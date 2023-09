Rudina – Emisioni 27 Shtator 2023

19:53 27/09/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Angelin Preljocaj, Ajola Xoxa, Nicol Saudi, Yaşar Bayri

Angelin Preljocaj dhe Ajola Xoxa: Festivali Ndërkombëtar i Kërcimit Bashkëkohor në Tiranë

Në pjesën e parë të programit për ditën e sotme do të ndalemi tek një festival për të cilin ne folëm javën e kaluar, mjaft interesant, i cili këtë vit vjen në edicionin e tij të dytë.

Bëhet fjalë për “Festivalin Ndërkombëtar të Kërcimit Bashkëkohor në Tiranë” (International Contemporary Dance Festival Tirana) i organizuar nga Qendra për Art dhe Kulturë Harabel dhe D18 Paris, Balkan Youth Link Albania në bashkëpunim me TKOB dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, nën drejtimin artistik të koreografit shqiptar me famë botërore, Angelin Preljocaj. (Festivali do të zhvillohet nga 22 shtator- 23 tetor)

Ne do të kemi sot në studio Angjelin Preljocaj, për të na folur për këtë Festival. Ne padyshim do të kemi mundësinë të njihemi edhe pak më shumë me historinë e jetës së tij që ka frymëzuar breza të tërë.

Por nuk do ta kemi vetëm, do të jetë në studio së bashku me ideatoren e këtij festivali, një emër i njohur për njerëzit. Në fillesat e saj, ajo nisi të merrej me muzikë dhe balet. Ndonëse ndryshoi profil rrugës për t’u bërë juriste, ajo sot është drejtuese e Harabel Contemporary Art Center, Ajola Xoxa.

Nga sot dhe nesër, në orën 19:00, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit do të presë shfaqjen e parë në kuadër të festivalit nga grupi i mirënjohur i kërcimit bashkëkohor të themeluar nga Angelin Preljocaj ku Baleti Preljocaj do të prezantojë veprën “Gravity.”

Angelin Preljocaj, ylli shqiptar që mahniti botën dhe historia e tij e pabesueshme e jetës

Dashuria e parë e Angjelin Preljocajt: Te baleti më solli një fotografi

Prej më shumë se 40 vjetësh, koreografi shqiptar me famë botërore, Angjelin Preljocaj i është përkushtuar baletit. Arti i tij admirohet në të gjithë botën, me më shumë se 50 vepra që pasqyrojnë forma të ndryshme të baletit. Dashuria e tij nisi në moshën 11-vjeçare nga një foto e koreografit dhe balerinit rus, Rudolf Nureyev. Në intervistën për “Rudina” në Tv Klan, Preljocaj ndalet në këtë moment që e drejtoi për në rrugën e artit.

Angjelin Preljocaj: Ishte shumë e çuditshme sepse kërcimi është një art i lëvizjes dhe mua ajo që më solli te baleti ishte një fotografi, një imazh i ngrirë, shumë paradoksale kjo por kishte një element bukurie në fotografinë e Nureyev-it që duket sikur ishte pezull në ajër, sikur ishte gjithë jetën në ajër, si një zog që fluturon dhe kjo vërtet më mrekulloi. Lexova një libër, ishte një vajzë që bënte balet dhe i thashë që ku e bën baletin ti dhe tha që “eja, bëj një kurs kërcimi”. Aty e mora kursin e parë të kërcimit dhe ishte një tronditje dhe zbulim i madh.

Rudina Magjistari: Aty pastaj ishte një dashuri me shikim të parë me baletin nuk u ndatë më kurrë, gjithë jetën ia dedikuat baletit.

Angjelin Preljocaj: Po, ishte një dashuri me shikim të parë sepse gjithmonë kam qenë një njeri që kam pëlqyer lëvizje, bëja xhudo, më pëlqente edhe muzika dhe kur bëra këtë kurs kërcimi ishte një pianist dhe thashë ja pra, këto dy gjëra që më pëlqejnë shumë, që janë lëvizja, trupi dhe muzika që janë bashkë dhe që bëjnë bashkë diçka që përpiqen t’i flasin botës.

“Unë rritesha në barkun e nënës, prindërit emigronin për në Francë”, jeta e pazakontë e Angjelin Preljocajt

I lindur në Paris nga prindër shqiptarë, Angjelin Preljocaj emigroi për në tokën franceze teksa ndodhej ende në barkun e nënës. Koreografi me famë botërore rrëfen historinë familjare për “Rudina” në Tv Klan dhe kujton përpjekjet e familjes së tij për të ruajtur identitetin shqiptar. Preljocaj shprehet se 4 motrat e tij edukoheshin ashpër vetëm për të mos humbur këtë pjesë gjatë rritjes.

Angjelin Preljocaj: Babai im iku nga Shqipëria me vëllain e tij dhe babain e tij, pra me gjyshin tim.

Rudina Magjistari: Në çfarë viti pak a shumë?

Angjelin Preljocaj: Ndoshta në vitin 1956. Ikën nga malet dhe gjetën nënën time në Ulqin, ajo jetonte në Ulqin, fliste shqip dhe u nisën në mërgim dhe nëna ime ishte shtatzënë me mua kur u larguan nga vendi dhe gjatë gjithë rrugës, unë rritesha në barkun e nënës, ata arritën në Francë, unë linda atje në rrethinat e Parisit. Është diçka kurioze sepse prindërit e mi duke qenë se sapo kishin mbërritur në Francë, nuk e njihnin kulturën franceze, ata jetonin në një kulturë shqiptare shumë të fortë sepse kur je në mërgim që të vazhdosh të ekzistosh dhe të ruash identitetin, duhet t’i zmadhosh traditat dhe shenjat, gjërat kulturore të vendit. Ne ishim edhe më shqiptarë se sa në Shqipëri në Francë.

Rudina Magjistari: Çfarë do të thotë kjo, si e jetonit ju shqiptarinë në familje, në shtëpi?

Angjelin Preljocaj: Ishin të gjitha të zmadhuara traditat, ajo që më thoshin prindërit, mënyra si u rritën motrat e mia, unë kam 4 motra. Ne jetonim me tradita shumë të lashta, jo me tradita të shqipërisë moderne ku vajzat bëjnë ç’të duan, por një edukim shumë i ashpër për motrat e mia dhe jam munduar vërtet që t’i çliroj, iu thoja prindërve jo, po e zmadhoni, po e teproni.

Acibadem/ Gjetja e trajtimit të duhur për çrregullimet neurologjike

Në pjesën e fundit do të flasim për një temë të shëndetit, pikërisht për çrregullimet neurologjike dhe gjetjen e trajtimit të duhur.

Kemi intervistuar neurokirugun e njohur të Spitalit Acibadem, Dr.Yaşar Bayri i cili në insertet që do të shfaqim do të na tregojë më shumë rreth kësaj teme.

