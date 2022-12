Rudina – Emisioni 27 Dhjetor 2022

19:53 27/12/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

I ftuar: Erion Veliaj

Erion Veliaj: Festat, surprizat e natës së ndërrimit të viteve në Tiranë

31 pyetje për Erion Veliajn që zbulojnë jetën e tij personale

Festat në shtëpinë e Erion Veliajt bashkë me Ajolën dhe Kajanin

“Një motër e kemi në plan”, Erion Veliaj zbulon dhuratën speciale që dëshiron t’i bëjë Kajanit

I ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka ndarë me publikun se si kaloi ky vit. Ai ka treguar për aktivitetet e shumta të zhvilluara në Tiranë si edhe për aktivitetet që do zhvillohen për të pritur ardhjen e 2023. Gjithashtu ai ka ndarë edhe detaje se si do e festojë ai me familjen ndërrimin e viteve.

Mes të tjerave Erion Veliaj ka zbuluar edhe dhuratën që do i bëj vogëlushit të tij Kajan, duke rrëfyer se do të jetë një lloj loje formuese, të cilat i pëlqejnë të dy, por gjithashtu shpreson se do i bëjë në këtë vit edhe një dhuratë tjetër edhe më speciale… “Ndoshta një motër, shpresojmë”, thotë Veliaj duke zbuluar kështu dëshirën e tij për të pasur një vajzë.

Rudina Magjistari: Si po e pret Kajani fundin e vitit dhe çfarë dhurate i ke bërë? E ke menduar, ia ke bërë, apo pret ende?

Erion Veliaj: Akoma s’ia kam bërë, e vetmja gjë që kemi marrë porosi nga mami Ajola , është “të lutem jo më topa në shtëpi se kemi thyer gjithçka”. Atij i vjen dhe shumë natyrshëm futbolli. Duam që këtë vit nga pranvera ta fusim në futboll. Ai ka shumë talent por Ajola tha të lutem jo më topa, nuk kemi më vend për topa se kemi thyer gjithçka. Kështu që këto lojrat formuese i kemi shumë qejf të dy babë e bir, këto si ‘puzzle’, kështu që mendoj se diçka e tillë do jetë. Shpresoj që nuk po e shikon këtë dhe nuk e nxorra dhuratën.

Rudina Magjistari: Ndërkohë si do e kaloni natën e ndërrimit të viteve?

Erion Veliaj: Ne gjithmonë e kalojmë në shesh se bëjmë numërimin mbrapsh të fishekzjareve. Kështu që ka vjet që jemi në shesh, se unë besoj se kur je i pari i qytetit duhet të jesh me qytëetin dhe ta fillosh mbarë me qytetin. Kështu që nuk është se bëjmë shumë pushim se në datë 31 jemi aty ëpr fishekzjarret kurse në datë 1 lind bebi i parë dhe bashkia ka një traditë shumë të bukur që çdo fëmije të porsalindur i jep shportën e bebes, duke qenë se qeveria jep çekun ‘cash’, bashkia jep shportqën ku ka panolinat, biberonin, kremin e bebes.

Rudina Magjistari: Unë uroj që do i bëni ndoshta edhe një dhurat më speciale gjatë 2023 Kajanit, se vazhdon të mbetet në planet tuaja.

Erion Veliaj: Ndoshta një motër, shpresojmë është në plan.

“Ju tani jeni burra”, Veliaj kujton bisedën me nënën pas humbjes së babait: Sikur u rrita 20 vjet

Përveç përgjigjeve me humor në rubrikën e “31 pyetjeve” të “Rudina” në Tv Klan, kryetari i bashkisë Erion Veliaj ndau edhe përjetime personale. Veliaj kujtoi një moment domethënës të viteve më parë, një bisedë me nënën pas ndarjes nga jeta të babait, prej së cilës iu duk se u rrit shumë herë më shumë se mosha e tij. Më tej, kryebashkiaku tregoi edhe për një nga perspektivat e së ardhmes.

Rudina Magjistari: Kujtimi më i bukur që ke me nënën tënde?

Erion Veliaj: Kujtimi më i bukur që kam me nënën time… më i bukur dhe më i trishtë, ka qenë biseda që ajo bëri me mua dhe tim vëlla pasi ne kishim humbur babain. Ishim shumë të vegjël dhe më kujtohet kur na tha, “ju tani jeni burra se keni vetëm mamin, por ne do ecim përpara, nuk e dimë çfarë do ketë jeta, por ne jemi vetëm ne të tre”. Ka qenë dhe i trishtë, por edhe shumë i bukur se aty sikur u rrita 20 vjet vetëm nga ajo bisedë që tani jemi ne të tre dhe duhet të ecim si skuadër.

Rudina Magjistari: Ku e sheh veten tënde pas 10 vitesh?

Erion Veliaj: Pas 10 vitesh e shoh veten si pedagog në universitet, ndoshta duke dhënë Shkenca Politike.

Rudina Magjistari: Është shpejt për pedagog.

Erion Veliaj: Unë besoj që njerëzit që kanë pasur përvoja duhet t’i ndajnë me të tjereët dhe një nga gjërat që shijoj më shumë është kur më thonë të bëj një bisedë me studentët. Këtë vit që kemi qenë viti i rinisë, kemi pasur aq shumë shanse të tilla sa një ditë e mendova po mirë çfarë ka një pedagog më shumë se unë që të bëjë muhabet me të rinjtë e të ndajë eksperiencat, kështu që e shoh që një ditë mund ta bëj atë.

