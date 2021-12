Rudina – Emisioni 27 Dhjetor 2021

19:52 27/12/2021

Maya per here te pare me djalin 3-vjeçar, Jonas.

Jemi në ditët e fundit të vitit dhe nuk mund ta mbyllnim pa pasur një nga këngëtaret më të dashura për ju, një mikeshë e programit tonë…

Me 6 albume muzikore të publikuara dhe e njohur për dhjetra hite të saj, ajo këtë herë nuk do të vijë vetëm si këngëtare, por si nënë e një djali tashmë 3-vjeçar. Do të kemi një program special sot me Maya Aliçkaj dhe djalin e saj Jonas, të cilit ajo madje I ka dedikur edhe një këngë, “Lis me dega o biro” përpara disa muajsh( 15 gusht publikuar)

Bakllava apo kadaif? Cila eshte embelsira e preferuar e shqiptareve.

Në pjesën e tretë të emisionit do të ndalemi tek ëmbëlsirat, mbret dhe mbreteresha e ketyre festave, pikërisht bakllavaja dhe kadaifi. Janë dy nga ëmbëlsdirat tradicionale që serviren më shumë në këtë periudhë të vitit.