjino ç duhet të thonë ata që nuk kanë fituar.

Adelina Tahiri: Edhe sikur mos të kisha fituar, e them shumë sinqerisht ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, jam shumë e kënaqur nga produksioni, nga televizioni, nga Vera, nga Alketa, nga juria. Unë jam një tip që pranoj kritikë, pranoj edhe të jetë dikush më mirë se unë, por nuk pranoj hile. Besoj që Cindy ishte shumë e mirë dhe ishte një rivale e mirë për mua, por besoj se e meritova

“E kam përjetuar rëndë”, Adelina Tahiri rendit sendet me vlerë që iu vodhën në shtëpi

Një nga lajmet e bujshme të verës ishte grabitja e shtëpisë së Adelina Tahirit. Këngëtares i vodhën disa sende me vlerë në shtëpinë e saj në Shkup teksa ajo ndodhej për pushime në Greqi me familjen. Adelina rrëfen ngjarjen dhe përjetimin në një bisedë me “Rudina” në Tv Klan.

Adelina Tahiri: Ishte bërë një vjedhje, një vjedhje shumë e madhe që nuk e di a është normale kjo, por janë gjëra që ndodhin. Unë e përjetova shumë rëndë.

Rudina Magjistari: Pate humbje?

Adelina Tahiri: Sigurisht që po sepse unë jetoj në një kompleks ku mendova që kam siguri shumë të madhe, po ja që gjërat ndodhin. Ka psur gjëra që… gjërat me vlerë janë gjëra që blihen, pak rëndësi, rëndësi ka shëndeti, por ka gjëra që kanë qenë kujtime të miat që unë dhe po t’i blej nuk e kanë vlerën e njëjtë. Kështu që kam pasur disa gjëra që kam qenë e lidhur emocionalisht me ato gjëra, jo që ka të bëjë aq shumë me vlerën, por janë gjëra që ndodhin.

Këngëtarja shton se denoncimi është kryer dhe pritet që organet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre. Ajo gjithashtu përshkruan disa prej sendeve që janë marrë në shtëpi.

Adelina Tahiri: Nuk e përjetova mirë. Sinqerisht kam qenë shumë keq për të vetmen arsye se më kanë marrë gjëra që kanë të bëjnë me jetën time. Ka gjëra që kam pasur nga gjyshja ime, ka gjëra që familja imei ka blerë Jonit kur ka qenë bebe dhe janë kujtime që nuk i kthej dot. Unë mund t’i blej 30 herë, por janë gjëra që nuk i kthej dot.

Adelina kujton edhe se si e ka marrë lajmin e grabitjes.

Adelina Tahiri: Unë isha në Greqi, ndihmësja që kam në shtëpi, më mori në telefon në orën 8 të mëngjeesit tha “Adelina, kanë hyrë në shtëpi”. Kam edhe kamera e të gjitha por nuk është se i ka trembur gjë, e kanë bërë punën e tyre./tvklan.al

Nis Edicioni i 21-të i Tirana International Film Festival/ Agron Domi zbulon surprizat

Love Island Albania/ Videot më virale në rrjete sociale