Erion Veliaj për takimin me Papa Françeskun: Jemi të dy Shigjetarë të mbarë, më tha se jemi shumë modestë

Kryebashkiaku Erion Veliaj ishte i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të treguar se si kaloi ky vit i ngjeshur për sa i takon aktiviteteve e po ashtu kandarë me publikun një nga momentet më të veçanta për të, vizitën e tij në Vatikan dhe takimin me Papa Françekun. Ai ka treguar këshillat që i ka dhënë Papa në këtë takim dhe ka shtuar se nëse Shqipëria do kishte një agjent zyrtar marketingu ky do ishte pa dyshim Papa Françesku.

Rudina Magjistari: Na jep një ndjesi nga ai takim me Papën.

Erion Veliaj: Unë nuk e di nëse kemi një agjent zyrtar marketingu, por nëse do kishim ai do ishte Papa Françesku. Ne kemi ditëlindjen në 17 Dhjetor të dy dhe jemi të dy shigjetarë të mbarë kur vjen puna. Por një nga këshillat që më dha është se më tha “ju jeni akoma shumë modestë, gjërat që ju bëni duhet t’i reklamoni më shumë”. Një nga gjërat që më propozoi në atë takim “është duhet ta thoni më shpësh historinë që është i vetmi vend në të gjithë europën që shpëtoi hebrenjtë dhe Tirana kishte 10 herë më shumë hebrenjë pas luftës se para luftës dhe duhet ta thoni më shumë këtë histori si një frymëzim për të gjithë kombet”.

Rudina Magjistari: Shumë e bukur kjo.

Erion Veliaj: Kështu që ndonjëherë vetë jemi pak të ndrojtur për të thënë që po kemi sfida por kemi dhe shumë të mira që duhet ti themi me zë të lartë.

Më tej kryëebashkiaku Veliaj ka folur edhe për një ngjarje tjetër shumë të rëndësishme për Tiranën siç ishte dhe koncerti i Dua Lipës “Future Nostalgia”, si dhe marrja prej saj e pasaportës shqiptare. Ai ka treguar se kjo ngjarje ka ndodhur në një moment shumë të rëndësishëm politik, pasi në Britani po krijohej një përshtypje e gabuar për shqiptarët dhe talente shqiptare si Dua, janë një promovim shumë i mirë për ne.

“Fundvit me shkëlqim e xixa”, Erion Veliaj zbulon ç’do të ndodhë natën e ndërrimit të viteve

Festat kanë trokitur në kryeqytet dhe Tirana është veshur nga dritat, atmosfera e ngrohtë dhe dekori. Në të gjithë këtë transformim të kryeqytetit, një nga spektaklet më të bukura që ai ofron është pikërisht në natën e ndërrimit të viteve. Kryetari i bashkisë, Erion Veliaj zbulon në “Rudina” në Tv Klan se çfarë pritet të ndodhë në mbrëmjen e madhe.

Erion Veliaj: Ne filluam një sprint koncertesh. Kishim koncertin e Krishtlindjeve që patëm në vigjiljen e Krishtlindjeve. Kemi pasur Eugent Bushpepën, kemi pasur Fifin, Lindi dhe Venera, domethënë çdo natë do të kemi disa artistë derisa të shkojmë në natën finale ku do të kemi prapë një grup artistësh dhe besoj që surpriza për fëmijët siç ishin zbukurimet këtë vit me planete dhe gjithësinë, do të jenë fishekzjarret. Kemi një spektakël fishekzjarrësh të koordinuara me muzikë sepse unë vërtet besoj që përtej gjithë vështirësive, ashtu si në shtëpi kur kemi një situatë të vështirë, fëmijëve mundohemi që mos t’i biem në sy që po kalojmë një sfidë. Unë besoj që për fëmijët vërtet duhet të rezervojmë një fund viti plot me shkëlqim e me xixa, sidomos për t’iu dhënë një mesazh që i kemi kaluar vështirësitë bashkë, në mot do jetë më mirë. Thoshin gjyshet tona, mendo mirë që të bëhet mirë dhe dua që ta mbyllim me një mendim të mirë.

Më tej, kryebashkiaku Veliaj shton se festat nuk janë vetëm gëzim, por ndikojnë pozitivisht edhe në ekonominë e qytetit.

Erion Veliaj: Festat janë gjithashtu ekonomi. Fjala vjen, kur kam qenë student në Amerikë, zbulova që Nju Jorku për festat mbushte hotelet, restorantet, vinin për pemën, vinin për tregun e Krishtlindjeve. Kur u ktheva në Europë për të vazhduar studimet, kuptova që të njëjtën gjë bënte edhe Londra, pastaj pashë që të njëjtën gjë bënte edhe Vjena. Pastaj zbulova që këto qytete,nuk është vetëm rituali, qartazi kanë zbuluar edhe një formulë ekonomikë. Kur ne themi gjeli i Baldushkut, njerëzit duhet të kuptojnë që shiten 45 mijë deri në 50 mijë gjela, vetëm në një fshat të vogël. Kjo do të thotë që është një ekuivalent prej 2 milionë Euro, 3 milionë Euro në total që shpërndahen për qindra familje./tvklan.al